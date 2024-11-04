Глава государства вместе с патриархом Кириллом и митрополитом Симферопольским Тихоном посетили XX церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства», которая проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве (фото: Александр Казаков/ТАСС)

После церемонии президент пообщался с молодыми волонтерами и общественниками. Они рассказали о своих организациях и проводимой ими работе (фото: Александр Казаков/ТАСС)

В Москве президент России Владимир Путин традиционно возложил букет из алых роз к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии приняли участие главы традиционных конфессий, а также представители общественных, ветеранских и молодежных организаций (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

В Краснодаре прошел фестиваль национальных кухонь, выставка декоративного искусства «Хранители традиций», а также был установлен информационный куб «Народов много – Родина одна» с перечислением этносов Кубани и всей страны (фото: Виталий Тимкив/РИА Новости)

В Челябинске на торжественном концерте кадеты растянули флаг России. На сцене также представили этно-номера, звучали песни в исполнении военных и казаков (фото: Александр Кондратюк/РИА Новости)

Торжественный концерт во Владивостоке, по данным местных СМИ, посетили несколько тысяч человек. Одним из наиболее ярких событий стал хоровод дружбы. Также работали различные локации с представителями разных народностей Приморья и «Средневековый дворик» (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)

4 ноября, в День народного единства, по всей России прошли праздничные мероприятия. Так, в разных городах страны состоялись выставки, костюмированные забеги и концерты. В столице президент Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)

У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

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