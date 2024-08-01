Цены на бензин потребовали вмешательства властей

Tекст: Ольга Самофалова

С начала июня оптовые цены на АИ-95 выросли более чем на 40%, и на протяжении недели достигали почти 75 тыс. руб. за тонну. Это сопоставимо с кризисным сентябрем 2023 года.

Такой рост в оптовом звене начал влиять и на цены в рознице. Однако власти держат вопрос стоимости бензина под контролем, поэтому цены на заправках растут умеренно, не выходя за пределы общей инфляции. Так, по данным Росстата, с начала года розничные цены на бензин выросли на 4,7%, но в июле темпы роста увеличились.

«По 95-му бензину действительно в последние несколько недель, в июле, произошел всплеск оптовых цен. На данный момент в течение последней недели благодаря принятым как со стороны компаний, так и со стороны правительства, Минэнерго, ФАС мерам удалось данный всплеск подавить, цена в последние несколько дней падала. Сейчас на биржу направляются дополнительные объемы», – заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Временный всплеск цен, по его словам, – нормальная ситуация для этого времени года. Но теперь, как уверяет Сорокин, ситуация с ценами на АЗС «абсолютно стабильна, нет сомнений, что так оно и останется».

Главная мера, которую предпринимают власти, – это запрет на экспорт бензина. Он был введен с 1 мая, однако в июне и июле был отменен. Но теперь правительство приняло решение не отменять запрет на экспорт в августе, и продлить запрет еще и на сентябрь-октябрь 2024 года. «Мы хотим избежать любых проблем в осенние месяцы», – объяснил Сорокин.

«Одной из основных причин резкого роста цен в опте, а затем и в рознице стало преждевременное разрешение на экспорт бензина в июне-июле, которое наложилось на сезон повышенного спроса и все еще незавершенные ремонты НПЗ после инцидентов в первом квартале», – считает Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

«Спрос на бензин растет во время летнего автомобильного сезона. Причем, пандемия подстегнула развитие внутреннего туризма, больше россиян стало ездить в отпуск по территории России, многие распробовали загородную жизнь. С тех пор потребление бензина в сезон растет с каждым годом, поэтому никто не знает, на сколько потребление вырастет в этом году, но оно точно вырастет», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«При этом, со стороны предложения ситуация была опасная. С начала года на ремонте находился Нижегородский НПЗ, а это крупнейший производитель бензина в стране. Завод полноценно вернулся в эксплуатацию только в июне. На заводе сломалось оборудование, которое раньше завозили из Европы, поэтому так долго ремонтировали. В целом длительность ремонтов НПЗ увеличилась из-за санкций, так как приходится ждать оборудование либо от российских производителей, либо по параллельному импорту из Азии», – добавляет эксперт ФНЭБ.

К тому же даже небольшие проблемы с производством бензина могут быть критичными, потому что по бензину нет такого запаса прочности, как по дизельному топливу.

«В нормальной ситуации 90% произведенного в России бензина шло на внутреннее потребление, и только 10% оставалось на экспорт. По дизелю, например, другая ситуация. Там половина произведенного дизеля потребляется внутри страны, половина идет на экспорт. Поэтому когда на ремонты вышли НПЗ, проблем с дизелем не возникло, но встал вопрос о физическом дефиците бензина.

Именно поэтому с 1 марта и был введен запрет на экспорт бензина. Ситуация с переработкой стала лучше, так как заработал Нижегородский НПЗ, но другие заводы уходят в ремонты в разгар автомобильного сезона, поэтому цены в опте и стали расти», – отмечает Юшков.

Риски физического дефицита бензина могут возникнуть, если будут долгие ремонты НПЗ, особенно если выйдет из эксплуатации Нижегородский НПЗ, либо сразу несколько НПЗ уйдут на плановый или внеплановый ремонт из-за атаки Украины.

Однако с августа запрет на экспорт бензина снова вступает в силу. Кроме того, НПЗ постепенно завершают ремонты. «Сочетание возобновления запрета на экспорт, завершения ремонта на ряде НПЗ и действия демпферного механизма позволят вернуть оптовые цены на АИ-95 в диапазон 50-60 тыс. рублей за тонну, что снизит давление на цены в рознице. В базовом сценарии, ожидаем, что по итогам года рост розничных цен на бензин не более 7%, то есть в пределах уровня общей инфляции», – полагает Сергей Кауфман.

Он допускает, что

при отсутствии новых аварий на НПЗ к концу года запрет на экспорт бензина может быть снят на фоне конца сезона высокого спроса и вероятного восстановления объема производства.

Однако без устойчивого роста производства или реформирования топливного рынка запрет на экспорт может периодически вводиться и в будущем, считает Кауфман.

«Запрет на экспорт как инструмент могут продлить и после ноября, но применять его зимой вряд ли потребуется, поэтому запрет будет отменен вплоть до весны. А вот весной правительство будет смотреть на ситуацию на рынке. Принятие решения зависит от многих факторов, прежде всего, от того, сколько мы будет производить бензина, и будет ли Украина дальше бить по нашим заводам», – говорит эксперт ФНЭБ.

«Продление запрета на экспорт бензина на сентябрь и октябрь – это мера предосторожности, направленная на предотвращение всплеска цен осенью, когда спрос традиционно возрастает. Будет ли он продлен дальше, – зависит от многих факторов. Важно понимать, что рост цен на бензин – это комплексная проблема, которую сложно решить за короткий срок. Правительство активно работает над стабилизацией ситуации, но для долгосрочного решения необходимы комплексные меры, направленные на повышение эффективности нефтеперерабатывающей отрасли, развитие альтернативных видов топлива и стимулирование конкуренции на рынке», – заключает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.