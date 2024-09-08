Минэнерго: Цены на бензин и дизель будут оставаться стабильными

Tекст: Дарья Григоренко

Как отметил Цивилев, нефтяная отрасль предприняла ряд мер, направленных на стабилизацию цен на топливо. Благодаря этим мерам удалось сформировать значительные запасы бензина и дизельного топлива. По его словам, на сегодняшний день запасы бензина составляют около 2 млн тонн, а дизельного топлива – примерно 3,5 млн тонн, передает ТАСС.

«Кроме того, нефтяные компании активно поддерживают высокий уровень предложения топлива на бирже, что также способствует стабилизации цен», – уточнил он.

В августе Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему бензин начал дорожать в июле и удастся ли остановить рост цен осенью.