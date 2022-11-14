Байден не смог изменить позицию Китая по России

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14 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:05  |  vz.ru
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Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

Американская валюта достигла своего пика Lutz P. Kayser/Picture alliance/Global Look Press
После рекордного укрепления доллара к большинству мировых валют в этом году, американская монета начала резкое падение. И этот разворот может оказаться вовсе не временным. Эксперты ждут долгосрочное ослабление доллара в течение одного-двух лет. Какие хорошие новости это означает для простых граждан и что ждет российский рубль?  Подробности...
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О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
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Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

Взятие Угледара позволит заметно ослабить оборону противника Станислав Красильников/ТАСС
ВС России сохраняют наступательную инициативу в Донбассе. Освобождены поселок Майорск в районе Горловки и село Павловка близ Угледара, где ВСУ окапывались с 2014 года. При этом сам Угледар имеет важное значение из-за своего положения на господствующих высотах, а контроль над ним дает возможность ВС России зайти в тыл авдеевской группировке ВСУ. Как российские войска смогут выбить с этого плацдарма хорошо подготовленного противника? Подробности...
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Во Франции зреет бунт против господства Америки

Париж мечтает освободиться от американской опеки Peter Kneffel/DPA/ТАСС
Одна из ведущих стран ЕС, Франция, начала открыто высказывать недовольство своим главным союзником – Соединенными Штатами. Париж заявляет, что Европа нуждается в «большей автономии» от Вашингтона. Чем вызваны подобные настроения и как это связано с происходящим на Украине? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Россия ведет борьбу за возможность быть разными

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
В нынешнем противостоянии Достоевский – вне всякого сомнения – воин. Он – наш, как и многие другие гении старой Европы, русские и не русские по происхождению. Подробности...
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В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда в следующий раз на услышанную новость вы почувствуете потребность завопить, что все пропало или, наоборот, что мы победили, остановитесь на минуту, сделайте глубокий вдох и вспомните, что впереди у нас может быть еще десять лет жизни в таком режиме. Подробности...
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Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Германии обстановка такова, что тут леваки в почете у местных СМИ, и любого хулигана, который обливает краской какую-нибудь картину, называют активистом. Подробности...
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Россия обязана вернуться в Херсон

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
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    О чем идут тайные переговоры России и США

    курсы валют


    Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

    Кинбурнская коса


    Почему ВСУ не могут избавиться от занозы в тылу

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    окончательное смешение


    Андрей Полонский: Россия ведет борьбу за возможность быть разными

    остановитесь на минуту


    Ирина Алкснис: В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

    леваки в почете


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    Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?

    Байден не смог изменить позицию Китая по России

    На Бали прошла первая очная встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина
    		   14 ноября 2022, 23:05
    Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Евгений Поздняков

    Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 показала – ожидаемых подвижек в разморозке американо-китайских отношений не произошло. Китай и США договорились контактировать, обсуждая разны проблемы, но о снятии антикитайских тарифных барьеров так и не было сказано. И, что важнее всего для России, не оправдались предположения об изменении позиции Пекина к Москве как итоге договоренности Си и Байдена.

    «Нынешняя ситуация в китайско-американских отношениях не соответствует ни коренным интересам двух стран и народов, ни ожиданиям международного сообщества», – заметил председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, на первой очной встрече с президентом США Джо Байденом на саммите G20 на индонезийском острове Бали.

    Байден, с своей стороны, перед встречей заявил, что не желает идти на какие-либо принципиальные уступки Си. Помощники президента США неоднократно заявляли, что не ожидают серьезных прорывов, отмечал CNN.

    Как бы то ни было, переговоры продлились больше трех часов. Из заявлений Белого дома, выпущенных после встречи, следовало, что Байден и Си договорились «поддерживать общение» на уровне «ключевых уполномоченных чиновников». Далее следовал перечень тем по которым предполагается общаться: от изменений климата до глобальной продовольственной безопасности. При этом, «Байден пояснил, что Соединенные Штаты будут продолжать активно конкурировать с Китаем».

    При этом американский лидер указал: американо-китайское соперничество «не должно перерасти в конфликт». Между США и Китаем «не должно быть новой холодной войны», подчеркнул Байден.

    В беседе двух лидеров зашла речь и о фактически идущей новой холодной войне между США и  Россией. Байден поднял вопрос о российской спецоперации на Украине, обвинив Москву в «безответственных угрозах применения ядерного оружия». «Президент Байден и председатель Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерную войну никогда нельзя вести и что ее нельзя выиграть, и подчеркнули свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия на Украине», – заявил Белый дом.

    Китайское агентство «Синьхуа», цитируя председателя Си, несколько иначе расставило акценты. «Мы поддерживаем и рассчитываем на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. В то же время мы надеемся, что США, НАТО и ЕС будут вести всесторонний диалог с Россией», – сказал Си Цзиньпин Байдену.

    Накануне Байден заявил, что Китай и США должны показать, что могут преодолеть разногласия и не допустить перерастания конкуренции в конфликт. Одновременно стало известно, что одной из тем обсуждения могут стать отношения Москвы и Пекина. В этой связи эксперты высказали предположение: США попытаются выторговать у Китая согласие на снижение уровня отношений с Россией. Например, Вашингтон предложит Пекину упростить работу китайского бизнеса на американском рынке, а в ответ у Пекина постараются взять обязательство Пекина не предоставлять Москве какие-либо преференции в области торговли. «Вашингтону важно, чтобы КНР не предоставляла Москве стратегически важные технологии и не создавала на территории нашей страны новые совместные компании в этой отрасли», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

    Но, подчеркнул Маслов, Пекин в большей степени интересует покупательная способность европейского рынка, которая существенно пострадала в результате текущих событий.  Китай не считает себя стороной конфликта Москвы и Вашингтона, «и как следствие, Пекин вряд ли будет обсуждать с Вашингтоном степень своего сотрудничества с Россией», – подчеркнул Маслов.

    Схожую точку зрения высказал и политолог-американист Малек Дудаков. «Пекину нет никакого резона отказываться от нефти, продовольствия и удобрений, которые поставляются Россией. Присоединение к порогу цен на российские энергоресурсы попросту невыгодно для КНР. Штатам переубедить Пекин не получится ни при каких обстоятельствах», – высказал предположение эксперт.

    Итоговые заявления Си Цзиньпина подтвердили – Китай не отошел от ранее избранной нейтрально-благожелательной линии поведения по отношении к России, отмечают эксперты. Опасения, что ради разморозки отношений с США Пекин может нанести «удар в спину» России, не подтвердились.

    «Ослаблять Россию Китаю невыгодно.

    Американцы пытаются давить на Китай, который резонно возражает: «Мы и без вас разберемся», – сказал газете ВЗГЛЯД научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

    Этот подход прослеживается в высказываниях Си по поводу ситуации на Украине, и его нежелании осудить Россию за «ядерную угрозу миру». «Пекин выступает за то, чтобы все конфликты решались мирно. Эта страна выступает за территориальную целостность государств, при этом не навязывая никому каких-либо идеологем во внешней политике. Китайцы ограничиваются лишь скромным советом: все стоит решать дипломатическим путем», – отметил Лукин. «Китай не хочет показывать зависимость своих политических решений от США», – в свою очередь, указывает Маслов.

    Тайвань и другие красные линии

    «Необходимо учитывать, что отношения между странами ухудшились не по вине Китая. Инициаторами спада явились США. Теперь они же парадоксальным образом выступают инициаторами потепления», – указывает Маслов.

    Впрочем, на деле потепление между Вашингтоном и Пекином, которое ожидалось с приходом к власти Джо Байдена, всё не наступает. Напомним, когда Байден вступил в должность в январе 2021 года, по обе стороны Тихого океана ожидалось, что он отступит от торговой войны, которую его предшественник Дональд Трамп начал с Китаем почти тремя годами ранее. Но Байден наоборот обострил торговый конфликт – в октябре его администрация ввела масштабные новые ограничения, призванные ограничить доступ Китая к технологиям, критически важным для его растущей военной мощи.

    «Китай считает важным диалог по экономическим вопросам. Это, конечно же, проблема устранения тарифных барьеров на ряд китайских позиций при экспорте. США, в свою очередь, будут настаивать на расширенном допуске американских товаров на китайский рынок, а также на облегченном открытии филиалов или представительств местных компаний в Китае. В обмен будет предлагаться допуск китайских компаний на американский рынок», – комментировал Маслов переговоры Си и Байдена. «В обсуждении этого вопроса никаких проблем не предвидится», – указал эксперт.

    При всех возможных экономических компромиссах, надо учесть, что в Пекине придерживаются мнения: стратегическая цель США – не столько конфликт с Россией, сколько удар по Китаю, как по главному экономическому и геополитическому конкуренту Соединенных Штатов.  «В американской стратегии национальной безопасности, которая была принята в прошлом месяце, сказано, что Китай – единственная страна в мире, которая хочет и имеет возможность бросить вызов американскому лидерству в мире. С точки зрения США, политика китайского руководства по превращению КНР в технологического лидера мира – это уже красная линия», – отмечает Лукин.

    «Не думаю, что какое-либо потепление в отношениях двух стран может ожидаться. Все-таки настрой Пекина в отношении США достаточно жесткий. К тому же, после недавнего ХХ съезда КПК позиции тех, кто выступает за конкуренцию с Америкой, заметно усилились», – в свою очередь, указывает Дудаков.

    Кроме того, следует учесть, что встреча Си и Байдена прошла на фоне обострения тайваньской проблемы. Напомним, что после визита спикера Палаты представителей Конгресса США, демократа Нэнси Пелоси на Тайвань в августе нынешнего года, Байден в интервью телекомпании CBS заявил: Пентагон будет защищать Тайвань в случае возможного «вторжения» Народно-освободительной армии Китая на остров. «В американо-китайских отношениях можно назвать главную красную линию с точки зрения Китая – независимость Тайваня. Если остров объявит формальный суверенитет, то военную операцию придется начинать. Китайцы сами говорят об этом», – указывает Лукин.

    Конфликт в Тихом океане, в том числе, из-за Тайваня, сейчас невыгодна ни одной из сторон, отмечает Дудаков. Но, указывает он, очевидно, что со стороны США явно ощущается повышение градуса в риторике в отношении Пекина.

    Если Байден в упомянутом интервью CBS заявил, что «Тайвань сам принимает решение о своей независимости», то для Китая сама постановка неприемлема – для Пекина мятежный остров это сугубо внутренняя проблема, не подлежащая обсуждению на международном уровне. «Есть красные линии, которые Пекин не хочет обсуждать вообще», – отметил Маслов. Помимо Тайваня, это права человека, проблема Синьцзяна и, возможно, Тибета. «По китайским меркам перечисленные темы должны быть вынесены за скобки любого обсуждения, так как являются исключительно внутренним делом страны», – считает эксперт.

    Конфронтация США и Китая будет продолжаться, ведь очевидно, что две державы являются соперниками в Индо-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии, полагает Дудаков. «В других частях света позиции Китая так же постепенно усиливаются. США становится все труднее сдерживать своего противника», – отмечает он. 

     


     
     
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