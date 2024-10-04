  • Новость часа«Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Утверждены праздничные и выходные дни на 2025 год
    На Украине рассказали о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного
    Mercedes-Benz и BMW выступили против новых пошлин на электрокары из Китая
    Генсек ООН решил принять участие в саммите БРИКС в Казани
    ВЦИОМ: Путину доверяют более 77% россиян
    Белоусов вручил отличившимся на СВО бойцам «Золотые Звезды» Героев России
    Пушилин: ВС России контролируют все дороги к Курахово
    Опубликован порядок ведения реестра каналов-десятитысячников в соцсетях
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    15 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    4 октября 2024, 21:15 • В мире

    Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой

    Эксперты оценили возможности влияния восточных земель ФРГ на внешнюю политику Берлина

    Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса. При этом сам канцлер Олаф Шольц на фоне недавних выборов будто бы смягчил позицию по диалогу с Москвой. Смогут ли «осси» сломить проукраинский настрой Берлина?

    Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, призвали Берлин к более активным мерам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом они заявили в совместной статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. Их соавтором также выступил глава Христианско-демократического союза (ХДС) в Тюрингии Марио Фойгта.

    «Мы хотим, чтобы страдания людей из-за этой разрушительной войны окончились, и выступаем за прекращение огня и переговоры между Украиной и Россией при соблюдении Устава ООН и в духе Будапештского меморандума, чтобы избежать дальнейших разрушений и кровопролития», – написали они.

    Примечательно, что тема Украины стала важнейшим вопросом не только внешней, но и внутренней политики ФРГ. В преддверии выборов в восточных землях основные оппозиционные партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) активно критиковали практически безоговорочную поддержку Киева со стороны Берлина.

    Такая тактика принесла свои плоды: в Тюрингии АдГ набрала 32,8% голосов, заняв первое место. В Саксонии фракция с минимальным отрывом (менее 2%) уступила лидерство ХДС. Схожих результатов «Альтернатива» добилась и в Бранденбурге. На этом фоне в экспертном сообществе заговорили о трансформации немецкого политического ландшафта «не в пользу Олафа Шольца».

    Однако канцлер все же пытается отвечать на формирующийся в обществе запрос на мир. После окончания электоральных кампаний в восточных землях он заявил о необходимости проведения конференции для урегулирования конфликта на Украине. Глава правительства даже подчеркнул важность участия в конференции обеих сторон противостояния.

    Позже в немецкие СМИ просочилась информация о намерениях Шольца связаться с президентом России Владимиром Путиным перед началом саммита G20. Несмотря на это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что со стороны Берлина никаких предложений к Москве о телефонном разговоре двух лидеров не поступало.

    Между тем восточные земли ФРГ, ранее входившие в состав ГДР, традиционно сохраняют теплое отношение к идее сотрудничества с Россией. По мнению ряда экспертов, победа оппозиционных партий может повлиять на внешнюю политику Берлина. Впрочем, на короткой дистанции ситуация едва ли изменится.

    «Большая часть населения восточных земель ФРГ не хочет войны с Россией. Поэтому они так активно голосовали на выборах за АдГ и ССВ. Премьеры Бранденбурга и Саксонии с помощью призывов к началу дипломатического урегулирования украинского кризиса всего лишь пытаются реагировать на запросы общества», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Смену «политических ветров» в ФРГ и Евросоюзе чувствует даже сам канцлер Олаф Шольц. Однако немецкая элита по большей части противится веяниям пацифизма. То же самое происходит и в других западных странах. Даже на ближайшей встрече в формате «Рамштайн», которая намечена на 12 октября, все пройдет без изменений», – добавил он.

    По его словам, «лидеры государств возьмутся за руки и клятвенно поддержат дальнейшую помощь Украине, в том числе и военную». «Местные СМИ тоже не желают менять устоявшееся мнение. Однако немецким изданиям и политикам все же придется считаться с картиной мира жителей восточных земель», – акцентирует Рар.

    Внешняя политика действительно стала важной частью внутренних дискуссий в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, напоминает Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии.

    «Поэтому большинство политиков лидирующих партий так или иначе высказывались по урегулированию украинского кризиса.

    Продолжение уже заявленной риторики победивших кандидатов представляется логичным. Партийным деятелям необходимо сохранять последовательность собственных заявлений. В противном случае резкая смена риторики может сыграть против них самих. Это особенно важно в преддверии формирования правительственных коалиций», – добавляет собеседник.

    «Во всех упомянутых землях ССВ продемонстрировал успешные результаты, поэтому ХДС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) придется идти с ним на сотрудничество, поскольку АдГ они заведомо заклеймили в рамках политики «брандмауэра», – полагает эксперт.

    «То есть миротворческие заявления лидеров восточных земель также можно считать и реверансом в сторону ССВ, придерживающегося идеи налаживания конструктивного диалога с Москвой. Однако говорить об уже сформированной практике давления восточных земель на Берлин не стоит», – отмечает Кузьмин.

    «Немецкие регионы напрямую не вовлечены в формирование внешней политики государства.

    В этой сфере они обладают крайне ограниченным числом рычагов воздействия на центр страны. Напомню, что до 2022 года наиболее активной территорией в плане отстаивания партнерских отношений с Россией была Бавария», – говорит он.

    «Главы этой земли не раз посещали Кремль, встречались с высшим руководством России и, в случае Хорста Зеехофера, даже призывали к снятию санкций. Однако это никак не повлияло на настроения федерального центра. Тем не менее сам факт существования оппозиционных Берлину мнений значит многое», – дополняет собеседник.

    «Как минимум это привлекает большее внимание к проблемам внешнего курса ФРГ. Совсем недавно в Берлине прошли протесты – граждане недовольны затягиванием конфликта на Украине, поставками вооружений Израилю, а также размещением американских ракет в Германии», – рассказывает эксперт.

    В целом же в немецком обществе давно сформировался запрос на поиск дипломатического решения противоречий ЕС и России в контексте украинского кризиса,

    отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО. «Призыв к этому лидеров Саксонии и Бранденбурга стал ответом на эти настроения», – добавляет он.

    «Однако Германия очень «пестрая» в политическом плане страна. Внутри нее имеется немало групп, связанных в первую очередь с оборонным комплексом, которые не желают нормализации текущей международной ситуации. Среди их последователей имеется все еще сильный антироссийский консенсус», – напоминает эксперт.

    «Преимущественно призывы к миру характерны для восточных земель ФРГ. Но эти регионы и в экономическом, и в политическом плане заметно отстают от западных регионов. Ситуация может измениться, если тему с урегулированием подхватят федеральные власти. Поведение Шольца указывает на некоторые сдвиги, но пока серьезной трансформации дипломатии Берлина не предвидится», – заключил Соколов.

    Главное
    Цена на нефть приблизилась к 80 долларам за баррель
    В Славянске произошла серия мощных взрывов
    Telegram объяснил перебои в работе событиями на Ближнем Востоке
    В парламенте Франции выдвинут новый вотум недоверия новому премьеру
    В Тбилиси ожидают непризнание Западом грузинских выборов легитимными
    Лукашенко предложил установить памятник корове
    Исполнителей-иноагентов начали маркировать в музыкальных сервисах

    Национальное достояние России оказалось на финансовом дне

    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же сделало Газпром убыточным и когда компания сможет снова стать прибыльной? Подробности

    Перейти в раздел

    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

    Перейти в раздел

    В российской власти пришло время Героев

    Важным инструментом обновления российского госаппарата стала программа «Время героев». Ее участники – бойцы СВО, прошедшие подготовку с целью начать управленческую карьеру. Слушатели программы, например Артем Жога и Амыр Аргамаков, были назначены полпредом президента на Урале и сенатором от Республики Алтай. Что могут сделать ветераны спецоперации в российской власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый генсек НАТО привез Зеленскому бодрости и поддержки

    Украину посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. В ходе переговоров речь шла о поставках вооружений и перспективах вступления Украины в НАТО. На просьбы Зеленского разрешить наносить удары вглубь России Рютте заявил, что этот вопрос обсудят на следующей неделе главы стран – лидеров НАТО. Почему Рютте выбрал Украину для своей первой зарубежной поездки и что Киев мог получить от нового генсека? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

      15 комментариев
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

      4 комментария
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      «Друзья мира» опасны для Зеленского

      Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

      4 комментария
    Перейти в раздел

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............