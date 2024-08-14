Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина

Собянин объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку

Мэр Москвы прокомментировал мем «Собянин копает тротуары, потому что там Лужков клад зарыл»

Tекст: Дарья Григоренко

Собянин опроверг распространенное мнение о том, что средства, вкладываемые в благоустройство, тратятся впустую. «Такой мем в городе: «Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад <...> зарыл». На самом деле, это так, но только не Лужков там зарыл, – это современная экономика там зарыта. Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов», – добавил он, передает ТАСС.

По его словам, когда на месте ларьков и парковок появились благоустроенные зоны, город ожил. Он рассказал, что появились люди, торговля, туристы, а каждый снесенный ларек приносил владельцу порядка 100 тыс. долларов в год. Мэр добавил, что после сноса десятов тысяч таких ларьков и вложив 100 млрд рублей в благоустройство, за год Москва получила дополнительный доход в 120 млрд рублей от туризма.

Собянин также рассказал о рисках, связанных с реализацией проектов комплексного развития территорий (КРТ). Он напомнил, что этими промзонами в 1990-е годы в основном владели криминальные авторитеты. Мэр подчеркнул, что для того, чтобы заставить их передать городские земли и начать развивать эти территории, необходимо было понимать, с какими людьми имеют дело власти. Собянин отметил, что эти люди готовы были на все, чтобы защитить свои интересы, особенно когда речь шла о миллиардных суммах. Он подчеркнул, что власти Москвы сумели успешно противостоять этому давлению и запустить процесс развития бывших промышленных зон на благо города.

Ранее сообщалось, что в Москве установлены минимальные площади для квартир с одной и двумя комнатами: 28 кв. м и 44 кв. м соответственно.



В мае Собянин заявил, что самокатчикам не запретят ездить по тротуарам в Москве, но эту сферу будут жестче контролировать.