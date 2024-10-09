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Бразилия рекордно увеличила закупки нефтепродуктов из России
Бразилия увеличила ввоз российских нефтепродуктов до 5,1 млрд долларов в январе-сентябре
В период с января по сентябрь этого года Бразилия увеличила импорт российских нефтепродуктов в 1,6 раза, достигнув рекордной суммы в 5,1 млрд долларов, с преимущественным акцентом на дизельное топливо.
Бразилия в январе-сентябре 2023 года значительно увеличила закупки нефтепродуктов из России, сообщает РИА «Новости». Согласно данным бразильской таможни, объем импорта достиг рекордных 5,1 млрд долларов, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда сумма закупок составляла 3,25 млрд долларов. В физическом выражении импорт также вырос в 1,6 раза, достигнув 7,3 млн тонн.
Основная часть закупок пришлась на дизельное топливо – его импорт увеличился в 1,7 раза и составил 4,4 млрд долларов. Кроме того, Бразилия начала импортировать неавиационные бензины из России на сумму 247,7 млн долларов, однако полностью прекратила закупки нафты, которая используется в нефтехимической промышленности. Вместе с тем, объем закупок других сортов нефтепродуктов увеличился в 1,5 раза, достигнув 397,7 млн долларов.
Россия остается лидером среди поставщиков нефтепродуктов в Бразилию, опережая США, которые за тот же период экспортировали продукцию на 2,8 млрд долларов. Испания заняла третье место с экспортом на 541,7 млн долларов. Также значительные объемы продукции поставили Нидерланды и Кувейт, с объемами 497,4 млн и 459 млн долларов соответственно.
В число крупнейших экспортеров нефтепродуктов в Бразилию в этом году также вошли ОАЭ, Алжир, Индия и Оман. Эти страны обеспечили совокупные поставки на 1,4 млрд долларов.
Напомним, объем импорта бензина и дизеля в Грузию в январе-апреле этого года составил 423,4 тыс. тонн, более половины импорта приходится на Россию, сообщил грузинский Союз импортеров нефтепродуктов.
Ранее Соединенные Штаты разрешили проводить операции с российскими банками, включая Сбербанк и ВТБ, для транзакций в области энергетики, согласованных до 1 ноября этого года.