При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.0 комментариев
Дональд Трамп избран 47-м президентом США
Дональд Трамп избран 47-м президентом США. Одержать уверенную победу ему помогла поддержка жителей в семи колеблющихся штатах, где результат голосования был непредсказуем до полного подсчета бюллетеней. Сторонники Трампа могут ликовать, потому что Республиканская партия также усилила свои позиции в Конгрессе США (фото: REUTERS/Brian Snyder)
Избирательные участки по всей стране зафиксировали рекордную явку избирателей, в некоторых штатах она превысила показатели 2020 года (фото: Robert F. Bukaty/AP/ТАСС)
На некоторых участках не наблюдалось ажиотажа, потому что более 82 миллионов избирателей проголосовали досрочно (фото: Chris Pizzello/AP/ТАСС)
Вице-президентом при Трампе будет бывший сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, который в ходе избирательной кампании призывал к прекращению помощи Киеву и переговорам с Россией (фото: Carolyn Kaster/AP/ТАСС)
Наблюдатели назвали эти президентские выборы самыми конкурентными за последние десятилетия (фото: JOHN G MABANGLO/EPA/ТАСС)
Подсчет голосов избирателей происходит в автоматическом режиме, но если возникают проблемы со сканированием бюллетеней, то подведение итогов голосования проводится вручную (фото: Chet Strange/AP/ТАСС)
У сторонников кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис было пессимистичное настроение сразу после оглашения первых результатов после закрытия участков (фото: Susan Walsh/AP/ТАСС)
Сторонники Дональда Трампа не скрывали радостных эмоций во время онлайн-трансляции подсчета голосов (фото: Lynne Sladky/AP/ТАСС)
Самые преданные фанаты Трампа предпочли одеться в день выборов как их кандидат (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)
Камала Харрис изначально планировала выступить перед своими сторонниками, но когда стало понятно, что она проигрывает выборы, речь отменили (фото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС)
Во время торжественной речи перед сторонниками Трамп заявил, что одержал на выборах «изумительную победу» в интересах всего народа США, и пообещал открыть «золотой век» Америки (фото: Evan Vucci/AP/ТАСС)