Эксперт спрогнозировал последствия успеха АдГ на выборах в Тюрингии и Саксонии

Эксперт: Недовольство немцев правительством Шольца обеспечило успех АдГ

Tекст: Анастасия Куликова

«Восток Германии, начиная с момента присоединения ГДР к ФРГ, отличался высоким уровнем протестных настроений или, по крайней мере, своеобразием политического поведения местных. Особенно ярко это проявилось после миграционного кризиса 2015-2016 годов. Тогда казалось, что проблема Востока и Запада Германии постепенно уходит на второй план, переходит в разряд культурных феноменов, но неожиданным образом вернулась в плоскость реальной политики», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

В период пандемии и после 2022 года, когда Берлин стал «агрессивно насаждать антироссийскую риторику», существующие проблемы лишь усугубились, продолжил политолог. «Экономическая ситуация в восточных федеральных землях отличается от Западной Германии, а прекращение поставок дешевого российского газа больно ударило по бизнесу и простым гражданам. Кроме того, существует культурно-психологический фактор: восточные немцы, согласно опросам общественного мнения, чувствуют себя людьми второго сорта. Они считают, что их голос в Берлине не слышат», – детализировал аналитик.

Он подчеркнул: совокупность этих причин породила высокий уровень недовольства действиями правительства Олафа Шольца и привела правых к победе на выборах земельного уровня. Впрочем, по прогнозам эксперта, впереди их ждут непростые коалиционные переговоры. «АдГ не набрала абсолютного большинства голосов, необходимого для формирования правительства без участия других политических сил», – продолжает он.

«В условиях отказа партий сотрудничать с «Альтернативой для Германии» ее перспективы принять участие в работе земельного правительства – даже на фоне успеха на выборах – кажутся крайне неопределенными. В то же время формирование этого правительства невозможно без включения АдГ, «Союза Сары Вагенкнехт» или «Левой партии», – пояснил собеседник.

«Таким образом, стоит ожидать изменений в партийно-политическом ландшафте на Востоке Германии. Более того, результаты выборов в Тюрингии и Саксонии, во-первых, могут повлиять на избирательную кампанию в Бранденбурге, где выборы назначены на 22 сентября. А во-вторых, этот успех оппозиционных сил – прежде всего «Альтернативы для Германии» и «Союза Сары Вагенкнехт» – может повториться и на выборах в Бундестаг осенью следующего года», – полагает политолог.

В краткосрочной же перспективе политика Берлина вряд ли изменится, считает Соколов. «Хорошие результаты оппозиционных партий на Востоке правительством Шольца будут рассматриваться прежде всего как следствие злонамеренных действий внешних сил и нечестной игры правых и левых популистов на политическом пространстве ФРГ. Берлин скорее усилит информационную работу с жителями восточных земель, которые, как считается, совсем отбились от рук, нежели пересмотрит те или иные положения собственной политики», – заключил Соколов.

Ранее в восточных землях ФРГ прошли региональные выборы. В Тюрингии правая партия АдГ набрала 32,8 % голосов (32 места в ландтаге), одержав таким образом уверенную победу. Второе место с результатом 23,6% (23 места) занял ХДС. Тройку лидеров замыкает ССВ, заручившийся поддержкой 15,8% граждан (15 мест). При этом фракция Олафа Шольца СДПГ набрала лишь 6,1% (6 мест).

В федеральной земле Саксония победу с результатом 30,6% одержал ХДС (42 места). При этом АдГ уступила конкурентам лишь 1,3% (40 мест). В свою очередь, ССВ занял третье место, набрав 11,8% голосов (15 мест). Примечательно, что сопредседатели «Альтернативы» Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали итоги кампании «историческим успехом», передает телеканал ZDF.

По их мнению, избиратели хотят, чтобы в Саксонии и Тюрингии произошли изменения в курсе страны. При этом у фракции есть готовность разговаривать со всеми сторонами, заметил Хрупалла. «Если кто-то хочет проводить политику правдоподобно и учитывать волю избирателей, то без АдГ больше не будет никакой политики», – констатировал он.

Итоги выборов прокомментировали и в России. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, результаты свидетельствуют, что «правительство Шольца непопулярно», а граждане ФРГ «не хотят потерять свою страну». «Шольц втянул свою страну в войну на Украине... Все это происходит на фоне не только стагнации экономики, но и неэффективной миграционной политики», – написал он в Telegram.

Еще до начала региональных выборов, к ним было приковано внимание многих немецких экспертов. Так, издание Bild в конце августа сообщало, что это голосование может навсегда изменить политику Германии путем значительного усиления оппозиционных АдГ и ССВ. Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, как электоральная кампания на территории бывшей ГДР может повлиять на объемы помощи Берлина Украине.