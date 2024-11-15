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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    0 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    5 комментариев
    15 ноября 2024, 17:50 • Новости дня

    В кабмине ФРГ привели подробности разговора Путина и Шольца

    Кабмин ФРГ: Шольц призвал Путина к переговорам и прекращению конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным настаивал на необходимости начала переговоров с Украиной для достижения мира и выразил поддержку Киеву, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с Путиным, сообщает ТАСС.

    Хебештрайт заявил, что канцлер настаивал на готовности России к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и долгосрочного мира. Шольц также подчеркнул решимость Германии поддерживать Киев столько, сколько потребуется для прекращения конфликта.

    Представитель правительства Германии отметил, что перед разговором с Путиным Шольц общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует снова связаться с ним после разговора с российским лидером.

    Ранее сообщалось, что Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

    14 ноября 2024, 11:05 • Новости дня
    Немецкие промышленники выразили желание возобновить деловые связи с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Немецкие промышленники выразили стремление вернуться к ведению бизнеса в России при поддержке нового правительства в Германии, сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

    По его словам, промышленники ФРГ ждут возможности вернуться в Россию для ведения дел.

    Нимайер подчеркнул, что со стороны немецких промышленников оказывается давление на власти с целью восстановления связей с Россией. Некоторые компании уже пытаются вернуться в страну, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, нам просто нужно новое немецкое правительство, которое сделает политикой то, что уже происходит в промышленности за кулисами. Они все уже встали и хотят прибежать назад», – заявил Нимайер.

    Эксперт также отметил, что многие немецкие компании неофициально рассматривают варианты возвращения на российский рынок. Это желание связано с выгодными условиями для бизнеса и долгосрочными перспективами сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Штеффен Котре назвал отказ от российской энергии «выстрелом в ногу» для Германии, отметив, что такие шаги наносят значительный вред экономике страны. До этого вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка.

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    12 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата

    В офисе Зеленского рассматривают назначение Мельника послом в США

    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Офис Зеленского рассматривает кандидатуру Андрея Мельника на пост посла Украины в США вместо Оксаны Маркаровой, чья отставка была запрошена республиканцами.

    Как сообщает ТАСС, Мельник известен своими скандальными высказываниями во время работы в Германии, где он занимал пост посла с 2015 по 2022 год. Помимо Мельника, среди кандидатов называются заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква и внештатный советник Тимофей Милованов.

    Оксана Маркарова, нынешний посол Украины в США, может быть заменена на фоне критики со стороны республиканцев. Они были недовольны визитом Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители Демократической партии. Смена посла может произойти до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера за его критику передачи Киеву кассетных боеприпасов.

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Мельника послом в Бразилии. Мельник был уволен с поста посла в Германии после скандала с оскорблением канцлера Олафа Шольца.

    Президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить посла в США Оксану Маркарову из-за недовольства республиканцев.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    Песков анонсировал прямую линию с Путиным в декабре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прямая линия и ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина состоятся во второй половине декабря в совмещенном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Большая ежегодная пресс-конференция совместится с элементами прямой линии, сказал Песков, передает ТАСС.

    «Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив», – уточнил он.

    По словам Пескова, Путин ответит на вопросы не только российских, но и зарубежных журналистов. Это позволит обеспечить широкий охват тем и вопросов, интересующих аудиторию. Будет уделено внимание и вопросам от региональных и федеральных СМИ.

    В прошлом году прямая линия с президентом стала юбилейной, 20-й по счету. Она прошла 14 декабря 2023 года.

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    13 ноября 2024, 11:52 • Новости дня
    Песков сообщил о возможном международном звонке Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о возможности международного телефонного звонка Владимира Путина в среду, но не раскрыл имя собеседника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам о возможности проведения международного телефонного разговора главой государства Владимиром Путиным сегодня, пишет ТАСС.

    Он отметил, что не намерен анонсировать эту беседу до ее начала. «Когда он пройдет, мы дадим, как обычно мы делаем, сообщение», – добавил представитель Кремля.

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    14 ноября 2024, 08:45 • Новости дня
    Шольца высмеяли в Бундестаге за слова о бюджете Германии
    Шольца высмеяли в Бундестаге за слова о бюджете Германии
    @ Felix Zahn/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц был высмеян в Бундестаге после заявления о способности страны эффективно распоряжаться государственными средствами.

    Шольц подвергся насмешкам со стороны депутатов Бундестага во время своего выступления. Причиной тому стали его слова о бюджете страны, передает РИА «Новости».

    «Я очень горд тем, что Германия хорошо распоряжается деньгами», – заявил он. Однако ему не удалось завершить свое высказывание, так как парламентарии прервали его своим смехом.

    После того как смех утих, Шольц взял небольшую паузу и повторил свое заявление. Несмотря на это, он смог продолжить свое выступление, сделав акцент на важности ответственного подхода к бюджету страны и финансовым вопросам.

    Напомним, Шольц обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке министра финансов Кристиана Линднера, считая это необходимым для предотвращения ущерба стране. Уходящий в отставку министр финансов Германии раскритиковал канцлера Шольца за использование темы Украины для увеличения госдолга страны на 15 млрд евро.

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    12 ноября 2024, 22:04 • Новости дня
    Штайнмайер одобрил дату досрочных выборов в Германии
    Штайнмайер одобрил дату досрочных выборов в Германии
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил дату для возможных досрочных выборов в случае недоверия правительству, выбрав 23 февраля 2025 года.

    На фоне возможного отказа в доверии правительству канцлера Олафа Шольца, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил 23 февраля 2025 года как потенциальную дату для проведения досрочных парламентских выборов, передает ТАСС. Это решение, по его словам, является реалистичным на текущий момент.

    Штайнмайер провел встречу в своей резиденции, дворце Бельвю, с руководителями парламентских фракций. В числе приглашенных были Рольф Мютцених от Социал-демократической партии Германии, Бритта Хассельман и Катарина Дреге от партии «зеленых», а также глава фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

    Представитель главы государства заявила: «По оценке на текущий момент он считает 23 февраля 2025 года реалистичной датой проведения новых выборов». Это заявление последовало после консультаций с партнерами по коалиции и оппозицией. Решение о проведении выборов будет зависеть от итогов голосования Бундестага о доверии правительству.

    Напомним, накануне действующий канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности вынесения вопроса о вотуме доверия своему правительству на обсуждение Бундестага до 25 декабря, несмотря на ранее озвученные планы сделать это в январе.

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    15 ноября 2024, 12:39 • Новости дня
    Песков: Путин обещал изучить замедление YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин действительно обещал режиссеру Карену Шахназарову рассмотреть вопрос о замедлении доступа к YouTube, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Действительно, затрагивалась эта тема, и действительно президент сказал, что посмотрит на эту проблему», – цитирует Пескова ТАСС.

    При этом представитель Кремля отметил, что затруднения с доступом к YouTube не являются приоритетными для россиян. По его словам, вопрос о возврате нормальной работы платформы не стоит на повестке дня.

    Песков также добавил, что проблемы с видеохостингом частично связаны с позицией компании Google, которая владеет YouTube.

    «Позиция хозяина этого сервиса направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы», – указал он.

    Ранее руководитель киностудии «Мосфильм» Шахназаров после встречи с Путиным заявил, что глава российского государства пообещал разобраться с замедлением работы YouTube.

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    14 ноября 2024, 13:06 • Новости дня
    Немецкий политик объяснил желание депутатов Бундестага запретить АдГ

    Экс-депутат Бундестага Гердт: Немецкие демократы испугались роста популярности «Альтернативы для Германии»

    Немецкий политик объяснил желание депутатов Бундестага запретить АдГ
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сначала против «Альтернативы для Германии» вели кампанию по очернению, когда на фракцию приклеивали ярлыки расистов, нацистов и антисемитов. Но популярность правой партии лишь продолжила расти. Теперь в преддверии выборов активизировался следующий этап стратегии, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее свыше 100 депутатов Бундестага поддержали запрет АдГ.

    «Ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вполне объяснимо. В Христианско-демократическом союзе (ХДС) в преддверии выборов попросту испугались конкуренции», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. Он отметил, что популярность АдГ растет и настроения людей склоняются в пользу правой партии.

    «Сначала против «Альтернативы» вели кампанию по очернению. В ее рамках на фракцию приклеивали ярлыки расистов, нацистов и антисемитов. Но эти попытки повлиять на сторонников АдГ провалились. И теперь христианские демократы перешли к следующему, последнему этапу – они инициировали запрет партии», – напомнил собеседник.

    Такой шаг ХДС Гердт назвал пиар-кампанией, которая, по его оценкам, тоже закончится провалом для заявителей. «Бундестаг не одобрит предложение. Дело в том, что у союза нет кворума на продвижение решения по АдГ. Но если этот вопрос пройдет в парламенте, то это станет позором для ФРГ», – подчеркнул политик. Он напомнил, что после одобрения Бундестага ходатайство предстоит рассмотреть суду. «Аналогичные дела эта инстанция ранее неоднократно отклоняла, потому что эти заявления не имели под собой юридической базы», – указал спикер.

    Впрочем, определенный урон ходатайство ХДС все же может нанести АдГ. «Человек, не вникающий в политику, может сделать выводы и запомнить «Альтернативу» как силу, которую хотели закрыть. То есть на уровне подсознания этот сюжет останется. Возможно, в этом и заключается основная цель христианских демократов», – допустил экс-депутат Бундестага.

    На этом фоне АдГ предстоит выбрать тактику своих действий. «Руководство партии сейчас будут советоваться с юристами. Вполне вероятно, что может быть принято решение проигнорировать ходатайство. Но я думаю, что совсем без ответа действия ХДС оставлять нельзя. Более того, это можно повернуть в свою пользу и против союза», – заключил Гердт.

    Ранее депутаты Бундестага подали ходатайство о запрете «Альтернативы для Германии» (АдГ). Как сообщает телеканал ZDF, документ подписали 112 парламентариев. Инициатором проекта выступил представитель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Марко Вандервиц.

    По его словам, в связи с досрочными выборами в Бундестаг обсуждение и голосование по этому вопросу необходимо провести до окончания срока полномочий нынешнего созыва. Депутат выразил надежду, что парламент поддержит инициативу, что даст Конституционному суду основания для официального рассмотрения запрета.

    Тем не менее остается открытым вопрос о внесении ходатайства в повестку дня Бундестага. Некоторые политики заявляют о трудности доказательства того, что АдГ действует против конституции. Однако сообщается, что запрет партии поддерживают далеко не все члены ХДС. Ряд консерваторов напрямую заявляют о преждевременности такого шага.

    Напомним, вопрос о проведении внеочередных выборов в ФРГ встал после распада действующей коалиции. На прошлой неделе Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, лидера СвДП и автора программного документа по экономике, обсуждение которого обострило отношения его фракции с СДПГ и «Зелеными».

    Позже Шольца обвинили во лжи после его заявления о том, что Линднер якобы предлагал финансировать помощь Украине за счет пенсий немцев. По данным СМИ, Линднер лишь обсуждал необходимость реформ для предотвращения бюджетных заимствований, которые могли бы затронуть индексацию пенсий. До того Линднер раскритиковал Шольца за использование темы Украины для увеличения госдолга страны на 15 млрд евро.

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    13 ноября 2024, 22:17 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии запросов от команды Трампа на разговор с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Команда избранного президента США Дональда Трампа не направляла Москве запрос не подготовку телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, получала ли Москва такой запрос, Песков ответил: «Нет. Пока не было», – передает ТАСС.

    В воскресенье Washington Post заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах в США. Песков опроверг данную информацию.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    15 ноября 2024, 17:34 • Новости дня
    Немецкие СМИ сообщили о состоявшемся разговоре Путина и Шольца

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

    Издание отмечает, что это первый разговор между лидерами двух стран за почти два года, он произошел после длительной подготовки, передает РИА «Новости».

    На данный момент ни одна из сторон официально не подтвердила проведения этого телефонного разговора.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Шольц собирается провести телефонный разговор с Путиным в пятницу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка к телефонному разговору Путина с Шольцем. Сам Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с Путиным, и он может произойти «в скором времени».

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    13 ноября 2024, 18:29 • Новости дня
    Путин и Бен Сальман обсудили обеспечение баланса на глобальном энергетическом рынке

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор провели президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, они подчеркнули важность координации в «ОПЕК плюс» и обсудили палестино-израильский конфликт.

    Разговор состоялся по инициативе саудовский стороны. В ходе разговора была подчеркнута важность продолжения тесной координации в рамках «ОПЕК плюс». Стороны отметили эффективность и своевременность предпринимаемых шагов для обеспечения баланса на глобальном энергетическом рынке, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Лидеры выразили удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией. Был подтвержден настрой на их дальнейшее последовательное расширение в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

    Также обсуждалась сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. Путин и Бен Сальман отметили, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают.

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    13 ноября 2024, 10:05 • Новости дня
    The Hill сообщил о симпатии Трампа к Путину и презрении к Зеленскому

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил симпатию к президенту России Владимиру Путину, испытывая при этом презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет The Hill.

    По данным издания, Трамп проявляет симпатию к российскому лидеру, испытывая при этом глубокое презрение к Зеленскому, передает Ura.ru.

    Трамп, как пишет The Hill, давно демонстрирует симпатию к Путину, что вызывает обеспокоенность в политических кругах. Так, Трамп может сократить помощь Украине с целью подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией.

    Ранее Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США, а также назвал его «мужественным человеком» из-за пережитого покушения. В то же время издание Time полагает, что Трампу придется первому сделать шаг навстречу Путину.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

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    15 ноября 2024, 16:31 • Новости дня
    СМИ сообщили о возможном телефонном разговоре Путина с Шольцем

    Bloomberg: Телефонный разговор Путина и Шольца может состояться в пятницу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, сообщает Bloomberg.

    Источник, знакомый с ситуацией, сообщил об этом, передает Bloomberg на условиях анонимности. Разговор может стать их первым контактом за почти два года, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка к телефонному разговору Путина с Шольцем. Сам Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с Путиным, и он может произойти «в скором времени».

    Политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что Шольц жаждет сохранить пост канцлера, но ему предстоит выбрать между поддержкой электората, который выступает за разрешение украинского кризиса, и следованием призывам вооружать Украину.

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    14 ноября 2024, 13:59 • Новости дня
    Песков: Проблемы с заправкой самолета могут повлиять на визиты Путина за рубеж

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потенциальные сложности с дозаправкой борта президента России Владимира Путина за границей могут оказать влияние на график его визитов, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Безусловно, визиты главы государства прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии», – сказал Песков, комментируя слова главы МИД Сергея Лаврова о проблемах при заправке самолета в ЮАР в 2023 году, передает ТАСС.

    «В случае возникновения вопросов, конечно, это может становиться причиной для осуществления контактов на ином уровне», – пояснил представитель Кремля.

    Лавров ранее рассказывал, что из-за санкций против России возникли трудности с заправкой самолета в ЮАР во время его участия в саммите БРИКС. Лавров уточнил, что в 2023 году, когда он представлял президента России на саммите в Йоханнесбурге, сложилась неоднозначная ситуация из-за того, что почти все компании, занимающиеся заправкой авиационным топливом в ЮАР, не принадлежат стране.

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    13 ноября 2024, 14:58 • Новости дня
    Путин подписал указ о выплатах участникам СВО в зависимости от тяжести увечий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий единовременные выплаты для лиц, получивших увечья, травмы или контузии, в зависимости от степени их тяжести.

    Указ вступает в силу с момента подписания, 13 ноября, передает ТАСС.

    В тексте указа уточняется, что правительство должно определить конкретные размеры выплат на основании степени тяжести увечья. Изменения в существующей федеральной системе выплат призваны создать более правильный подход при начислении выплаты участникам СВО, получившим ранения, чтобы не уравнивать небольшую травму и тяжелые увечья.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

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    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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