Эксперт спрогнозировал повышение цен на бензин с 1 ноября

Total Research: Цены на АИ-92 вырастут с 1 ноября до 54 рублей за литр

Tекст: Вера Басилая

По словам Вавилова, цены на бензин в России начнут расти с 1 ноября, стоимость бензина марки АИ-92 будет начинаться с 54 рублей за литр. Бензин марки АИ-95 может стоить от 59 рублей за литр, передает канал «360».

Дизельное топливо, по прогнозам экспертов, будет стоить минимум 66 рублей за литр. В разных регионах страны могут наблюдаться колебания розничных цен на топливо.

Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что цены на бензин и дизель будут оставаться стабильными.

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский сообщил, что в отношении ряда компаний заведены антимонопольные дела из-за завышения цен на бензин марки АИ-95.

