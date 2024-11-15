  • Новость часаКремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    0 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    6 комментариев
    15 ноября 2024, 19:38 • Новости дня

    Эксперт объяснил влияние космических программ на жизнь россиян

    Популяризатор космонавтики Прудник: Космические технологии вошли в нашу обыденную жизнь

    Эксперт объяснил влияние космических программ на жизнь россиян
    @ Н. Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Сейчас сложно представить свою жизнь без навигационных сервисов, высокоскоростного интернета. Космические технологии вошли в нашу обыденную жизнь», – сказал газете ВЗГЛЯД популяризатор космонавтики Денис Прудник, комментируя встречу Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым.

    «Развитие космоса подразумевает решение нескольких задач: это достижение технологического суверенитета, а также развитие науки и технологий в целом, ведь космонавтика – одна из самых наукоемких отраслей», – пояснил Денис Прудник, лектор Российского общества «Знание», основатель сообщества «Космос для всех».

    По словам эксперта, успех в развитии космической программы прямо влияет на качество жизни граждан: «Сейчас, например, сложно представить свою жизнь без навигационных сервисов, высокоскоростного интернета. Космические технологии вошли в нашу обыденную жизнь и по другим направлениям, о которых мы редко задумываемся», – добавил собеседник.

    «Кроме того, космос – это прежде всего специалисты, инженеры и ученые, которые обеспечивают создание и эксплуатацию комической техники. Кадры, как известно, решают все. Поэтому «Роскосмос» ведет огромную работу с молодежью: организованы космические смены во всероссийских детских центрах, проводится масса образовательных мероприятий, налажен диалог между работниками отрасли и подрастающим поколением», – напомнил он.

    «Также реализуется программа «Космические классы», благодаря которой учащиеся могут получить первые знания о космосе уже в школе, а также определиться с той космической профессией, которой они хотели бы заниматься в будущем. По моим личным наблюдениям, за последние несколько лет результаты работы уже видны – все больше и больше школьников влюбляются в космос и выбирают его как дело своей жизни», – резюмировал эксперт.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Юрием Борисовым, гендиректором госкорпорации «Роскосмос».

    «Сегодня космос играет особую роль и в мировой экономике, и в национальной экономике: это и обороноспособность, и развитие всех отраслей промышленности. Темпы роста мировой космонавтики сегодня значительно выше, чем темпы роста мирового ВВП. Огромные инвестиции привлекаются. Темпы, планы: к 2030-му году мировая космическая группировка, возможно, будет насчитывать от 60 до 100 тыс. спутников различного назначения», – доложил Борисов.

    При этом Путин почти сразу уточнил у Борисова, был ли тот в «Артеке». «Да, Владимир Владимирович, встречался с молодежью. Рассказал им об истории мировой космонавтики, о роли и месте Советского Союза, России. Для каждого россиянина космос – это немножко большее, действительно предмет гордости. Поэтому очень интересная поездка была», – отметил Борисов.

    Он подчеркнул, что «Роскосмос» является партнером «Артека», в этом году встречи с детьми там провели у нас четыре космонавта-героя.

    13 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    Песков анонсировал прямую линию с Путиным в декабре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прямая линия и ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина состоятся во второй половине декабря в совмещенном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Большая ежегодная пресс-конференция совместится с элементами прямой линии, сказал Песков, передает ТАСС.

    «Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив», – уточнил он.

    По словам Пескова, Путин ответит на вопросы не только российских, но и зарубежных журналистов. Это позволит обеспечить широкий охват тем и вопросов, интересующих аудиторию. Будет уделено внимание и вопросам от региональных и федеральных СМИ.

    В прошлом году прямая линия с президентом стала юбилейной, 20-й по счету. Она прошла 14 декабря 2023 года.

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    13 ноября 2024, 11:52 • Новости дня
    Песков сообщил о возможном международном звонке Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о возможности международного телефонного звонка Владимира Путина в среду, но не раскрыл имя собеседника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам о возможности проведения международного телефонного разговора главой государства Владимиром Путиным сегодня, пишет ТАСС.

    Он отметил, что не намерен анонсировать эту беседу до ее начала. «Когда он пройдет, мы дадим, как обычно мы делаем, сообщение», – добавил представитель Кремля.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    15 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры в пятницу, они обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

    Политики провели подробный и откровенный обмен мнениями по украинской ситуации, разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

    Путин указал, что продолжающийся кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, Североатлантический альянс создает на украинской территории антироссийский плацдарм и игнорирует интересы России в сфере безопасности. Также при этом попираются права русскоязычных жителей региона.

    «Президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом», – отмечается в сообщении.

    Глава Российского государства указал, что предложения Москвы хорошо известны, они озвучивались еще в июне. «Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное – устранить первопричины конфликта», – говорится в тексте публикации.

    Также Путин и Шольц поговорили об отношениях двух стран. Российский лидер констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса властей Германии. Путин констатировал, что Россия всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики, она готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны.

    Кроме того, политики поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Глава Российского государства сообщил Шольцу о том, какие усилия предпринимает Россия для деэскалации и для поиска мирных путей в регионе.

    Путин и Шольц в конце разговора условились, что помощники лидеров продолжат поддерживать связь в дальнейшем.

    Ранее в Германии сообщили, что Шольц в беседе с Путиным выразил поддержку Киеву. До этого сообщалось, что Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

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    15 ноября 2024, 17:34 • Новости дня
    Немецкие СМИ сообщили о состоявшемся разговоре Путина и Шольца

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

    Издание отмечает, что это первый разговор между лидерами двух стран за почти два года, он произошел после длительной подготовки, передает РИА «Новости».

    На данный момент ни одна из сторон официально не подтвердила проведения этого телефонного разговора.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Шольц собирается провести телефонный разговор с Путиным в пятницу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка к телефонному разговору Путина с Шольцем. Сам Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с Путиным, и он может произойти «в скором времени».

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    15 ноября 2024, 12:39 • Новости дня
    Песков: Путин обещал изучить замедление YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин действительно обещал режиссеру Карену Шахназарову рассмотреть вопрос о замедлении доступа к YouTube, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Действительно, затрагивалась эта тема, и действительно президент сказал, что посмотрит на эту проблему», – цитирует Пескова ТАСС.

    При этом представитель Кремля отметил, что затруднения с доступом к YouTube не являются приоритетными для россиян. По его словам, вопрос о возврате нормальной работы платформы не стоит на повестке дня.

    Песков также добавил, что проблемы с видеохостингом частично связаны с позицией компании Google, которая владеет YouTube.

    «Позиция хозяина этого сервиса направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы», – указал он.

    Ранее руководитель киностудии «Мосфильм» Шахназаров после встречи с Путиным заявил, что глава российского государства пообещал разобраться с замедлением работы YouTube.

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    15 ноября 2024, 17:50 • Новости дня
    В кабмине ФРГ привели подробности разговора Путина и Шольца

    Кабмин ФРГ: Шольц призвал Путина к переговорам и прекращению конфликта на Украине

    В кабмине ФРГ привели подробности разговора Путина и Шольца
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press, Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным настаивал на необходимости начала переговоров с Украиной для достижения мира и выразил поддержку Киеву, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с Путиным, сообщает ТАСС.

    Хебештрайт заявил, что канцлер настаивал на необходимости переговоров России с Украиной с целью достижения справедливого и долгосрочного мира. Шольц также подчеркнул решимость Германии поддерживать Киев столько, сколько потребуется для прекращения конфликта.

    Представитель правительства Германии отметил, что перед разговором с Путиным Шольц общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует снова связаться с ним после разговора с российским лидером.

    Ранее сообщалось, что Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

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    15 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Рассекреченное личное дело Гагарина передано в музей «Артека»

    Борисов передал в «Артек» личное дело Гагарина

    Рассекреченное личное дело Гагарина передано в музей «Артека»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассекреченное личное дело Юрия Гагарина передано в детский центр «Артек», сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов президенту России Владимиру Путину.

    Борисов отметил, что во время своего визита в «Артек» был впечатлен музеем, который связан с именем первого космонавта, передает ТАСС.

    Он сообщил, что Юрий Гагарин неоднократно посещал «Артек» – семь раз после своего исторического полета. Глава Роскосмоса рассказал, что договорился с руководством центра о помощи с новыми экспонатами для музея. Недавно он уже передал личное дело Гагарина, которое было рассекречено, подчеркнув важность сохранения реликвий, связанных с космонавтом.

    Также Борисов напомнил, что Роскосмос поддерживает тесное сотрудничество с «Артеком» и активно участвует в воспитании молодежи. В 2023 году четыре космонавта-героя посетили детский центр, показывая значимость этого партнерства и усилий по развитию будущих поколений.

    Ранее Борисов подарил Путину портрет Юрия Гагарина в честь 90-летия со дня рождения легендарного космонавта.

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    13 ноября 2024, 22:17 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии запросов от команды Трампа на разговор с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Команда избранного президента США Дональда Трампа не направляла Москве запрос не подготовку телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, получала ли Москва такой запрос, Песков ответил: «Нет. Пока не было», – передает ТАСС.

    В воскресенье Washington Post заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах в США. Песков опроверг данную информацию.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    15 ноября 2024, 16:31 • Новости дня
    СМИ сообщили о возможном телефонном разговоре Путина с Шольцем

    Bloomberg: Телефонный разговор Путина и Шольца может состояться в пятницу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, сообщает Bloomberg.

    Источник, знакомый с ситуацией, сообщил об этом, передает Bloomberg на условиях анонимности. Разговор может стать их первым контактом за почти два года, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка к телефонному разговору Путина с Шольцем. Сам Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с Путиным, и он может произойти «в скором времени».

    Политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что Шольц жаждет сохранить пост канцлера, но ему предстоит выбрать между поддержкой электората, который выступает за разрешение украинского кризиса, и следованием призывам вооружать Украину.

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    13 ноября 2024, 18:29 • Новости дня
    Путин и Бен Сальман обсудили обеспечение баланса на глобальном энергетическом рынке

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор провели президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, они подчеркнули важность координации в «ОПЕК плюс» и обсудили палестино-израильский конфликт.

    Разговор состоялся по инициативе саудовский стороны. В ходе разговора была подчеркнута важность продолжения тесной координации в рамках «ОПЕК плюс». Стороны отметили эффективность и своевременность предпринимаемых шагов для обеспечения баланса на глобальном энергетическом рынке, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Лидеры выразили удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией. Был подтвержден настрой на их дальнейшее последовательное расширение в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

    Также обсуждалась сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. Путин и Бен Сальман отметили, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают.

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    13 ноября 2024, 10:05 • Новости дня
    The Hill сообщил о симпатии Трампа к Путину и презрении к Зеленскому

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил симпатию к президенту России Владимиру Путину, испытывая при этом презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет The Hill.

    По данным издания, Трамп проявляет симпатию к российскому лидеру, испытывая при этом глубокое презрение к Зеленскому, передает Ura.ru.

    Трамп, как пишет The Hill, давно демонстрирует симпатию к Путину, что вызывает обеспокоенность в политических кругах. Так, Трамп может сократить помощь Украине с целью подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией.

    Ранее Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США, а также назвал его «мужественным человеком» из-за пережитого покушения. В то же время издание Time полагает, что Трампу придется первому сделать шаг навстречу Путину.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

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    14 ноября 2024, 13:59 • Новости дня
    Песков: Проблемы с заправкой самолета могут повлиять на визиты Путина за рубеж

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потенциальные сложности с дозаправкой борта президента России Владимира Путина за границей могут оказать влияние на график его визитов, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Безусловно, визиты главы государства прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии», – сказал Песков, комментируя слова главы МИД Сергея Лаврова о проблемах при заправке самолета в ЮАР в 2023 году, передает ТАСС.

    «В случае возникновения вопросов, конечно, это может становиться причиной для осуществления контактов на ином уровне», – пояснил представитель Кремля.

    Лавров ранее рассказывал, что из-за санкций против России возникли трудности с заправкой самолета в ЮАР во время его участия в саммите БРИКС. Лавров уточнил, что в 2023 году, когда он представлял президента России на саммите в Йоханнесбурге, сложилась неоднозначная ситуация из-за того, что почти все компании, занимающиеся заправкой авиационным топливом в ЮАР, не принадлежат стране.

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    13 ноября 2024, 14:58 • Новости дня
    Путин подписал указ о выплатах участникам СВО в зависимости от тяжести увечий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий единовременные выплаты для лиц, получивших увечья, травмы или контузии, в зависимости от степени их тяжести.

    Указ вступает в силу с момента подписания, 13 ноября, передает ТАСС.

    В тексте указа уточняется, что правительство должно определить конкретные размеры выплат на основании степени тяжести увечья. Изменения в существующей федеральной системе выплат призваны создать более правильный подход при начислении выплаты участникам СВО, получившим ранения, чтобы не уравнивать небольшую травму и тяжелые увечья.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.

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    14 ноября 2024, 20:30 • Новости дня
    Депутат: ЛДПР подготовила масштабную демографическую инициативу

    Депутат Наумов рассказал о подготовленных ЛДПР иницативах по повышению рождаемости и поддержке бойцов СВО

    Депутат: ЛДПР подготовила масштабную демографическую инициативу
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В четверг на встрече с Владимиром Путиным глава ЛДПР Леонид Слуцкий представил президенту большой список инициатив, в том числе по решению демографических задач и поддержке бойцов СВО, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Станислав Наумов.

    «Президент прислушивается к мнению каждой парламентской партии. В процессе общения с лидерами фракций он получает важную информацию, которая позволяет сделать каждое решение максимально эффективным. Подобный диалог необходим для правильного и продуманного развития государства», – сказал Станислав Наумов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике (ЛДПР).

    «Сегодня внутриполитическая ситуация в России характеризуется как многопартийный патриотический консенсус. Например, на президентских выборах позиции лидера ЛДПР Леонида Слуцкого во многом совпадали с программой Владимира Путина», – отмечает он.

    «Кстати, предложенные во время встречи с главой государства Слуцким инициативы схожи с курсом правительства страны. Партия подготовила масштабную демографическую инициативу. Также мы высказали предложения по поддержке бойцов СВО. Это большой список вопросов, над которым необходимо работать совместно», – добавил собеседник.

    «Радует, что на этом фоне парламентская активность России успешно развивается. Органы законодательной власти сегодня выполняют множество важных функций. Они несут ответственность за согласование кандидатур членов правительства, настаивают на том, чтобы ведомства заранее обсуждали с Госдумой различные важные для страны вопросы», – говорит депутат.

    «А в регионах страны партийная жизнь выглядит еще разнообразней. В этом году на выборах крайне успешно выступили «Зеленые», «Гражданская платформа» и «Партия пенсионеров». ЛДПР готова сотрудничать в регионах со многими фракциями. Главное – это достижение реального и заметного результата», – заключил Наумов.

    В четверг Владимир Путин провел встречу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Глава фракции представил президенту инициативу партии о запрете трудовым мигрантам ввозить на территорию России семьи. По оценке главы партии, это предложение необходимо для предотвращения формирования источника социальной напряженности в стране. Слуцкий добавил, что в России важно внедрять наукоемкие, работизированные производства, чтобы отпала сама потребность в привлечении неквалифицированной рабочей силы.

    Кроме того, глава ЛДПР представил демографический проект. По его мнению, России необходимо вновь стать «страной многодетных семей». Он также передал Путину шевроны бригады «Барс-Брянск», которая находится под опекой фракции. Президент, в свою очередь, передал бойцам наилучшие пожелания.

    Кремль сообщил, что переговоры с Леонидом Слуцким прошли в рамках серии встреч с лидерами парламентских фракций – во вторник Владимир Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

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    14 ноября 2024, 14:19 • Новости дня
    Песков: Путин лично занимается украинской повесткой, без спецпосланников

    Песков сообщил об отсутствии спецпосланников по украинской теме у Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин лично курирует вопросы, связанные с Украиной, без участия спецпосланников, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что Путин занимается этим лично, поскольку в настоящее время идет специальная военная операция и президент является Верховным главнокомандующим, передает ТАСС.

    «Каких-то специальных посланников у нас на этот счет нет», – сказал Песков.

    Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

    Эксперты спрогнозировали, чего России ждать от Трампа.

    Между тем президент США Джо Байден на встрече с Трампом акцентировал важность постоянной поддержки Украины.

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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