«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Больше половины бензина и дизеля Грузия ввозит из России
Объем импорта в Грузию бензина и дизеля в январе-апреле этого года составил 423,4 тыс. тонн, более половины приходится на Россию, сообщил во вторник грузинский Союз импортеров нефтепродуктов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Более половины импорта бензина и дизеля, а именно 54,7% приходится на Россию – 231,6 тысяч тонн. На втором месте – Болгария, откуда импортировано 56,7 тыс. тонн нефтепродуктов (13,4%), на третьем – Румыния (54,8 тыс. тонн – 12,9%).
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений после военных действий в 2008 году, при этом две страны поддерживают торгово-экономические и гуманитарные отношения.