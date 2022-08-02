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Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Как Россия подготовит Донбасс и юг Украины к зиме

Районы, пострадавшие во время спецоперации, оперативно восстанавливаются SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
Предстоящую зиму жители освобожденных городов Донбасса должны встретить в достойных условиях. Такое распоряжение отдал Владимир Путин, напомнив, что ход спецоперации для простых людей связан с издержками. Как скоро жители освобожденных территорий заживут с российским уровнем комфорта? Подробности...
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Китай и Америка готовы начать войну из-за женщины

Упорство Нэнси Пелоси привело США и Китай на грань войны Zuma/ТАСС
США направили к Тайваню группировку во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган». Там ее уже ждет армия Китая с новейшей военной техникой и лозунгом «Встретим врага во всеоружии!». Так две супердержавы подготовились к визиту на Тайвань главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Дойдет ли дело до военного столкновения крупнейших мировых держав? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
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Косово открыло россиянам глаза на Запад

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Игорь Караулов, поэт, публицист
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    Упорство Нэнси Пелоси привело США и Китай на грань войны
    		   2 августа 2022, 08:42
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    США направили к Тайваню группировку во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган». Там ее уже ждет армия Китая с новейшей военной техникой и лозунгом «Встретим врага во всеоружии!» Так две супердержавы подготовились к визиту на Тайвань главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Дойдет ли дело до военного столкновения крупнейших мировых держав?

    Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканка Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань вечером во вторник, а в среду посетит Законодательный Юань – парламент острова. Такую информацию распространила в понедельник тайваньская газета «Цзыю шибао». Другое местное издание – United Daily News говорит о возможной встрече Пелоси с Цай Инвэнь – президентом Тайваня, государства, не признанного подавляющим большинством стран мира, включая и Соединенные Штаты.

    Из этих сообщений следует, что поездка Пелоси не ограничится лишь возможным транзитным пребыванием в аэропорту, как прогнозировали некоторые эксперты, отмечает ТАСС. Источники «Цзыю шибао» даже называют гостиницы, где Пелоси и ее сопровождающие забронировали номера, – Grand Hyatt и Mariott в столице Тайваня – Тайбэе. Пекинское англоязычное издание Global Times (подразделение главного органа Компартии Китая «Женьминь жибао») ранее высказало предположение, что самолет Пелоси может совершить якобы «вынужденную» посадку в Тайбэе под предлогом технической неисправности.

    Власти «Китайской республики» (как официально именует себя Тайвань) не подтверждают, но и не опровергают сообщения о прибытии главы нижней палаты американского парламента. На данный момент Пелоси находится в Сингапуре. Официально восточноазиатское турне спикера Палаты представителей Конгресса включает в себя Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Тайвань в программе не упоминается.

    Госсекретарь Энтони Блинкен между тем заблаговременно предупредил: если Пелоси решит посетить Тайвань, а Китай создаст напряженность – ответственность будет исключительно на Пекине. В администрации Джо Байдена заявили: Вашингтон намерен добиваться обеспечения безопасности главы Палаты представителей. Обеспечивать безопасность начали загодя. Еще 30 июля авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган» покинула Южно-Китайское море и вышла в Филиппинское море через пролив Сан-Бернардино, сообщил китайский аналитический центр SCSPI. Оттуда группа, обогнув филиппинский остров Лусон, двинулась в сторону Тайваня. 

    Также сообщается, что утром в понедельник американский самолет Grumman C-2 Greyhound вылетел с аэродрома в Окинаве и выдвинулся в акваторию Лусонского пролива. Расстояние между Лусоном и Тайванем составляет чуть более одной тысячи километров и преодолевается пассажирским самолетом всего за два часа.

    Также очевидно, что Пелоси явно полетит в Тайбэй с эскортом истребителей ВВС США, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Дмитрий Дробницкий. Авианосная ударная группа во главе с «Рональдом Рейганом» определенно также выглядит как эскорт. Армия Китая будет придерживаться заявленной позиции на недопущение визита Пелоси на остров, который КНР считает своей временно не подконтрольной территорией, в свою очередь отметил китаевед, советник директора института Китая и современной Азии РАН, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. Он подчеркнул:

    «Если же визит состоится, то будет проходить в ситуации, близкой к началу ограниченного конфликта и соприкосновения вооруженных сил Китая и США».

    В понедельник Народно-освободительная армия КНР (НОАК) объявила о серии военных учений в Южно-Китайском море в период с 27 по 31 июля и со 2 по 6 августа, включая учения с боевыми стрельбами всего в 125 км от Тайваня. Кроме того, управление морской безопасности Китая опубликовало навигационное предупреждение о блокировке части Южно-Китайского моря со 2 по 6 августа, сообщает портал 163.com.

    Также Восточная зона боевого командования НОАК выпустила в соцсети Weibo заявление следующего содержания: «Встретим врага во всеоружии, повинуясь приказу, пойдем в бой. Похороним всех вторгшихся врагов. Вперед к общей победе!» К посту также прикреплен видеоролик, в котором мотострелковые войска, морская пехота, а также истребители поднимаются по тревоге. На видео показываются и запуски баллистических ракет, боевые стрельбы авиации, артиллерии и кораблей. В последней части показана высадка воздушного десанта с военно-транспортного самолета Y-20 и штурм побережья морской пехотой.

    «Стоит добавить, что визит Пелоси, оказывается, приурочен к XX юбилейному съезду Коммунистической партии Китая. В итоге имеем готовый casus belli – повод к войне. И все это сделала одна пожилая американская чиновница, которая без двух минут в отставке», – отмечает Дробницкий.

    Как уже говорилось ранее, с точки зрения правящей в Пекине КПК, Тайвань – это мятежная территория, на которой укрылись остатки проигравших в гражданской войне националистов из партии Гоминьдан. Существование «белого» острова под военным прикрытием США само по себе остается историческим вызовом для КНР, а первый с 1997 года и демонстративный визит третьего лица США (каковым де-юре является Пелоси) особенно оскорбителен для Пекина.

    Добавим, что президент Цай Инвэнь, с которой, как предполагается, намерена встретиться Пелоси, принадлежит к Демократической прогрессивной партии (ДПП). Эта партия выступает за провозглашение отдельной от Китая «Республики Тайвань» – в отличие от Гоминьдана, который ратует за воссоединение острова с материковой родиной по схеме «одна страна – две системы». Как отмечали эксперты, исторические противники КПК из Гоминьдана настроены на диалог с «красным Пекином» в отличие от полностью подконтрольных США сепаратистов из ДПП. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в конце июля официальный Пекин предупредил: ответ на возможный визит спикера Палаты представителей США на Тайвань будет именно военным.

    Впрочем, Вашингтон дал понять Пекину, что не хочет обострять ситуацию до опасного предела. Белый дом привержен сохранению открытых каналов связи с КНР при возникновении кризиса из-за прибытия Пелоси, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Госсекретарь Блинкен особо подчеркивал, что Пелоси представляет независимую от администрации США ветвь власти – законодательную – и самостоятельно, вне согласования с Белым домом, может принять решение о возможном визите на Тайвань. Напомним, поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Администрация Байдена неоднократно – в последний раз в конце июля отговаривала третье лицо в государстве от провокационной затеи. Но теперь, когда Пелоси с большой долей вероятности прибудет на Тайвань, США прикроют всей военной мощью третье лицо государства.

    «Визит Пелоси на Тайвань выглядит как опасный, но все же балаган, или игра на нервах у Китая в виде то замирения, то эскалации. Теперь Китай явно выступит с жесткими заявлениями, на которые Штатам придется отвечать», – отмечает Дробницкий. Впрочем, в руководстве КНР нет единого мнения насчет того, как действовать в отношении США в этой ситуации, указал собеседник.

    «К примеру, в Пекине есть люди, которые не желают эскалации отношений с Западом, потому что в Международном валютном фонде их так учат.

     Так что, визит Пелоси вызовет прения внутри китайских элит», – спрогнозировал Дробницкий.

    «Внутриполитическая ситуация как в США, так и в Китае толкает высшее политическое руководство обеих стран на бескомпромиссные радикальные шаги в отношении противоположной стороны, ведь речь идет не только о внутреннем лидерстве, но и о внешнем мире, например – в Восточной Азии», – добавляет китаист Вавилов.

    По его словам, в этом случае, не исключены инциденты в воздухе и на море, информация о которых будет подаваться в зависимости от развития ситуации. «Среди дипломатических мер реагирования может быть произведён отзыв посла КНР в США, другие шаги. Не исключаю я также стихийных митингов и столкновений вокруг диппредставительств США в Китае, массовых кампаний против американских компаний и продукции США. Поскольку реагирование на визит Пелоси является вопросом авторитета власти Си Цзиньпина – ставленника военных кругов Китая – то Пекином может быть предпринято частичное ограничение судоходства в Тайваньском проливе, более жесткие требования к соблюдению зоны оповещения ПВО Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, которое затронет авиакомпании США», – уверен политолог.

    Китай же попытается не только дать США громкий внутриполитический ответ, но и постарается использовать этот визит для обоснования усиления контроля над судоходством и авиасообщением в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, отмечает Вавилов. «Возможность начала полномасштабной операции и десантирования в Тайваньском проливе снижена погодными условиями – сейчас там муссонный сезон. Но если НОАК все же приступит к боевым действиям, она может ограничиться попыткой взять близлежащие небольшие острова рядом с побережьем и в Тайваньском проливе, и попытаться блокировать судоходство рядом со столицей Тайваня. Не исключены и масштабные диверсии: напомню, что перед визитом Майкла Помпео без электричества остался весь остров. Также возможны масштабные кибератаки. Тем не менее, Пелоси дадут покинуть остров, так как в планы Китая не входит масштабный прямой конфликт с США, и в Вашингтоне это знают и учитывают», – подчеркнул Вавилов.

    Добавим, что за Пелоси уже выстроилась своеобразная очередь. В понедельник лондонская The Guardian сообщила, что члены комитета по иностранным делам Палаты общин – нижней палаты парламента Великобритании – планируют посетить Тайвань, вероятно, в ноябре или декабре. По их информации, этим визитом Лондон намерен выразить поддержку Тайбэю в его разногласиях с Пекином, сообщает ТАСС.

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