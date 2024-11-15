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Цены на бензин выросли перед отменой запрета экспорта
Цены на Аи-92 и Аи-95 выросли на 3,5% и 4,9% перед снятием запрета на экспорт
Биржевая стоимость бензина за неделю значительно увеличилась, что совпало с обсуждением снятия запрета на экспорт топлива на фоне стабильных цен на внутреннем рынке.
Как сообщает ТАСС, биржевая стоимость бензина Аи-92 за последнюю неделю увеличилась на 3,5%, достигнув 61,932 тыс. рублей за тонну. Цена бензина Аи-95 выросла на 4,9%, составив 64,788 тыс. рублей за тонну. Эти изменения произошли на фоне планов правительства снять запрет на экспорт бензина из России.
Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цена зимнего дизельного топлива поднялась на 2%, межсезонного дизеля осталась практически неизменной, увеличившись на 0,03%, а летнего дизеля – на 0,5%. В то же время стоимость авиакеросина снизилась на 0,7%.
На текущей неделе министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил, что Минэнерго внесло в правительство предложение о снятии запрета на экспорт бензина. Вице-премьер Александр Новак подтвердил обсуждение этого вопроса, подчеркнув, что цель – избежать затоваривания рынка.
Запрет на экспорт бензина был продлен до конца 2024 года. Однако в прошлом экспорт разрешался в период с конца мая по июль текущего года из-за насыщения внутреннего рынка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российское правительство рассматривает возможность досрочного снятия запрета на экспорт бензина Аи-92, чтобы избежать затоваривания и снижения объемов переработки топлива.
Эксперты ожидают увеличение цен на бензин, включая Аи-92 до 54 рублей за литр и дизельное топливо как минимум до 66 рублей.
В период с января по сентябрь Бразилия увеличила импорт российских нефтепродуктов в 1,6 раза, достигнув рекордной суммы в 5,1 млрд долларов с акцентом на дизельное топливо.