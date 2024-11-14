Лавров рассказал о трудностях с заправкой самолета в ЮАР из-за западных санкций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Лавров столкнулся с этой проблемой в прошлом году во время визита на саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Он отметил, что большинство компаний, занимающихся заправкой авиационным топливом, не принадлежат ЮАР, что значительно осложнило процесс.

«В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране», – подчеркнул министр в интервью для проекта «Новый мир».

Лавров также добавил, что аналогичные проблемы возникали и в Бразилии. Он выразил мнение, что, несмотря на временные трудности, вызванные санкциями, недовольство со стороны других стран за ущемление их суверенитета растет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров призвал западные страны вернуть Афганистану незаконно присвоенные активы и снять санкции, отметив их ответственность за восстановление страны, раскритиковал США за блокировку резолюций Совета Безопасности ООН, а также не расстроился из-за отказа западных коллег сделать совместное «семейное фото» на Восточноазиатском саммите в Лаосе.