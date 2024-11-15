Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.0 комментариев
Российский Красный Крест наградил победителей конкурса корпоративного донорства
Российский Красный Крест наградил за корпоративные донорские инициативы за 2024 год
В Москве прошла церемония награждения победителей III Всероссийского конкурса по корпоративной культуре донорства, организованного Российским Красным Крестом (РКК).
В этом году конкурс привлек рекордное количество участников, продемонстрировавших успешные практики по поддержке донорства крови и костного мозга в рабочих коллективах. На торжественном вечере награды вручали корпорациям, активно популяризировавшим донорство в течение 2024 года, говорится на сайте РКК.
Основным лидером в корпоративном донорском движении стала телекоммуникационная компания «ВымпелКом» (Билайн), привлекающая к донорскому движению коллег по всей стране. Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук отметил: «Российский Красный Крест рад видеть так много компаний, которые активно развивают корпоративное донорство и тем самым обеспечивают стабильность донорского движения по всей стране».
Следственный комитет Российской Федерации был признан лидером среди государственных организаций и подготовил лучший мультимедийный контент о корпоративном донорстве. Лучшие информационные кампании по донорству подготовили компании BIOCAD и LG Electronics. Среди тех, кто провел лучшие корпоративные дни донора, выделились МТС Банк, КП города Москвы «Управление гражданского строительства» и АО «Лаборатория Касперского».
Проекты ГК Самолет и ООО «Электрорешения» признаны лучшими мотивационными программами для доноров внутри организаций. Акционерное общество «ИНК-КАПИТАЛ» получило награду за «Самую интересную историю донора-сотрудника», где сотрудник стал донором костного мозга и рассказал о своем пути от вступления в Федеральный регистр до встречи с реципиентом, которому удалось спасти жизнь.