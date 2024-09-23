Эксперты оценили победу партии Шольца на выборах в Бранденбурге

Эксперты указали на потерю партией Шольца поддержки избирателей в Бранденбурге

Tекст: Анастасия Куликова

«ФРГ стоит на пороге изменений политического ландшафта. Появление «Союза Сары Вагенкнехт» (ССВ) и рост влияния партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) ослабляют традиционные партии. Либеральные элиты приняли этот вызов и теперь будут серьезно бороться за власть», – отметил германский политолог Александр Рар.

Он напомнил, что в Бранденбурге выиграл местный политик Дитмар Войдке, который «боролся на выборах популистскими методами». Именно поэтому, как считает собеседник, СДПГ и одержала верх. «Впрочем, впереди – сложные переговоры по созданию земельного правительства. На сегодняшний день непонятно, как ССВ, СДПГ и ХДС найдут общий политический фундамент», – указал Рар.

Политолог-германист Егор Белячков в свою очередь обратил внимание на то, что традиционные партии, несмотря на победу СДПГ, теряют поддержку избирателя, особенно это касается восточных немцев. По мнению эксперта, АдГ в этой ситуации выгодно оставаться в оппозиции. «За год до выборов в Бундестаг подобная тактика оставляет свободным поле для активной критики не только партий «светофорной коалиции», но и «Союза Сары Вагенкнехт», в случае его вхождения в земельное правительство», – пояснил он. По сути, речь идет о потенциальной коалиции ССВ и СДПГ.

По оценкам собеседника, «Альтернатива для Германии» за прошедшие три земельные кампании доказала, что может быть партией «широкого избирателя». «Также практически у всех фракций стабилизировался электорат. Исключением является лишь «Левая партия», перед которой поставлен вопрос о дальнейшем существовании. В целом же земельные выборы 2024 года стали «пробным камнем» перед голосованием в Бундестаг в 2025-м», – заключил Белячков.

Ранее социал-демократическая партия Германии, возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, с небольшим отрывом победила на земельных выборах в Бранденбурге. Согласно окончательным результатам, за СДПГ проголосовали 30,89% избирателей. На втором месте с результатом 29,23% голосов – «Альтернатива для Германии». Следом идет «Союз Сары Вагенкнехт» – 13,48%. Замыкает четверку лидеров Христианско-демократический союз (ХДС) – 12,1%.

Входящие в правящую в ФРГ коалицию «зеленые» и свободные демократы (СвДП) не прошли в региональный парламент, поскольку не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Партия «Левые» также не прошла в парламент. В избиркоме сообщили, что явка на выборах составила 72,9%.

Согласно приведенным данным, СДПГ и АдГ улучшили свои позиции в регионе с прошлых выборов (2019 год), в то время как ХДС показала меньший результат, чем пять лет назад. На выборах в Бранденбурге социал-демократы набирают большинство голосов с 1990 года.

В начале сентября местные выборы прошли в двух восточных землях Германии – Тюрингии и Саксонии. АдГ победила в Тюрингии, набрав 32,8% голосов. В Саксонии она заняла второе место с 30,6%, уступив ХДС чуть больше 1%. Германист Иван Кузьмин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил такие результаты протестом немцев против нынешней политической ситуации.