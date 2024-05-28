Больше половины бензина и дизеля Грузия ввозит из России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Более половины импорта бензина и дизеля, а именно 54,7% приходится на Россию – 231,6 тысяч тонн. На втором месте – Болгария, откуда импортировано 56,7 тыс. тонн нефтепродуктов (13,4%), на третьем – Румыния (54,8 тыс. тонн – 12,9%).

Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений после военных действий в 2008 году, при этом две страны поддерживают торгово-экономические и гуманитарные отношения.