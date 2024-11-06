Во время торжественной речи перед сторонниками Трамп заявил, что одержал на выборах «изумительную победу» в интересах всего народа США, и пообещал открыть «золотой век» Америки (фото: Evan Vucci/AP/ТАСС)

Камала Харрис изначально планировала выступить перед своими сторонниками, но когда стало понятно, что она проигрывает выборы, речь отменили (фото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС)

У сторонников кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис было пессимистичное настроение сразу после оглашения первых результатов после закрытия участков (фото: Susan Walsh/AP/ТАСС)

Подсчет голосов избирателей происходит в автоматическом режиме, но если возникают проблемы со сканированием бюллетеней, то подведение итогов голосования проводится вручную (фото: Chet Strange/AP/ТАСС)

Вице-президентом при Трампе будет бывший сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, который в ходе избирательной кампании призывал к прекращению помощи Киеву и переговорам с Россией (фото: Carolyn Kaster/AP/ТАСС)

На некоторых участках не наблюдалось ажиотажа, потому что более 82 миллионов избирателей проголосовали досрочно (фото: Chris Pizzello/AP/ТАСС)

Дональд Трамп избран 47-м президентом США. Одержать уверенную победу ему помогла поддержка жителей в семи колеблющихся штатах, где результат голосования был непредсказуем до полного подсчета бюллетеней. Сторонники Трампа могут ликовать, потому что Республиканская партия также усилила свои позиции в Конгрессе США (фото: REUTERS/Brian Snyder)

Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

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