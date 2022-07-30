Самолет с Пелоси на борту вылетел из США и направился в сторону Азии

Спецборт ВВС США вылетел из страны и направился в сторону Азии, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты.

Согласно данным сервиса Flightradar, речь идет о самолете с регистрационным номером 09-0540. По данным из открытых источников, воздушное судно принадлежит американским ВВС, передает РИА «Новости».

Как сообщается на сайте ВВС США, самолеты Boeing C-40C обеспечивают «безопасную, комфортабельную и надежную транспортировку» лидеров США. Отмечается, что эти самолеты перевозят, в частности, членов американского конгресса.

Ранее американские СМИ сообщали, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в пятницу отправится в азиатское турне, в ходе которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. СМИ также предполагали, что спикер может посетить Тайвань. Сама она отказалась давать комментарии о том, состоится ли какая-нибудь поездка, сославшись на требования безопасности.

Китай пригрозил военным ответом на визит Пелоси на Тайвань.

Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Однако Пелоси, как утверждалось, сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок.