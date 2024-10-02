Шольц призвал провести конференцию с участием России и Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Шольц подчеркнул в ходе общения с гражданами в городе Шверин важность создания необходимых условий для такой конференции, передает ТАСС.

Канцлер отметил, что для успешного проведения подобной конференции необходимо участие обеих конфликтующих сторон, и Германия готова содействовать этому процессу. Он выразил надежду на то, что такая инициатива будет поддержана и другими международными партнерами, заинтересованными в мирном разрешении кризиса.

По словам Шольца, создание условий для переговоров подразумевает как дипломатическую, так и материально-техническую поддержку. «Нам сейчас нужна конференция, в которой примут участие Украина и Россия. И мы должны создать для этого условия», – заявил канцлер.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером Олафом Шольцем и президентом Владимиром Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов. Кроме того, Шольц заявил о необходимости проведения новой конференции с участием России для мирного урегулирования украинского конфликта.