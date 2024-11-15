Эксперт объяснил влияние космических программ на жизнь россиян

Популяризатор космонавтики Прудник: Космические технологии вошли в нашу обыденную жизнь

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Развитие космоса подразумевает решение нескольких задач: это достижение технологического суверенитета, а также развитие науки и технологий в целом, ведь космонавтика – одна из самых наукоемких отраслей», – пояснил Денис Прудник, лектор Российского общества «Знание», основатель сообщества «Космос для всех».

По словам эксперта, успех в развитии космической программы прямо влияет на качество жизни граждан: «Сейчас, например, сложно представить свою жизнь без навигационных сервисов, высокоскоростного интернета. Космические технологии вошли в нашу обыденную жизнь и по другим направлениям, о которых мы редко задумываемся», – добавил собеседник.

«Кроме того, космос – это прежде всего специалисты, инженеры и ученые, которые обеспечивают создание и эксплуатацию комической техники. Кадры, как известно, решают все. Поэтому «Роскосмос» ведет огромную работу с молодежью: организованы космические смены во всероссийских детских центрах, проводится масса образовательных мероприятий, налажен диалог между работниками отрасли и подрастающим поколением», – напомнил он.

«Также реализуется программа «Космические классы», благодаря которой учащиеся могут получить первые знания о космосе уже в школе, а также определиться с той космической профессией, которой они хотели бы заниматься в будущем. По моим личным наблюдениям, за последние несколько лет результаты работы уже видны – все больше и больше школьников влюбляются в космос и выбирают его как дело своей жизни», – резюмировал эксперт.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Юрием Борисовым, гендиректором госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня космос играет особую роль и в мировой экономике, и в национальной экономике: это и обороноспособность, и развитие всех отраслей промышленности. Темпы роста мировой космонавтики сегодня значительно выше, чем темпы роста мирового ВВП. Огромные инвестиции привлекаются. Темпы, планы: к 2030-му году мировая космическая группировка, возможно, будет насчитывать от 60 до 100 тыс. спутников различного назначения», – доложил Борисов.

При этом Путин почти сразу уточнил у Борисова, был ли тот в «Артеке». «Да, Владимир Владимирович, встречался с молодежью. Рассказал им об истории мировой космонавтики, о роли и месте Советского Союза, России. Для каждого россиянина космос – это немножко большее, действительно предмет гордости. Поэтому очень интересная поездка была», – отметил Борисов.

Он подчеркнул, что «Роскосмос» является партнером «Артека», в этом году встречи с детьми там провели у нас четыре космонавта-героя.