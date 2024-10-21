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Эксперт спрогнозировал повышение цен на бензин с 1 ноября
Total Research: Цены на АИ-92 вырастут с 1 ноября до 54 рублей за литр
С 1 ноября ожидается увеличение цен на бензин, включая АИ-92 до 54 рублей за литр, а также дизельное топливо минимум до 66 рублей, заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
По словам Вавилова, цены на бензин в России начнут расти с 1 ноября, стоимость бензина марки АИ-92 будет начинаться с 54 рублей за литр. Бензин марки АИ-95 может стоить от 59 рублей за литр, передает канал «360».
Дизельное топливо, по прогнозам экспертов, будет стоить минимум 66 рублей за литр. В разных регионах страны могут наблюдаться колебания розничных цен на топливо.
Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что цены на бензин и дизель будут оставаться стабильными.
Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский сообщил, что в отношении ряда компаний заведены антимонопольные дела из-за завышения цен на бензин марки АИ-95.