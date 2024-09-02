Эксперт объяснил успех АдГ на выборах в Саксонии и Тюрингии

Эксперт Кузьмин: Выборы в Тюрингии показали нежелание восточных немцев поддерживать Украину

Tекст: Анастасия Куликова

«Результаты прошедших выборов по большому счету соответствовали прогнозам, публиковавшимся ранее. Они показали успех «Альтернативы для Германии» (АдГ), для которой кампания в Тюрингии стала первой победой на голосовании земельного уровня», – сказал Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии.

«Кроме того, партия заняла второе место в Саксонии, что также значительно повысит ее влияние в регионе. Однако опасность не войти в состав коалиции из-за выстроенного вокруг нее «брендмауэра», то есть принципиального отказа других фракций от сотрудничества с АдГ, все же сохраняется. Также интересно, что на выборах в обеих землях фиксировалась рекордно высокая явка», – отмечает он.

«Вероятно, люди желали выразить протест против нынешней политической ситуации. Данная электоральная кампания также ознаменовалась успехом для «Союза Сары Вагенкнехт» (ССВ). Ее крепкий результат контрастирует с провалом «Левой» партии в Тюрингии, где их кандидат Бодо Рамелов длительное время возглавлял правительство», – допускает собеседник.

«АдГ и ССВ одержали триумф из-за продвижения идей, от которых открещиваются мейнстримные фракции. В большинстве своем они касаются внешней и миграционной политики. Произошедший по вине выходца из Сирии августовский теракт в Золингене лишь актуализировал эти темы в преддверии выборов», – полагает эксперт.

«Альтернатива» стала восприниматься как сила, способная дать отпор бесконтрольной миграции. Помимо этого, многие восточные немцы не рады высокому уровню поддержки Украины Берлином. Их не устраивает и готовность ФРГ разместить на территории страны американские ракеты средней и меньшей дальности. АдГ, как и СВВ, выступают против этой инициативы», – рассуждает он.

«На фоне итогов выборов становится понятным, что формирование правящих коалиций в восточных землях превратится в сложную задачу для всех партий. Так, например, в Саксонии, Христианско-демократический союз (ХДС), «Зеленые» и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не получили необходимого большинства, что потребует от них активизации диалога с ССВ», – акцентирует собеседник.

«В Тюрингии ситуация еще труднее: формат ХДС-ССВ-СДПГ здесь не имеет достаточного количества голосов для формирования правительства. Им придется договариваться с «Левыми». Создание коалиции АдГ и ССВ также затруднено, поскольку местный кандидат от «Союза» Катя Вольф не раз подчеркивала, что сотрудничество с «Альтернативой» невозможно», – считает эксперт.

«Однако уже сейчас заметно, что «светофор» Олафа Шольца продолжает терять поддержку населения. Тем не менее, данная тенденция в настоящий момент не сможет значительно скорректировать курс Берлина. Впрочем, прошедшие выборы станут важным шагом на пути к избирательной кампании в Бундестаг, которая пройдет в следующем году», – подчеркивает он.

«За имеющееся время ССВ способна зарекомендовать себя в качестве партии, которая, имея доступ к политическим рычагам в восточных землях, реально влияет на жизнь страны. Это позволит ей еще больше нарастить популярность. Что касается АдГ, то фракция попытается раскритиковать политику «брандмауэра», продвигая идею о несправедливости дискриминации со стороны властей в отношении «народной партии», – заключил Кузьмин.

Ранее в восточных землях ФРГ прошли региональные выборы. В Тюрингии правая партия АдГ набрала 32,8 % голосов (32 места в лендтаге), одержав таким оборазом уверенную победу. Второе место с результатом 23,6% (23) занял ХДС. Тройку лидеров замыкает ССВ, заручившийся поддержкой 15,8% граждан (15). При этом фракция Олафа Шольца СДПГ набрала лишь 6,1% (6).

В федеральной земле Саксония победу с результатом 30,6% одержал ХДС (42 места). При этом АдГ уступила конкурентам лишь 1,3% (40). В свою очередь, ССВ занял третье место, набрав 11,8% голосов (15). Примечательно, что сопредседатели «Альтернативы» Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали итоги кампании «историческим успехом», передает телеканал ZDF.

По их мнению, избиратели хотят, чтобы в Саксонии и Тюрингии произошли изменения в курсе страны. При этом у фракции есть готовность разговаривать со всеми сторонами, заметил Хрупалла. «Если кто-то хочет проводить политику правдоподобно и учитывать волю избирателей, то без АдГ больше не будет никакой политики», – констатировал он.

Еще до начала региональных выборов, к ним было приковано внимание многих немецких экспертов. Так, издание Bild в конце августа сообщало, что это голосование может навсегда изменить политику Германии путем значительного усиления оппозиционных АдГ и ССВ. Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, как электоральная кампания на территории бывшей ГДР может повлиять на объемы помощи Берлина Украине.