То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
По делу о взрыве в Махачкале арестован сотрудник газовой компании
Сотрудник «Газпром газораспределение Махачкала» арестован по делу о взрыве газа
Сотрудник компании «Газпром газораспределение Махачкала» арестован на два месяца по делу о взрыве в незаконно строящемся доме в Махачкале, обвиняется по статье о нарушении требований безопасности, сообщили в объединенной пресс-службе судов Дагестана.
Сотрудник компании «Газпром газораспределение Махачкала» был арестован в связи с расследованием дела о взрыве в незаконно строящемся многоэтажном доме в Махачкале, передает ТАСС.
Объединенная пресс-служба судов Дагестана сообщила, что Ленинский районный суд Махачкалы получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов ремонтно-эксплуатационной службы компании.
Следствие подозревает его в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России. Суд постановил заключить подозреваемого под стражу на два месяца, до 25 мая 2025 года включительно.
Ранее во вторник в Махачкале в многоэтажном жилом доме взорвался газ, сообщалось о четырех пострадавших.
Через несколько часов произошел взрыв в салоне связи в Махачкале, в результате чего пострадали четыре человека.
Согласно данным Минэнерго региона, взрыв в магазине сотовой связи случился из-за утечки газа на подземном газопроводе.