Цены на бензин выросли перед отменой запрета экспорта

Программа «Время героев» объявила дополнительный набор

В четверг состоялось заседание Общественного совета программы «Время героев», в ходе которого было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе, говорится на сайте программы.

«По итогам отбора на первый поток программы у нас уже есть группа участников с хорошими оценками. Они успели подать заявку, но набор на поток был уже завершен. Они автоматически становятся участниками нового отбора. Все заявления, поданные весной этого года, мы засчитываем», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Также добавляются участники, которые весной не полностью прошли регистрацию – заявление подали, но тестирование по какой-то причине пройти не успели. Многие из них выполнили задания в пунктах дистанционной оценки в филиалах РАНХиГС или в филиалах фонда «Защитники Отечества». Таких участников набралось 700–800 человек. Теперь они смогут пройти отбор на второй поток.

Кроме того, есть группа участников, которые отличились в ходе боевых действий, но на момент формирования первого потока им не хватало знаний, квалификации. Им всем было предложено пройти программу заочного дистанционного обучения в Президентской академии. «Несколько тысяч человек прошли за это время программу обучения. Само по себе обучение не дает гарантии попадания в программу, но нам видно, как они учились и как сдали экзамены. Можно сказать, что они получают второй шанс попасть в основной состав программы "Время героев"», – сказал Кириенко.

Кроме этих трех категорий, также объявлен отбор второго потока для тех, кто весной по каким-то причинам не подал заявление на участие в программе. «Мы говорим им добро пожаловать на программу», – пояснил Кириенко. По его словам, прием заявок для новых участников откроется 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.

Для удобства участников, находящихся на передовой, будут предусмотрены особые условия тестирования. Ветераны и участники СВО смогут пройти отбор в пунктах дистанционной оценки, которые работают в разных городах России. Требования к участникам остаются прежними: гражданство России, высшее образование и управленческий опыт.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров на заседании Общественного совета подвел итоги второго образовательного модуля первого потока. «Недавно завершился второй образовательный модуль программы, по результатам которого мы видим искреннюю вовлеченность участников в обучение и желание развивать свои профессиональные компетенции. Уже во время обучения 12 человек из первого потока получили назначения на новые должности, в том числе руководителей регионов», – заявил он.

Программа «Время героев» была запущена по поручению президента России Владимира Путина 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. На сегодняшний день уже 12 участников получили новые назначения на ответственные должности.

Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы. Совокупно в ближайшее время ожидается 46 назначений из числа участников программы. Руководитель программы «Время героев», заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области.