Начнет ли Китай войну за Тайвань

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21 июля, четверг  |  Последнее обновление — 17:24  |  vz.ru
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Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

Газпром удивил Запад тем, что запустил газопровод после ремонта Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам? Подробности...
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В США достали старые методички по развалу России

Расчленение России призывают начать с отделения национальных республик и Сибири Kaiyr/Wikipedia
На стол Джо Байдену легло обращение «Лиги свободных наций», которая претендует на представительство нацменьшинств нашей страны в «борьбе народов России за независимость». На Западе из ниоткуда возникла целая сеть бурятских, тувинских, башкирских и даже этнически русских сепаратистских ячеек. В Вашингтоне явно достали из архива методички конца 1950-х годов, но на что США рассчитывают сейчас? Подробности...
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Как закрыть небо для американских ракет

Считается, что ракеты HIMARS умеют летать по квазибаллистической траектории, что затрудняет действия ПРО AFLO/ТАСС
«Под ударами американских ракет могут оказаться электростанции, водоподстанции, заводы, распределительные сети, трансформаторные подстанции». Так представители ЛДНР описывают возможные цели новых ракет для американских систем HIMARS, которые вскоре должны оказаться на Украине. Удары могут быть нанесены и по российской территории. Что можно этому противопоставить? Подробности...
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Страны Средней Азии ищут альтернативу России

Страны Средней Азии ищут возможность сближения друг с другом @KyrgyzPresident
20–21 июля в Киргизии проходит саммит среднеазиатских стран. Уже идут утечки документов и заявления политологов о возможном создании по итогам саммита некоего «Центральноазиатского союза» – объединения стран региона. Возможно ли такое объединение в принципе и нет ли в таком случае угрозы интересам России?  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Начнет ли Китай войну за Тайвань

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отдавать Тайвань китайцам никто в США не собирается, как не собирался отдавать Украину России. В Пекине тоже понимают, что частично признанный остров с каждым годом все больше политически удаляется от материка. Подробности...

Остров Венгрия как образец независимой политики

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У мадьяр еще сохранилось национальное достоинство, и именно поэтому Венгрия сегодня стоит как кость в горле у европейской и евроатлантической бюрократии. Для России же она превратилась едва ли не в самого удобного партнера среди стран ЕС и НАТО. Подробности...

В проблемах с газом виновата шизофрения немецких политиков

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Немцы вслух не могут признаться, что мощь германской промышленности, все эти экспортные успехи и «майбахи» на продажу многие годы держались на одном единственном преимуществе – дешевой энергии из России. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Болгары получили шанс на дружбу с Россией

Изгнание американцев и раздел Сирии

Спецоперация ускоряется

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Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Американский писатель Стивен Кинг предложил "запретить" русских писателей. Изменилось ли после этого ваше отношение к его творчеству?
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    Начнет ли Китай войну за Тайвань

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		21 июля 2022, 16:30

    Нам в России сложно понять, как чувствует себя Китай в международной политике. Для того, чтобы приблизительно представить себе положение Пекина, можно вспомнить роман Василия Аксенова «Остров Крым». Эта сага повествует о совершенно фантастическом повороте истории, в результате которого Крым после завершения Гражданской войны в России остался за белогвардейцами – и там не распространялась власть нового советского государства. А СССР, несмотря на все свое могущество, должен был терпеть существование буквально под боком живой альтернативы своему социальному и политическому устройству.

    Именно это представляют собой современные отношения Китайской Народной Республики и острова Тайвань, где после завершения уже китайской гражданской войны в 1949 году укрылись остатки националистов, проигравших в боях против отрядов Коммунистической партии Мао Цзэдуна. Только в отличие от аксеновского «Крыма», который был по замыслу автора вполне самостоятельным, реальный Тайвань находится под плотным покровительством США, которые используют остров и тайваньский вопрос для давления на официальный Пекин и большой дипломатической игры в Азии.

    Прибавим к наличию тайваньской проблемы еще и то, что Запад фактически не признает суверенитет Китая над Тибетом и с большим скрипом соглашается с тем, что КНР обладает всеми правами на самую большую свою провинцию – Синьцзян-Уйгурский автономный район. Это как если бы Запад не до конца признавал принадлежность Сибири к территории Российской Федерации. Россия в таком положении никогда не была и – для уверенности в этом есть основания – никогда не окажется.

    Но таким является современное геостратегическое положение Китая в отношениях с США и их союзниками, несмотря на всё экономическое могущество, уже превосходящее по многим параметрам США. Более того, в Пекине прекрасно понимают, что имеют дело с гораздо более сильным в военном отношении противником – для того, чтобы сойтись в бою на равных, китайцам нужны еще годы создания армии и насыщения ее техническими возможностями. Пока большинство специалистов считает, что в открытом морском бою за Тайвань китайские армия и флот американцев не победят. Основная надежда КНР на то, что такую битву вести не придется – и остров сам «упадет в руки» по мере общего ослабления готовности США сражаться за свои позиции в западной части Тихого океана.

    По мере того, как с приходом к власти Си Цзиньпина китайское поведение становилось все более самостоятельным, количество «накатов» со стороны стран Запада по поводу Тайваня или положения дел в континентальных провинциях Китая последовательно увеличивается. Так и сейчас, США во второй раз анонсируют поездку на остров главы своего Конгресса. В первый раз это было в мае и послужило проверкой решительности китайских властей. Тогда в ответ на заявленный визит в Тайбэй Нэнси Пелоси из Пекина последовал решительный окрик и визит отменили, сославшись на коронавирус у пожилой американской чиновницы. Сейчас в Вашингтоне вернулись к этому вопросу.

    Фото: EPA/TASS

    Цель остается неизменной – использовать тайваньский вопрос в дипломатической игре, подготовить почву для очередного раунда американо-китайских переговоров и вообще показать китайцам, кто в доме хозяин. Тем более, что Китай практически открыто солидаризировался с Россией по поводу положения дел вокруг Украины. Начиная с марта 2022 года официальная позиция КНР эволюционировала от абстрактных призывов сторон сесть за стол переговоров к обвинениям США в разжигании конфликта, китайские журналисты работают только на российской стороне фронта, а компании энергично создают новую инфраструктуру для того, чтобы работать с нами без риска попасть под удар со стороны Запада. Китай постепенно становится важнейшей опорой России в противостоянии с НАТО, и в Вашингтоне понимают, что изменить такое поведение они уже не могут. Остается только отвлекать Пекин выпадами на наиболее чувствительном для него направлении.

    Кроме того, сами китайские власти в последние годы активно поднимают тайваньский вопрос. Пекин понимает, что частично признанный остров с каждым годом все больше политически удаляется от материка. Там выросли уже несколько поколений китайцев, для которых континентальная держава не является родиной, к возвращению в лоно которой нужно стремиться. Обратный отсчет до полной независимости идет уже не на десятилетия, а на годы, и у китайских властей есть свои основания торопить события. Тем более способность решить тайваньскую проблему может скоро стать главным фактором поддержания легитимности китайской Коммунистической партии в ее положении главной политической силы КНР.

    После того, как китайское общество практически достигло высокого уровня развития и благосостояния, оно оказывается перед дилеммой, с которой Россия столкнулась в первой половине 2010-х годов: для самоуважения одного процветания недостаточно – требуется признание на международной арене. Китай, конечно, уважают за его невиданные экономические успехи, и многие страны стремятся прильнуть к источникам средств для развития, которые предлагает Пекин в обмен на лояльность и доступ к природным ресурсам. Но пока всё это сопровождается неспособностью контролировать даже часть своей территории и играми Запада вокруг Тайваня, Тибета или Синьцзяна, осознание китайцами своей великодержавности остается далеко не полным.

    Поэтому китайскому руководителю, а Си Цзиньпин совершенно точно намерен остаться во главе Поднебесной еще на один срок, неизбежно придется так или иначе заняться вопросом Тайваня. И здесь между Китаем и США начинается увлекательная дипломатическая игра. Задачей Вашингтона в ней является постоянно поддерживать Китай в напряжении по поводу того, что Тайвань может официально объявить независимость – и тогда Пекин будет должен идти на военное решение или «терять лицо».

    Первое может не только привести к прямому столкновению с очень сильными пока США, но и лишить КНР всех благ присутствия в глобальной мировой экономике. Второе станет катастрофой и может привести к падению не просто руководства КПК, но и к потрясениям всей политической системы континентального Китая. В любом случае радикальный сценарий развития событий ломает всю китайскую стратегию мирного соревнования с США до той поры, пока для победы над главным противником китайцам уже не понадобится вступать с ним в прямое сражение.   

    Понимание такой логики американских действий толкает Китай к сочетанию решительного тона и высокой политической осторожности. В Пекине знают, что в силу своего геополитического положения американцы могут относиться к практически всем вопросам международной политики с точки зрения дипломатической игры, а не проблемы собственного выживания. Поэтому отдавать Тайвань китайцам никто в США не собирается, как не собирался отдавать Украину России. В Пекине же стремятся продлить дипломатическое «бодание» вокруг Тайваня как можно дольше – по сути сделать его рутиной отношений для того, чтобы проблема решилась сама собой по мере общего отступления США со своих глобальных позиций.  

    Но, как и в случае с Украиной, каждая из сторон может в определенный момент посчитать, что переговорные ресурсы оказались исчерпаны и нужно либо переходить к решительным действиям, либо смириться с поражением. При этом такая оценка ситуации совершенно не обязательно будет полностью адекватной – главное, что она будет выглядеть так в глазах принимающих решение в конкретный момент политиков. Тем более, что в общей адекватности поведения тех, кто определяет политику в Вашингтоне, у нас действительно есть основания сомневаться. Наверное, именно поэтому большинство серьезных российских специалистов по Китаю считает, что вероятность военной развязки драмы вокруг Тайваня приближается с каждым днем, и уже скоро мы можем стать свидетелями нового военного акта глобальной борьбы за новый мировой порядок.

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