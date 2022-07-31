Пушков: Китай добился моральной победы над США

Решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не посещать Тайвань показало, что Вашингтон не готов к военному противостоянию с Пекином, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«В итоге Пелоси на Тайвань не полетела – от греха подальше. Она решила клясться в «нерушимой верности» союзникам в других местах. Как мы и прогнозировали, США – при всей своей устрашающей риторике и склонности к провокациям – показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьезному инциденту, способному перерасти в такой конфликт. Моральная победа Китая», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Накануне появились сообщения, что спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии.

Изначально поездка делегации США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.

В пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море. На этом фоне Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море, корабли ВМС НОАК взяли американский авианосец под контроль. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем 82-летняя Пелоси пытается поставить на грань войны две ядерные державы.