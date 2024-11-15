В кабмине ФРГ привели подробности разговора Путина и Шольца

Немецкий политик объяснил желание депутатов Бундестага запретить АдГ

Экс-депутат Бундестага Гердт: Немецкие демократы испугались роста популярности «Альтернативы для Германии»

Tекст: Анастасия Куликова

«Ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вполне объяснимо. В Христианско-демократическом союзе (ХДС) в преддверии выборов попросту испугались конкуренции», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. Он отметил, что популярность АдГ растет и настроения людей склоняются в пользу правой партии.

«Сначала против «Альтернативы» вели кампанию по очернению. В ее рамках на фракцию приклеивали ярлыки расистов, нацистов и антисемитов. Но эти попытки повлиять на сторонников АдГ провалились. И теперь христианские демократы перешли к следующему, последнему этапу – они инициировали запрет партии», – напомнил собеседник.

Такой шаг ХДС Гердт назвал пиар-кампанией, которая, по его оценкам, тоже закончится провалом для заявителей. «Бундестаг не одобрит предложение. Дело в том, что у союза нет кворума на продвижение решения по АдГ. Но если этот вопрос пройдет в парламенте, то это станет позором для ФРГ», – подчеркнул политик. Он напомнил, что после одобрения Бундестага ходатайство предстоит рассмотреть суду. «Аналогичные дела эта инстанция ранее неоднократно отклоняла, потому что эти заявления не имели под собой юридической базы», – указал спикер.

Впрочем, определенный урон ходатайство ХДС все же может нанести АдГ. «Человек, не вникающий в политику, может сделать выводы и запомнить «Альтернативу» как силу, которую хотели закрыть. То есть на уровне подсознания этот сюжет останется. Возможно, в этом и заключается основная цель христианских демократов», – допустил экс-депутат Бундестага.

На этом фоне АдГ предстоит выбрать тактику своих действий. «Руководство партии сейчас будут советоваться с юристами. Вполне вероятно, что может быть принято решение проигнорировать ходатайство. Но я думаю, что совсем без ответа действия ХДС оставлять нельзя. Более того, это можно повернуть в свою пользу и против союза», – заключил Гердт.

Ранее депутаты Бундестага подали ходатайство о запрете «Альтернативы для Германии» (АдГ). Как сообщает телеканал ZDF, документ подписали 112 парламентариев. Инициатором проекта выступил представитель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Марко Вандервиц.

По его словам, в связи с досрочными выборами в Бундестаг обсуждение и голосование по этому вопросу необходимо провести до окончания срока полномочий нынешнего созыва. Депутат выразил надежду, что парламент поддержит инициативу, что даст Конституционному суду основания для официального рассмотрения запрета.

Тем не менее остается открытым вопрос о внесении ходатайства в повестку дня Бундестага. Некоторые политики заявляют о трудности доказательства того, что АдГ действует против конституции. Однако сообщается, что запрет партии поддерживают далеко не все члены ХДС. Ряд консерваторов напрямую заявляют о преждевременности такого шага.

Напомним, вопрос о проведении внеочередных выборов в ФРГ встал после распада действующей коалиции. На прошлой неделе Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, лидера СвДП и автора программного документа по экономике, обсуждение которого обострило отношения его фракции с СДПГ и «Зелеными».

Позже Шольца обвинили во лжи после его заявления о том, что Линднер якобы предлагал финансировать помощь Украине за счет пенсий немцев. По данным СМИ, Линднер лишь обсуждал необходимость реформ для предотвращения бюджетных заимствований, которые могли бы затронуть индексацию пенсий. До того Линднер раскритиковал Шольца за использование темы Украины для увеличения госдолга страны на 15 млрд евро.