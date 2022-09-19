Америка оценила Тайвань выше Украины

В случае «вторжения» китайской армии на Тайвань США отправят свои войска на защиту острова, пообещал Байден. Весной он уже выступал с таким обещанием, но его помощники после уточнили, что «босса не так поняли». В этот раз президент отчеканил: в отличие от Украины, воевать на Тайвань своих солдат он отправит. Значит ли это, что небольшой остров в Тихом океане станет ареной битвы двух сверхдержав?

Пентагон будут защищать Тайвань в случае возможного «вторжения» Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом заявил американский президент Джо Байден, которого в понедельник цитировал ТАСС. Обещание прозвучало в интервью телекомпании CBS. Когда телеведущий Скотт Пелли спросил, будут ли американские военные защищать Тайвань, президент ответил: «Да, если действительно произойдет беспрецедентное нападение». Журналист переспросил, будут ли США «защищать Тайвань в случае китайского вторжения». «Да», – повторил глава государства.

В то же время он предупредил, что не намерен поощрять островитян провозглашать независимость. В ответ на вопрос «Что следует знать председателю КНР Си Цзиньпину о вашей приверженности Тайваню?», Байден сказал: «Мы согласны с тем, что мы подписали давно. И что существует «политика одного Китая», а Тайвань сам принимает решение о своей независимости», – ответил Байден.

Напряженность в Тайваньском проливе серьезно обострилась после того, как 2–3 августа на остров наведалась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, что вызвало неприкрытый гнев Пекина. А в пятницу одна из корреспонденток CNN, сославшись на замдиректора ЦРУ Дэвида Коэна, сообщила в Twitter, что «председатель КНР Си Цзиньпин сказал своим военным, что хочет, чтобы Китай имел возможность взять под контроль Тайвань силой к 2027 году».

Директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов уверен, что планы высадки на Тайвань у китайского Генштаба, конечно же, есть, но подобные публикации не следует воспринимать за чистую монету. «У любой страны, в том числе и у КНР, есть свои планы атаки на разные страны и защиты от них. В этом нет ничего удивительного. Планы атаки на Тайвань есть, но это еще не значит, что военное столкновение в итоге произойдет», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД. Хотя Тайвань может быть сейчас и «насыщен» американским вооружением и специалистами ведения боя, в ядерную войну КНР и США столкновение за остров вряд ли перерастет. «С вероятностью в 99% этого не будет, потому что Китай – крайне разумная и ответственная держава. На Тайване живет до 25 млн человек, и это достаточно укрепленный остров, поэтому всем очевидно, что любые вооруженные столкновения там приведут к огромным жертвам», – добавляет востоковед.

Научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин не исключает и сценария ядерной войны между Китаем и США, хотя пока все рассуждения об этом, по его словам, носят «абстрактный характер». «Если, например, Пекин не сможет добиться своих целей в отношении Тайваня, для него это станет страшным унижением. В этом случае Китай эту неудачу может компенсировать использованием ядерного оружия. Но пока вокруг острова даже обычного военного конфликта никакого нет», – напомнил собеседник.

«В случае нападения Тайвань будет сопротивляться. Насколько эффективно?

Зарубежные военные эксперты делают разные прогнозы. Одни говорят, что Китай высадит десант и захватит территорию за несколько дней, а другие уверены, что такой сценарий реализовать не удастся, потому что американцы успеют подтянуть силы и вступить в войну», – говорил ранее Лукин.

Что касается заявления Байдена, то его смысл в защите Тайваня с помощью превентивного запугивания, считает китаист. «Точно можно сказать, что Байден ушел от политики «стратегической неопределенности», которой придерживалась Америка при Трампе. На вопрос о поддержке Тайваня в случае вооруженного конфликта с Китаем Трамп всегда отвечал уклончиво. Байден отвечает прямо», – сказал газете ВЗГЛЯД Лукин.

Маслов считает выступление Байдена отражением споров, идущих в заокеанских правящих кругах за кулисами. «В истеблишменте идет серьезная схватка. Большая часть элиты Америки и связанный с нею американо-китайской торговлей бизнес выступают против обострения ситуации вокруг Тайваня. Ведь эскалация конфликта может заметно ухудшить торговлю между странами. А товарооборот между ними, на минуточку, составляет сотни миллиардов долларов. При этом Китай поставляет больше, чем сам закупает, и нет такой страны, которая могла бы в этом его заменить», – напомнил Маслов.

«Другая часть американского истеблишмента уверена, что необходимо заставить Китай полностью «увязнуть» в тайваньской проблеме. Для этого следует спровоцировать его атаку на остров, после чего обвинить Пекин в массовом нарушении прав человека и затем в конечном счете разрушить Китай как макроэкономический регион. То есть сделать из Поднебесной «неприкасаемую страну», изгоя и тем самым устранить конкурента. Пекин это понимает и не хочет ввязываться, но его вынуждают», – считает эксперт.

В этой ситуации Китай пытается согласовать с другими странами свои дальнейшие шаги. «Вопросы безопасности поднимались на прошлой неделе на саммите ШОС. А в понедельник в Пекине проводились консультации с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Очевидно, что КНР пытается договориться о дальнейшем развитии ситуации вокруг Тайваня», – предположил собеседник. Действительно, в Пекин в понедельник прилетел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По итогам стало известно, что Патрушев и член политбюро ЦК Компартии Ян Цзечи выразили обеспокоенность «эскалацией напряженности со стороны США» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Другой член политбюро, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь отметил в беседе с Патрушевым, что Пекин готов продвигать вместе с Москвой новую всеобъемлющую концепцию безопасности.

С тех пор как в 1979 году Конгресс США (в том числе и сенатор Байден) утвердил «Закон об отношениях с Тайванем», американские президенты лишь однажды позволяли себе угрожать Пекину прямым военным столкновением. Это было в 2001 году, когда Джордж Буш-младший в ответ на похожий вопрос, обязаны ли Соединенные Штаты защищать Тайвань в случае нападения, ответил: «Да. И китайцы должны это понимать». Тогда эта угроза звучала чисто умозрительно. Во-первых, отношения Америки и Поднебесной переживали период расцвета. Во-вторых, армия КНР была явно не готова бросить вызов не только Америке, но даже «сепаратистам». У НОАК тогда попросту не было десантных кораблей, способных доставить китайских солдат на непокорный остров. Сегодня такие корабли в распоряжении Пекина есть.

Сейчас китайский ВМФ, крупнейший в мире, способен при желании полностью заблокировать Тайвань. С такой оценкой выступил командующий Седьмого флота США, вице-адмирал Карл Томас, комментируя высказывание Байдена. КНР производит корабли «впечатляющими темпами», тогда как у США не так много верфей, посетовал Томас в интервью газете The Wall Street Journal. Он также высоко оценил усилившуюся координацию действий различных войск НОАК, в том числе ВВС и военно-морских сил. «Они стали работать слаженнее, чем год, три, пять лет назад», – указал вице-адмирал.

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В разговоре с Байденом журналист CBS неслучайно переспрашивал одно и то же. Дело в том, что в мае, в ходе визита в Японию, президент уже делал аналогичное заявление . Но тогда многие решили, что пожилой президент попросту оговорился. Ведь спустя несколько часов собственная команда опровергла слова шефа. Анонимный представитель Белого дома пояснял тогда Reuters: президента неправильно поняли – он говорил о предоставлении острову «военных средств для защиты», что соответствует «Закону об отношениях с Тайванем». Как известно, этот документ предусматривает разнообразную поддержку для «властных органов» острова, в частности, все эти десятилетия Вашингтон снабжал Тайбэй современными видами оружия. Однако документ не содержит обязательства вмешиваться в войну на стороне островитян. Так что обещание Байдена стало его личной инициативой.

Пекин также дал Вашингтону отповедь по этому поводу. «Высказывание американской стороны грубо нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских совестных коммюнике», – заявила представитель МИД КНР Мао Нин. «Это также направляет ошибочный сигнал выступающим за независимость Тайваня силам. Китай выражает в связи с этим глубокое неудовлетворение и решительный протест, а также сделал строгое представление американской стороне», – отметила Мао. «Никто не должен недооценивать твердую решимость китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», – добавила дипломат.

Вскоре после выступления Мао четыре самолета ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Как сообщило оборонное ведомство острова, в маневрах участвовали два истребителя Су-30, один J-16 («Цзянь-16) и истребитель-бомбардировщик JH-7. Тайбэй в ответ тоже поднял воздушный патруль и развернул зенитные ракетные комплексы. При этом внешнеполитическое ведомство острова выразило Байдену «искреннюю признательность». «Тайвань перед лицом военной экспансии и провокационных действий Китая будет продолжать укреплять свой потенциал самообороны, твердо противостоять авторитаризму и агрессии, углублять тесное партнерство в области безопасности с США», – заявили в Тайбэе.

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