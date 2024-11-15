Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.0 комментариев
Кремль: Правительство отслеживает ситуацию с повышением кредитных ставок
Кремль: Правительство отслеживает ситуацию с повышением кредитных ставок в России
Власти России внимательно следят за эффектами повышения кредитных ставок, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль пристально следит за последствиями повышения кредитных ставок, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что экономический блок и специалисты, работающие в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой экономики страны.
На вопрос о беспокойстве Кремля по поводу снижения доступности ипотечных кредитов он ответил, что эти аспекты также находятся под пристальным вниманием.
Ранее стало известно, что ЦБ рассматривал возможность повышения ключевой ставки в декабре на основе экономических данных на середину месяца, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в Госдуме. Банк России также сообщил о высокой вероятности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании для ужесточения денежно-кредитных условий с целью достижения инфляционной цели.
Между тем вице-премьер Александр Новак на Русском экономическом форуме сообщил, что инфляция в России благодаря повышению ключевой ставки сократилась до 8%, достигнув до этого пика в 9,2%.