Блинкен: Решение по поездке на Тайвань остается за Пелоси

Решение о том, ехать на Тайвань или нет, остается исключительно за спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если Нэнси Пелоси решит поехать, то это будет ее решение», – приводит его слова ТАСС. Эта поездка никак не обсуждалась с президентом США Джо Байденом, добавил Блинкен.

Блинкен отметил, что если спикер решит посетить Тайвань, а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряженность, то ответственность за это будет полностью лежать на Пекине, передает РИА «Новости».

Отмечается, что США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере. В связи с этим, администрация США, по информации Белого дома, намерена добиваться обеспечения безопасности Пелоси в рамках ее возможной поездки.

Ранее тайваньские СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник.

В субботу появились сообщения, что спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии. Спецборт с Пелоси прибыл в Сингапур.

Китай пригрозил, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. Позднее стало известно, что планах Пелоси посещение Тайваня не указано.