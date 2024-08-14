Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.0 комментариев
Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина
Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года, он не будет распространяться на поставки в рамках международных межправительственных соглашений.
Отмечается, что запрет на экспорт бензина не распространяется в том числе на государства – члены Евразийского экономического союза, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и оказания международной гуманитарной помощи, передает ТАСС.
Напомним, запрет на экспорт бензина приостанавливался с конца мая по июль включительно в связи с насыщением внутреннего рынка бензином и для недопущения сокращения объемов переработки нефти.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему бензин начал дорожать в июле и удастся ли остановить рост цен осенью.