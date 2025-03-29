По делу о взрыве в Махачкале арестован сотрудник газовой компании

Сотрудник «Газпром газораспределение Махачкала» арестован по делу о взрыве газа

Tекст: Вера Басилая

Сотрудник компании «Газпром газораспределение Махачкала» был арестован в связи с расследованием дела о взрыве в незаконно строящемся многоэтажном доме в Махачкале, передает ТАСС.

Объединенная пресс-служба судов Дагестана сообщила, что Ленинский районный суд Махачкалы получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов ремонтно-эксплуатационной службы компании.

Следствие подозревает его в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России. Суд постановил заключить подозреваемого под стражу на два месяца, до 25 мая 2025 года включительно.

Ранее во вторник в Махачкале в многоэтажном жилом доме взорвался газ, сообщалось о четырех пострадавших.

Через несколько часов произошел взрыв в салоне связи в Махачкале, в результате чего пострадали четыре человека.

Согласно данным Минэнерго региона, взрыв в магазине сотовой связи случился из-за утечки газа на подземном газопроводе.