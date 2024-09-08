Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Минэнерго: Цены на бензин и дизель будут оставаться стабильными
Нефтяные компании обеспечили достаточные запасы бензина и дизельного топлива, что позволит в долгосрочной перспективе удержать цены на стабильном уровне, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума.
Как отметил Цивилев, нефтяная отрасль предприняла ряд мер, направленных на стабилизацию цен на топливо. Благодаря этим мерам удалось сформировать значительные запасы бензина и дизельного топлива. По его словам, на сегодняшний день запасы бензина составляют около 2 млн тонн, а дизельного топлива – примерно 3,5 млн тонн, передает ТАСС.
«Кроме того, нефтяные компании активно поддерживают высокий уровень предложения топлива на бирже, что также способствует стабилизации цен», – уточнил он.
В августе Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему бензин начал дорожать в июле и удастся ли остановить рост цен осенью.