Эксперты оценили возможности влияния восточных земель ФРГ на внешнюю политику Берлина

Tекст: Евгений Поздняков

Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, призвали Берлин к более активным мерам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом они заявили в совместной статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. Их соавтором также выступил глава Христианско-демократического союза (ХДС) в Тюрингии Марио Фойгта.

«Мы хотим, чтобы страдания людей из-за этой разрушительной войны окончились, и выступаем за прекращение огня и переговоры между Украиной и Россией при соблюдении Устава ООН и в духе Будапештского меморандума, чтобы избежать дальнейших разрушений и кровопролития», – написали они.

Примечательно, что тема Украины стала важнейшим вопросом не только внешней, но и внутренней политики ФРГ. В преддверии выборов в восточных землях основные оппозиционные партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) активно критиковали практически безоговорочную поддержку Киева со стороны Берлина.

Такая тактика принесла свои плоды: в Тюрингии АдГ набрала 32,8% голосов, заняв первое место. В Саксонии фракция с минимальным отрывом (менее 2%) уступила лидерство ХДС. Схожих результатов «Альтернатива» добилась и в Бранденбурге. На этом фоне в экспертном сообществе заговорили о трансформации немецкого политического ландшафта «не в пользу Олафа Шольца».

Однако канцлер все же пытается отвечать на формирующийся в обществе запрос на мир. После окончания электоральных кампаний в восточных землях он заявил о необходимости проведения конференции для урегулирования конфликта на Украине. Глава правительства даже подчеркнул важность участия в конференции обеих сторон противостояния.

Позже в немецкие СМИ просочилась информация о намерениях Шольца связаться с президентом России Владимиром Путиным перед началом саммита G20. Несмотря на это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что со стороны Берлина никаких предложений к Москве о телефонном разговоре двух лидеров не поступало.

Между тем восточные земли ФРГ, ранее входившие в состав ГДР, традиционно сохраняют теплое отношение к идее сотрудничества с Россией. По мнению ряда экспертов, победа оппозиционных партий может повлиять на внешнюю политику Берлина. Впрочем, на короткой дистанции ситуация едва ли изменится.

«Большая часть населения восточных земель ФРГ не хочет войны с Россией. Поэтому они так активно голосовали на выборах за АдГ и ССВ. Премьеры Бранденбурга и Саксонии с помощью призывов к началу дипломатического урегулирования украинского кризиса всего лишь пытаются реагировать на запросы общества», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Смену «политических ветров» в ФРГ и Евросоюзе чувствует даже сам канцлер Олаф Шольц. Однако немецкая элита по большей части противится веяниям пацифизма. То же самое происходит и в других западных странах. Даже на ближайшей встрече в формате «Рамштайн», которая намечена на 12 октября, все пройдет без изменений», – добавил он.

По его словам, «лидеры государств возьмутся за руки и клятвенно поддержат дальнейшую помощь Украине, в том числе и военную». «Местные СМИ тоже не желают менять устоявшееся мнение. Однако немецким изданиям и политикам все же придется считаться с картиной мира жителей восточных земель», – акцентирует Рар.

Внешняя политика действительно стала важной частью внутренних дискуссий в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, напоминает Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии.

«Поэтому большинство политиков лидирующих партий так или иначе высказывались по урегулированию украинского кризиса.

Продолжение уже заявленной риторики победивших кандидатов представляется логичным. Партийным деятелям необходимо сохранять последовательность собственных заявлений. В противном случае резкая смена риторики может сыграть против них самих. Это особенно важно в преддверии формирования правительственных коалиций», – добавляет собеседник.

«Во всех упомянутых землях ССВ продемонстрировал успешные результаты, поэтому ХДС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) придется идти с ним на сотрудничество, поскольку АдГ они заведомо заклеймили в рамках политики «брандмауэра», – полагает эксперт.

«То есть миротворческие заявления лидеров восточных земель также можно считать и реверансом в сторону ССВ, придерживающегося идеи налаживания конструктивного диалога с Москвой. Однако говорить об уже сформированной практике давления восточных земель на Берлин не стоит», – отмечает Кузьмин.

«Немецкие регионы напрямую не вовлечены в формирование внешней политики государства.

В этой сфере они обладают крайне ограниченным числом рычагов воздействия на центр страны. Напомню, что до 2022 года наиболее активной территорией в плане отстаивания партнерских отношений с Россией была Бавария», – говорит он.

«Главы этой земли не раз посещали Кремль, встречались с высшим руководством России и, в случае Хорста Зеехофера, даже призывали к снятию санкций. Однако это никак не повлияло на настроения федерального центра. Тем не менее сам факт существования оппозиционных Берлину мнений значит многое», – дополняет собеседник.

«Как минимум это привлекает большее внимание к проблемам внешнего курса ФРГ. Совсем недавно в Берлине прошли протесты – граждане недовольны затягиванием конфликта на Украине, поставками вооружений Израилю, а также размещением американских ракет в Германии», – рассказывает эксперт.

В целом же в немецком обществе давно сформировался запрос на поиск дипломатического решения противоречий ЕС и России в контексте украинского кризиса,

отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО. «Призыв к этому лидеров Саксонии и Бранденбурга стал ответом на эти настроения», – добавляет он.

«Однако Германия очень «пестрая» в политическом плане страна. Внутри нее имеется немало групп, связанных в первую очередь с оборонным комплексом, которые не желают нормализации текущей международной ситуации. Среди их последователей имеется все еще сильный антироссийский консенсус», – напоминает эксперт.

«Преимущественно призывы к миру характерны для восточных земель ФРГ. Но эти регионы и в экономическом, и в политическом плане заметно отстают от западных регионов. Ситуация может измениться, если тему с урегулированием подхватят федеральные власти. Поведение Шольца указывает на некоторые сдвиги, но пока серьезной трансформации дипломатии Берлина не предвидится», – заключил Соколов.