Америка оценила Тайвань выше Украины

Взгляд
19 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
Разделы

Уникальная дефляция помогает удешевлять кредиты

Несмотря на санкции, Россия сдержала рост цен и удешевила кредиты Ведомости/ТАСС
Центробанк продолжает действовать в интересах реальной экономики и уже шестой раз в этом году снизил ставку. Теперь она составляет 7,5%, и экономисты ждут до конца года 7%. Смелость регулятора подпитывается уникальной дефляцией, которая продолжает держаться в России. ЦБ даже улучшил инфляционный прогноз к концу года. России удалось сдержать рост цен и удешевить кредиты под небывалым санкционным давлением. Подробности...
Перейти в раздел…

Послом США в России станет подозрительная личность

Трейси – профессиональный советолог и знает русский язык U.S. Department of State
Многочисленные источники американских СМИ утверждают, что Джо Байден уже определился с кандидатурой нового посла США в России. Якобы им станет Линн Трейси, по ряду причин идеально подходящая для этой должности. Однако некоторые детали биографии Трейси наводят на подозрения об истинном характере ее работы – потенциально опасной для интересов РФ. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
На освобожденных территориях Украины начали применять такую меру борьбы с диверсантами, как выдворение «неблагонадежных граждан». Подобная практика существовала в СССР. Насколько эффективен этот инструмент для пресечения террористической деятельности? Какие ситуации могут дискредитировать практику выдворения? Подробности...
Перейти в раздел…

Европа начинает делить Украину

«Украина находится в неестественных для нее границах», считают в Румынии t.me/medvedev_telegram
«Киев может потерять треть или половину своей территории». Это не единственный печальный для Украины прогноз, прозвучавший на Западе за последние дни. Почему представители западного руководства наконец стали озвучивать то, что давно пророчат в России? И какой сценарий распада Украины они предвидят? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Россияне стали богаче или беднее, чем в советское время?

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
По паритету цен один советский рубль равен 300–400 нынешним российским. Но справедливо считать 1 к 100. И – вы не поверите – в этом случае мы получаем советский курс 60–70 копеек за доллар. А 1000 советских рублей на сберкнижке превращается в 100 тысяч нынешними деньгами. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Пугачёва не хочет в реальный мир

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Со временем каждого из нас не станет, но если страна останется – значит, мы жили не зря. Поэтому будущее страны – куда более реальная цель, чем наши (и ваши, Алла Борисовна) гонорары и фуршеты, поместья и дачные участки, машины и яхты. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Казахстан идет по грани

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Нужно быть готовыми к тому, что в предстоящие месяцы Казахстан немного «потрясет» и отдельные проявления смогут вызывать в России подозрительность. Принципиальное значение имеет способность отделить главное от второстепенного. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Как Хрущев покорил Америку

Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
Подробности...

Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
Подробности...

Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Имеет ли для вас моральный авторитет политическая и общественная позиция Аллы Пугачевой?
  • Да, значительный

  • Да, в какой-то мере

  • Нет, не имеет
В вашем регионе уже появились грибы?
  • Да, грибов много

  • Да, но грибов мало

  • Грибов нет
Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
  • Армения

  • Белоруссия

  • Казахстан

  • Киргизия

  • Таджикистан
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ДНР и ЛНР решили синхронизировать действия по проведению референдумов о вхождении в РФ
    Общественная палата ДНР призвала провести референдум о вхождении в состав России Канаде заявлен протест из-за нападения на российское посольство Вучич отказался принять представленный ЕС документ по Косову Голландский танкер доставил российский СПГ на новый терминал в Финляндию
    В ЛНР обозначили сроки проведения референдума о вхождении в состав РФ СМИ: Турецкий банк Is bankasi приостановил работу с картами «Мир» В Калининграде предсказали проблемы из-за открытия Польшей судоходного канала В московском Институте органической химии произошел взрыв
    В Херсонской области заявили о желании провести референдум о вхождении в Россию Генпрокурора ЛНР наградили российским орденом Мужества посмертно Швейцария подписала с США контракт на покупку истребителей F-35 Адвокат назвал возможный срок для написавшего сотни ложных сообщений о терактах школьника

    «историческая справедливость»


    Общественная палата ЛНР призвала немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ

    «по сценарию в Буче»


    В Харьковской области сообщили о подготовке Киевом провокаций в Изюме

    незащищенные категории


    США признали биологические исследования на Украине на малоимущих и пациентах психбольниц

    Видео

    процентная ставка


    Уникальная дефляция помогает удешевлять кредиты

    выдворение неблагонадежных


    Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

    детали биографии


    Послом США в России станет подозрительная личность

    наводка ракет


    ВМФ России получил большую помощь из космоса

    киевский террор


    На терроризм Зеленского можно ответить точечно и масштабно

    отделить главное


    Тимофей Бордачёв: Казахстан идет по грани

    возврата не будет


    Игорь Караулов: Пугачёва не хочет в реальный мир

    российский рубль


    Александр Разуваев: Россияне стали богаче или беднее, чем в советское время?

    на ваш взгляд


    Имеет ли для вас моральный авторитет политическая и общественная позиция Аллы Пугачевой?

    Америка оценила Тайвань выше Украины

    Возможно, уже в 2027 году американские солдаты сойдутся с китайскими в бою за Тайвань
    		   19 сентября 2022, 22:40
    Фото: US Army
    Текст: Дарья Волкова, Олеся Отрокова

    В случае «вторжения» китайской армии на Тайвань США отправят свои войска на защиту острова, пообещал Байден. Весной он уже выступал с таким обещанием, но его помощники после уточнили, что «босса не так поняли». В этот раз президент отчеканил: в отличие от Украины, воевать на Тайвань своих солдат он отправит. Значит ли это, что небольшой остров в Тихом океане станет ареной битвы двух сверхдержав?

    Пентагон будут защищать Тайвань в случае возможного «вторжения» Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом заявил американский президент Джо Байден, которого в понедельник цитировал ТАСС. Обещание прозвучало в интервью телекомпании CBS. Когда телеведущий Скотт Пелли спросил, будут ли американские военные защищать Тайвань, президент ответил: «Да, если действительно произойдет беспрецедентное нападение». Журналист переспросил, будут ли США «защищать Тайвань в случае китайского вторжения». «Да», – повторил глава государства.

    В то же время он предупредил, что не намерен поощрять островитян провозглашать независимость. В ответ на вопрос «Что следует знать председателю КНР Си Цзиньпину о вашей приверженности Тайваню?», Байден сказал: «Мы согласны с тем, что мы подписали давно. И что существует «политика одного Китая», а Тайвань сам принимает решение о своей независимости», – ответил Байден.

    Напряженность в Тайваньском проливе серьезно обострилась после того, как 2–3 августа на остров наведалась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, что вызвало неприкрытый гнев Пекина. А в пятницу одна из корреспонденток CNN, сославшись на замдиректора ЦРУ Дэвида Коэна, сообщила в Twitter, что «председатель КНР Си Цзиньпин сказал своим военным, что хочет, чтобы Китай имел возможность взять под контроль Тайвань силой к 2027 году».

    Директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов уверен, что планы высадки на Тайвань у китайского Генштаба, конечно же, есть, но подобные публикации не следует воспринимать за чистую монету. «У любой страны, в том числе и у КНР, есть свои планы атаки на разные страны и защиты от них. В этом нет ничего удивительного. Планы атаки на Тайвань есть, но это еще не значит, что военное столкновение в итоге произойдет», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД. Хотя Тайвань может быть сейчас и «насыщен» американским вооружением и специалистами ведения боя, в ядерную войну КНР и США столкновение за остров вряд ли перерастет. «С вероятностью в 99% этого не будет, потому что Китай – крайне разумная и ответственная держава. На Тайване живет до 25 млн человек, и это достаточно укрепленный остров, поэтому всем очевидно, что любые вооруженные столкновения там приведут к огромным жертвам», – добавляет востоковед.

    Научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин не исключает и сценария ядерной войны между Китаем и США, хотя пока все рассуждения об этом, по его словам, носят «абстрактный характер». «Если, например, Пекин не сможет добиться своих целей в отношении Тайваня, для него это станет страшным унижением. В этом случае Китай эту неудачу может компенсировать использованием ядерного оружия. Но пока вокруг острова даже обычного военного конфликта никакого нет», – напомнил собеседник.

    «В случае нападения Тайвань будет сопротивляться. Насколько эффективно?

    Зарубежные военные эксперты делают разные прогнозы. Одни говорят, что Китай высадит десант и захватит территорию за несколько дней, а другие уверены, что такой сценарий реализовать не удастся, потому что американцы успеют подтянуть силы и вступить в войну», – говорил ранее Лукин. 

    Что касается заявления Байдена, то его смысл в защите Тайваня с помощью превентивного запугивания, считает китаист. «Точно можно сказать, что Байден ушел от политики «стратегической неопределенности», которой придерживалась Америка при Трампе. На вопрос о поддержке Тайваня в случае вооруженного конфликта с Китаем Трамп всегда отвечал уклончиво. Байден отвечает прямо», – сказал газете ВЗГЛЯД Лукин.

    Маслов считает выступление Байдена отражением споров, идущих в заокеанских правящих кругах за кулисами. «В истеблишменте идет серьезная схватка. Большая часть элиты Америки и связанный с нею американо-китайской торговлей бизнес выступают против обострения ситуации вокруг Тайваня. Ведь эскалация конфликта может заметно ухудшить торговлю между странами. А товарооборот между ними, на минуточку, составляет сотни миллиардов долларов. При этом Китай поставляет больше, чем сам закупает, и нет такой страны, которая могла бы в этом его заменить», – напомнил Маслов.

    «Другая часть американского истеблишмента уверена, что необходимо заставить Китай полностью «увязнуть» в тайваньской проблеме. Для этого следует спровоцировать его атаку на остров, после чего обвинить Пекин в массовом нарушении прав человека и затем в конечном счете разрушить Китай как макроэкономический регион. То есть сделать из Поднебесной «неприкасаемую страну», изгоя и тем самым устранить конкурента. Пекин это понимает и не хочет ввязываться, но его вынуждают», – считает эксперт.

    В этой ситуации Китай пытается согласовать с другими странами свои дальнейшие шаги. «Вопросы безопасности поднимались на прошлой неделе на саммите ШОС. А в понедельник в Пекине проводились консультации с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Очевидно, что КНР пытается договориться о дальнейшем развитии ситуации вокруг Тайваня», – предположил собеседник. Действительно, в Пекин в понедельник прилетел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По итогам стало известно, что Патрушев и член политбюро ЦК Компартии Ян Цзечи выразили обеспокоенность «эскалацией напряженности со стороны США» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Другой член политбюро, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь отметил в беседе с Патрушевым, что Пекин готов продвигать вместе с Москвой новую всеобъемлющую концепцию безопасности.

    С тех пор как в 1979 году Конгресс США (в том числе и сенатор Байден) утвердил «Закон об отношениях с Тайванем», американские президенты лишь однажды позволяли себе угрожать Пекину прямым военным столкновением. Это было в 2001 году, когда Джордж Буш-младший в ответ на похожий вопрос, обязаны ли Соединенные Штаты защищать Тайвань в случае нападения, ответил: «Да. И китайцы должны это понимать». Тогда эта угроза звучала чисто умозрительно. Во-первых, отношения Америки и Поднебесной переживали период расцвета. Во-вторых, армия КНР была явно не готова бросить вызов не только Америке, но даже «сепаратистам». У НОАК тогда попросту не было десантных кораблей, способных доставить китайских солдат на непокорный остров. Сегодня такие корабли в распоряжении Пекина есть.

    Сейчас китайский ВМФ, крупнейший в мире, способен при желании полностью заблокировать Тайвань. С такой оценкой выступил командующий Седьмого флота США, вице-адмирал Карл Томас, комментируя высказывание Байдена. КНР производит корабли «впечатляющими темпами», тогда как у США не так много верфей, посетовал Томас в интервью газете The Wall Street Journal. Он также высоко оценил усилившуюся координацию действий различных войск НОАК, в том числе ВВС и военно-морских сил. «Они стали работать слаженнее, чем год, три, пять лет назад», – указал вице-адмирал.

    В разговоре с Байденом журналист CBS неслучайно переспрашивал одно и то же. Дело в том, что в мае, в ходе визита в Японию, президент уже делал аналогичное заявление. Но тогда многие решили, что пожилой президент попросту оговорился. Ведь спустя несколько часов собственная команда опровергла слова шефа. Анонимный представитель Белого дома пояснял тогда Reuters: президента неправильно поняли – он говорил о предоставлении острову «военных средств для защиты», что соответствует «Закону об отношениях с Тайванем». Как известно, этот документ предусматривает разнообразную поддержку для «властных органов» острова, в частности, все эти десятилетия Вашингтон снабжал Тайбэй современными видами оружия. Однако документ не содержит обязательства вмешиваться в войну на стороне островитян. Так что обещание Байдена стало его личной инициативой.

    Пекин также дал Вашингтону отповедь по этому поводу. «Высказывание американской стороны грубо нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских совестных коммюнике», – заявила представитель МИД КНР Мао Нин. «Это также направляет ошибочный сигнал выступающим за независимость Тайваня силам. Китай выражает в связи с этим глубокое неудовлетворение и решительный протест, а также сделал строгое представление американской стороне», – отметила Мао. «Никто не должен недооценивать твердую решимость китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», – добавила дипломат.

    Вскоре после выступления Мао четыре самолета ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Как сообщило оборонное ведомство острова, в маневрах участвовали два истребителя Су-30, один J-16 («Цзянь-16) и истребитель-бомбардировщик JH-7. Тайбэй в ответ тоже поднял воздушный патруль и развернул зенитные ракетные комплексы. При этом внешнеполитическое ведомство острова выразило Байдену «искреннюю признательность». «Тайвань перед лицом военной экспансии и провокационных действий Китая будет продолжать укреплять свой потенциал самообороны, твердо противостоять авторитаризму и агрессии, углублять тесное партнерство в области безопасности с США», – заявили в Тайбэе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •