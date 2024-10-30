Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.0 комментариев
Коалиция Шольца оказалась на грани распада из-за разногласий
Financial Times предсказала распад правящей коалиции в Германии и досрочные выборы в марте
В Германии растут слухи о возможных досрочных выборах в марте из-за разногласий в коалиции Шольца. Экономические противоречия между членами правительства ФРГ угрожают политической стабильности в немецком обществе, пишет британская Financial Times.
Канцлер Германии Олаф Шольц провел индустриальный саммит, не пригласив на него министров финансов и экономики. Это вызвало недовольство и усилило слухи о возможных досрочных выборах весной. Министр экономики Роберт Хабек представил план инвестиционного фонда, не согласованный с кабинетом, а министр финансов Кристиан Линднер организовал собственный саммит, пишет Financial Times.
Эти события на фоне стагнации экономики и возможных закрытий заводов Volkswagen символизируют кризис в коалиции. Некоторые СМИ предполагают, что выборы могут пройти 9 марта. Линднер, однако, заявил, что правительство должно действовать вместе ради страны.
Партнеры коалиции – социал-демократы, зеленые и свободные демократы – испытывают трудности в согласовании бюджета на 2025 год с разрывом финансирования в почти 10 млрд евро. Неспособность договориться может стать поводом для распада. Однако сторонники Шольца считают, что необходимо продолжать работу ради достижения договоренности.
Возможная победа Дональда Трампа на выборах в США может сплотить коалицию, считают некоторые эксперты. Германия должна проявить лидерство в такой ситуации. Однако с приближением выборов противоречия между партнерами усиливаются, что затрудняет совместную работу, пишет FT.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвратить вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Германия не рассчитывала, что конфликт на Украине продлится так долго, из-за чего приходится экономить и лишать украинских беженцев пособий в 562 евро. Немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою историю вынужден закрывать заводы и увольнять сотрудников, что олицетворяет серьезность проблем в немецкой экономике.