Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.0 комментариев
В России в 2024 году отмечено сокращение числа лесных пожаров
Рослесхоз сообщил о сокращении лесных пожаров в 2024 году в 1,5 раза
Количество лесных пожаров в 2024 году сократилось в 1,5 раза, несмотря на рекордно теплый сезон и высокие температуры, которые способствовали их раннему началу и распространению, сообщили в Рослесхозе.
Пожароопасный сезон 2024 года, выдавшийся самым теплым за последние 30 лет, начался 26 февраля, и последний пожар был зафиксирован 11 ноября. В 71 регионе России пожароопасный сезон уже закрыт, сообщает Рослесхоз.
Руководитель ведомства Иван Советников отметил, что первые пожары возникли из-за аномальных температур в марте, когда температура воздуха на северо-западе, в Центральной России и Сибири достигла новых максимумов с отклонениями +2–6°.
Советников сообщил, что в Забайкалье, Бурятии, на Колыме и других регионах также были зафиксированы температурные рекорды, местами превышающие 30 градусов в течение недели. Всего в этом году произошло 10,1 тыс. пожаров на площади 7,7 млн га, что в 1,3 раза меньше по количеству и в 1,5 раза меньше по сравнению со среднепятилетними данными.
Несмотря на значительные площади, пострадавший от огня, на них погибло всего около 10% насаждений. В следующем году на пострадавших территориях проведут обследования и назначат оздоровительные мероприятия, включая посадку новых деревьев. 2024 год ознаменовался 95 перебросками более 2,6 тыс. человек и 44 перебросками 894 сотрудников Авиалесоохраны.
Глава Рослесхоза подчеркнул, что благодаря оперативным действиям удалось избежать жертв среди населения и перехода огня на 49 населенных пунктов и 102 объекта экономики.