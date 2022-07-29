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Визит Пелоси на Тайвань поставили под вопрос
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во главе делегации американских законодателей начнет турне по Азии в пятницу, о возможной поездке на Тайвань пока информации нет, сообщил телеканал NBC.
Известно, что Пелоси посетит страны-союзницы США в регионе, в том числе Японию и Южную Корею, а также Малайзию и Сингапур. «Один из источников, который ознакомился с планом поездки в четверг днем, сказал, что возможность посещения Тайваня в нем обозначена как «неопределенная», – передает ТАСС сообщение канала.
Глава США Джо Байден заявил, что не может давать советы Пелоси относительно ее планов посетить Тайвань.
Напомним, Соединенные Штаты решили нарастить присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, включая истребители и корабли, на время возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай пригрозил военным ответом на визит Пелоси на Тайвань.
Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Однако Пелоси, как утверждалось, сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок.
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Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС
Страны выстроились в очередь, желая вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым.
«Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особенно символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели или партнеры по диалогу», – цитирует Лаврова ТАСС.
По его словам, на предстоящем заседании министров иностранных дел ШОС планируется принять проекты итоговых документов.
Напомним, в четверг Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили на встрече в Ташкенте перспективы развития ШОС, в том числе вопросы модернизации объединения.
Ранее сообщалось, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры.
В Госдуме оценили перспективы обмена Виктора Бута на двух американцев
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«Россия должна добиваться возвращения на родину каждого своего гражданина. Шпион и наркоманка – небольшая плата за достойного россиянина», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя предложение США обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
«В таких случаях не следует руководствоваться принципом равности обмена. Задача нашей страны – помогать гражданам, оказавшимся в трагических ситуациях. Мы исходим из того, что Бут был задержан и арестован незаконно, а его вина до сих пор не доказана», – сказал член комитета по конституционному строительству и законодательству Госдумы Олег Морозов.
Собеседник также отметил, что Виктор Бут «никогда не отказывался от своей Родины». «Если возникает вариант обмена, я горячо его поддерживаю. В конечном счете, шпион и наркоманка – небольшая цена за достойного россиянина», – отметил парламентарий.
Морозов добавил, что сейчас к процессу могут приступить специалисты, которые подробно разберутся во всех правовых и технических аспектах. И «несмотря на сложность таких обменов, их стоит осуществлять», настаивает депутат. «В США есть еще наши граждане. Не берусь судить об их численности, но Россия должна добиваться их возвращения на родину», – рассуждает собеседник.
«Я уверен, что США не станут умышленно гоняться за россиянами, чтобы потом использовать их в качестве обменного фонда. Это была бы абсурдная логика, которая не привела бы к желаемому результату. В каждом конкретном случае принимается специальное решение, это не автоматический процесс. Так что подобные действия были бы контрпродуктивны», – заключил Морозов.
Ранее президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС. Блинкен также сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду не стал комментировать сообщения СМИ о том, что США предложили обменять россиянина Бута двух американцев. В свою очередь российский МИД завил, что «кроме сообщений СМИ никаких обращений не было». Ведомство подчеркнуло, что «ориентируется на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную».
Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Грайнер в России обвиняется в контрабанде наркотиков. В 2020 году Уилана в России признали виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Захарова: Лавров поговорит с Блинкеном, когда позволит график
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Глава МИД России Сергей Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре с руководителем Госдепа Энтони Блинкеном, «когда позволит время», сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
Захарова пояснила, что сейчас у Лаврова «насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи» – передает ТАСС.
Напомним, глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Блинкен хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна и призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
Прайс сообщил, что «разговор пока не состоялся». В Госдепе «продолжают ожидать, что будет возможность поговорить в ближайшие дни». При этом, по его словам, предложение США по обмену заключенными «не продвинулось в той мере, как хотелось бы» Вашингтону. Прайс заявил: «Мы передавали это субстантивное предложение напрямую и неоднократно российской стороне. Мы делали это в течение нескольких недель. <…> Мы хотели решить эти вопросы. Факт в том, что мы подняли вопрос на уровень госсекретаря». Прайс считает, что нет причин откладывать решение вопроса.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
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Песков назвал фейком американскую публикацию о «потерях российской армии на Украине»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию неких «американских данных» о якобы «потерях российской армии на Украине».
«Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как нужно относиться к американской публикации о «потерях российской армии на Украине».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Вашингтон пожаловался на «несерьезное» отношение Москвы к предложению по обмену заключенными
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Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби считает, что Москва «демонстрирует недостаток серьезности к предложению, которое выдвинули США», передает ТАСС.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе появившихся сообщений и заявлений по обмену заключенными между Россией и США, но обычно такие информационные вбросы по подобным темам не делаются.
Руководитель Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана. Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре, «когда позволит время».
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Блинкен захотел обсудить с Лавровым освобожденные Россией в ходе СВО территории
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Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым планы Москвы относительно территорий, которые российские войска освободили в ходе специальной военной операции на Украине, следует из сообщения руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.
Прайс сообщил, что Блинкен собирается «донести крайне недвусмысленное сообщение о сохраняющихся» у США «озабоченностях относительно того, что Россия может попытаться силой аннексировать части суверенной украинской территории». Как заявил Прайс, «в последнее время» звучали «вызывающие беспокойство заявления, в том числе от самого министра иностранных дел Лаврова», передает ТАСС.
Кроме того, по словам Прайса, США «готовы делать все возможное, чтобы способствовать реализации «продуктовой сделки». По мнению Вашингтона, ответственность за итоговый результат реализации соглашения лежит на российской стороне, а условия «продуктовой сделки», прописанные на бумаге, могут отличаться от реальной ситуации, передает РИА «Новости».
При этом как Прайс, так и сам Блинкен заявляли, что переговоры главы Госдепа с Лавровым «не будут переговорами по поводу Украины».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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Лавров и глава МИД Китая начали переговоры в Ташкенте
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Глава МИД Сергей Лавров начал переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И на полях СМИД ШОС в Ташкенте.
Лавров отметил, что предыдущие переговоры с китайским коллегой прошли не так давно на Бали.
«Это лишь подтверждает то, что говорят китайские друзья по этому поводу, цитирую: по-настоящему человек познается лишь в течение лет. В нашем случае это дружба, проверенная годами», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.
Российский дипломат отметил, что сейчас мир изменяется в сторону большего разнообразия, сбалансированности, подлинно инклюзивных форматов взаимодействия.
«Эта эволюция находит поддержку многих государств, включая Россию и Китай и большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые стремятся проводить самостоятельную политику», – добавил Лавров.
Министр выразил удовлетворение Россией взаимодействием в ШОС, отметив неуклонный рост географического охвата.
Ранее сообщалось, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры.
Мэр Вашингтона призвала нацгвардию навести порядок в городе
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Мэр столицы США Мюриел Баузер запросила поддержку у национальной гвардии, чтобы справиться с прибывающими мигрантами, сообщает телеканал NBC News.
Баузер направила запрос в адрес главы Минобороны США Ллойда Остина и представителей президентской администрации, а также обратилась к прокурору округа Колумбия, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Мэр указала, что прибывающие на автобусах мигранты спровоцировали гуманитарный кризис в столице, а сама ситуация уже достигла критической точки. Число мигрантов в столице порядка четырех тысяч при населении города около 700 тысяч.
В 2021 году губернатор штата Техас Грег Эббот объявил операцию «Одинокая звезда» с размещением тысяч военных и национальной гвардии вдоль американской границы для защиты от незаконного проникновения в страну.
Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.
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Байден и Си Цзиньпин обсудили спецоперацию России на Украине
Глава американского государства Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин обсудили специальную военную операцию России на Украине, сообщила представитель Белого дома высокого ранга.
В администрации США заявили, что Байден и Си Цзиньпин «обменялись мнениями» о СВО и «ее глобальных последствиях». По ее словам, лидеры двух стран говорили о том, «как обстоят дела в отношении конфликта» и «что их беспокоит в плане возможного развития событий». В Белом доме заявили, что это «невероятно важный вопрос». При этом сообщается, что Байден и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора не обсуждали детально идею Соединенных Штатов об установлении потолка цен на нефть из России, передает ТАСС.
Кроме того, Байден и Си Цзиньпин «подробно обсудили Тайвань». По мнению Вашингтона, беседа была прямой и честной. США «подтвердили приверженность политике «одного Китая» в соответствии» с американским «Законом об отношениях с Тайванем, тремя совместными коммюнике и шестью гарантиями» Вашингтона. Однако указывается, что США «выступают против односторонних изменений статус-кво какой-либо из сторон и привержены поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе». Байден «отметили, что у США и Китая есть разногласия относительно Тайваня, однако они контролировали их более 40 лет, для этого жизненно важно сохранять открытыми каналы связи», сказали в Белом доме.
Как сообщает «Синьхуа», Си Цзиньпин выступил «решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня», Пекин намерен «твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность» Китая. Си Цзиньпин выразил надежду, что «американская сторона хорошо ощущает непреклонную волю 1,4 млрд китайских жителей». Он призвал США «держать свое слово».
При этом в Вашингтоне сказали, что Байден не затрагивал в беседе с председателем КНР вопрос об американских пошлинах на китайские товары. Байден и Си Цзиньпин подчеркнули важность очных двусторонних контактов и поручили помощникам проработать возможность такой встречи.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Китай, по мнению США, не делится всей имеющейся информацией о новом коронавирусе, Вашингтон добивается этого от Пекина.
Напомним, телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина длился более двух часов. Си Цзиньпин, говоря о тайваньском вопросе, напомнил Байдену китайскую мудрость о том, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя».
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Пентагон счел Россию главным вызовом интересам США в Африке
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Деятельность России и Китая в Африке является основным вызовом интересам США на континенте, заявил глава Африканского командования вооруженных сил США генерал Стивен Таунсенд.
Таунсенд сказал, что «вызовы были и продолжат заключаться прежде всего в стратегических конкурентах». Он назвал в качестве конкурентов Китай и Россию, передает ТАСС.
По его словам, Китай, который хочет увеличить число военных баз в Африке (сейчас у Китая есть только база в Джибути), «действует весьма комплексно, предпринимая усилия в рамках всех своих правительственных ведомств, в первую очередь в области развития, реализуя экономические меры». Таунсенд считает, что Пекин «приступает к расширению своего влияния» в Африке.
Россия, как заявил генерал, «действует, в большей степени руководствуясь собственными интересами и стремлением добывать» полезные ископаемые. Он считает, что «это главная цель ее действий на континенте». Таунсенд обеспокоен «перспективой того, что Россия способна активизироваться в Африке, особенно, возможно, чтобы отвлечь внимание от Украины». Однако он заявил, что не «страдает из-за этого бессонницей». Он полагает, что «силы России очень сильно растянуты в связи с тем, чем они занимаются на Украине». По его прогнозу, Россия на данном этапе, скорее всего, воздержится от каких-то новых действий в Африке, затрагивающих сферы безопасности и обороны. Он заявил, что самое большое влияние России сейчас наблюдается, вероятно, в ЦАР.
Таунсенд заявил, что «вызовом номер два» для США в Африке являются «экстремистские организации». Он отметил, что в Африку из Ирака, Сирии и Афганистана перебралась «часть самых опасных террористов на планете», в результате «местом сосредоточения терроризма в мире сегодня является Африканский континент». В частности, речь идет о террористических организациях «Аль-Каида*» и «Исламское государство*» (запрещены в России).
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров проводит африканское турне. Дипломатическая миссия Лаврова стала развитием июньской встречи президента России Владимира Путина с высшими руководителями Африканского союза.
Выступая в столице Эфиопии Аддис-Абебе, штаб-квартире Африканского союза, он заявил, что африканские страны прекрасно понимают первопричины сложившейся ситуации в мировой политике, которая заключается в попытках Запада «цепляться за ускользающую перспективу однополярного мира». Лавров в ходе своего визита обсудил наращивание военно-технического сотрудничества с руководством Конго. Летом 2021 года Москва подписала соглашения о военном сотрудничестве с Эфиопией и Нигерией.
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Танкер с российским экипажем застрял у берегов Индии без воды и медикаментов
Российский нефтеналивной танкер «Инда» с российским экипажем встал у берегов Индии на две недели, на судне заканчиваются продукты, кончилась пресная вода и нет лекарств, сообщила супруга одного из моряков Юлия Хайрулаева.
Компания-судовладелец никакой помощи экипажу не оказывает. Танкер встал на якорную стоянку в водах индийского штата Гуджарат, рассказала Хайрулаева РИА «Новости».
Танкер в начале июля двигался в индийский порт Аланг, у него больше месяца были проблемы с двигателем, его пытались чинить своими силами, поскольку астраханский владелец судна «ТрансМорФлот» не помог в починке.
«Уже последние недели три, даже больше, муж писал, что они на судне плохо едят, что слезли ногти, проблема со спиной, лекарства закончились... То есть до этого он как-то держался, старался меня не расстраивать, но в последний месяц он уже начал писать – и не только мой, все начали писать, особенно в последние недели – «Девочки, начните действовать», «Помогите нам чем-нибудь», – добавила она.
Экипаж сообщал по судовой системе спутниковой связи, что припасы подходят к концу, мобильной связи уже нет, поскольку закончились лимиты интернет-трафика на сим-картах компании.
«В сообщениях по спутниковой связи говорится уже, что они там доедают последние остатки, а из остатков – рис с букашками, воды пресной нет, они уже как-то там придумали, как обрабатывать воду. В общем, ситуация ужасная», – пояснила собеседница.
Ее муж Артем Хайрулаев прибыл на танкер 7 декабря 2021 года, он подписал контракт на пять месяцев с расчетом, что вернется домой в Ростов-на-Дону в мае 2022 года.
«Артем прибыл на судно 7 декабря 2021 года. 6 декабря он вылетел из Ростова, на следующий день в Дубае сел на судно. Мы пытались подгадать так, чтобы Артем вернулся к маю, в том числе чтобы примерно успеть к родам, я тогда ждала ребенка. В результате сейчас уже конец июля, наша дочка родилась 4 мая, и до сих пор своего папу даже и не видела», – сказала супруга.
У остальных же членов экипажа также просрочены контракты, у некоторых из них более чем на пять-шесть месяцев. Весь экипаж обещали заменить и вернуть домой по приходу в Аланг.
«Сейчас уже, разговаривая с компанией, я понимаю, что там никто даже и не планировал менять экипаж на тех условиях, которые прописаны в контракте. Даже если взять вопрос с поставкой еды на борт. Никто этим не интересовался, только мы, близкие членов экипажа, постоянно толкали, толкали компанию-владельца, спрашивали – когда, когда, там ребята голодают... Нам пообещали наконец, что еду поставят, но, видимо, это обещание не выполнили», – сказала собеседница.
Между тем генконсульство России в индийском Мумбаи, в консульский округ которого входит запад Индии, где застрял танкер, сообщили, что письмо от жен членов экипажа получено.
«Генеральное консульство России в Мумбаи в курсе ситуации с судном «Инда». Информацию получили от жен членов экипажа. Обратились к ООО «ТрансМорФлот» с просьбой связать нас с капитаном судна и дать сведения об индийской компании-контрагенте. По получении этих данных сможем работать уже более предметно», – указали в консульстве.
Новостной портал «Морской Бюллетень» отметил, что по данным, которые передает судовой транспондер, судно находилось у индийских берегов с 4 июля. Только к 14 июля оно прибыло к берегам штата Гуджарат, где остается до сих пор.
В феврале-марте танкеру, прибывшему в Малайзию, отказали в заходе в малазийские порты, поскольку, по данным местных властей, нефть была иранского происхождения, и подпадала под санкции против Ирана.
Судовладелец «ТрансМорФлот» из Астрахани также владеет сухогрузом «МВ Майя – 1». Это судно прибыло 19 июля в индийский порт Кочин с грузом для военно-морских сил Индии. Оно было арестовано по судебному ордеру по иску от эстонской бункерной компании о неуплате за заправку горючим. Судно освободили из-под ареста 20 июля в связи с достижением внесудебного соглашения между компанией-судовладельцем и эстонской компанией-истцом.
В апреле нефтяной танкер Pegas, шедший под российским флагом и задержанный в районе греческого острова Эвбея, решили освободить в соответствии с новым распоряжением греческих властей.
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США предложили за данные о «вмешательстве» Пригожина в выборы 10 млн долларов
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Объявлена награда в размере до 10 млн долларов за информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине и организации «Агентство интернет-исследований» в связи с их якобы имевшей место причастностью к «вмешательству» в американские выборы, сообщил Госдеп.
Ведомство сообщило, что «разыскивает информацию» об «Агентстве», Пригожине и «связанных с ним российских организациях и партнерах в связи с их причастностью к вмешательству в выборы в США», передает ТАСС.
По версии Госдепа, якобы финансируемое Пригожиным «Агентство» в 2014 году «начала работу по вмешательству в политическую систему США, в том числе в президентские выборы в 2016 году, с целью посеять раздор».
В начале марта 2019 года компания Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» подала в суд ходатайство с требованием к прокурорам представить подробные обвинения во «вмешательстве в выборы в США». «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.
Американская прокуратура в 2020 году запросила у компании в том числе информацию о ее структуре, внутреннюю переписку сотрудников, а также сведения о якобы имевшихся связях между ней и ООО «Агентство интернет-исследований». Пригожин направил суду американского столичного округа Колумбия письменное заявление, в котором объяснил, что его компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» не может предоставить властям США запрашиваемые в рамках дела о «вмешательстве» в выборы документы «ввиду их отсутствия».
«Компания «Конкорд» не совершала ни прямых, ни косвенных платежей в пользу «Агентства интернет-исследований» в период, обозначенный в судебном процессе», – сообщил Пригожин.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предположение о том, что «ресторатор из России, размещая какие-то посты в социальных сетях, может повлиять на выборы» в США, «выставляет на посмешище всю политическую систему США» и представляет демократию в этой стране в виде «карточного домика».
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В Конгрессе США подготовили закон об объявлении России «спонсором терроризма»
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Члены Палаты представителей Конгресса США собираются внести на рассмотрение проект закона о признании России «государством-спонсором терроризма», сообщают СМИ.
Politico со ссылкой на копию документа сообщает, что авторами законопроекта выступили демократы Тед Лье, Джаред Голден, Том Малиновски и республиканцы Джо Уилсон, Адам Кинзинджер. Как следует из документа, в случае его принятия Россия будет официально «признана страной, чье правительство неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма».
Лье призвал «использовать все имеющиеся инструменты, чтобы остановить насильственную агрессию России на Украине». Он утверждает, что Россия якобы ведет прокси-войну против мирных жителей «по всему миру, от Сирии до Украины», передает РИА «Новости».
Напомним, в среду Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию «государством-спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список стран – спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
В Госдепе назвали желаемые темы разговора Блинкена и Лаврова
Блинкен в разговоре с Лавровым хочет обсудить Украину, проблему заключенных, продуктовую сделку, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Также он сообщил, что разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не станет переговорами по поводу Украины и нормализацией российско-американского взаимодействия, сообщает РИА «Новости».
По словам Прайса, госдепартамент накануне запросил телефонный разговор Блинкена с Лавровым и по-прежнему рассчитывает на то, что беседа состоится в ближайшие дни.
Прайс обозначил три темы, которые хотела бы поднять американская сторона в беседе – первой с начала боевых действий на Украине.
Блинкен, по словам представителя госдепа, собирается обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна и призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
«Это не будут переговоры по поводу Украины. Это не будет возвращение к взаимодействию в обычном режиме», – отметил пресс-секретарь.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Минэкономразвития: Объем торговли России и Китая вырастет до 170 млрд долларов
Объем взаимной торговли товарами и услугами между Россией и Китаем увеличится по итогам 2022 года до 165-170 млрд долларов, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании Российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
«Стоимостные показатели взаимной торговли в 2021 году и в первые месяцы 2022 года уже превышают целевые ориентиры, заложенные в дорожной карте [по наращиванию российско-китайской торговли товарами и услугами]. В 2021 году объем взаимной торговли товарами и услугами был на 20% выше установленного целевого ориентира на 2021 год. Ожидаем выйти на 165-170 млрд долларов по итогам 2022 года», – передает ТАСС его слова.
Также Решетников добавил, что в ходе переговоров Россия предложила китайским партнерам сфокусировать внимание на скорейшем смягчении, а потом и снятии в пунктах пропуска противоэпидемиологических требований, введенных КНР.
Кроме того, министры обсудили ход реализации «ряда значимых и перспективных инвестиционных проектов» в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры и сельского хозяйства.
Как уточнили в пресс-службе Минэкономразвития, обозначенные проекты включены в портфель Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству на общую сумму свыше 160,8 млрд долларов.
Ранее Решетников сообщал, что в трехнедельный период параллельным импортом в Россию было ввезено более 230 тыс. тонн товаров на 1,8 млрд долларов.
Также сообщалось, что Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст: расширена номенклатура по BMW и Siemens, в перечень также планируется включить Lego, а исключить Duracell и Merries.
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