СМИ: Корабли КНР контролируют курс американского авианосца в Южно-Китайском море

Два корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) наблюдают за перемещениями американского атомного авианосца «Рональд Рейган» в Южно-Китайскорм море, сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, авианосная группа в четверг прошла в 185 км от острова Юншуцзяо, который входит в состав спорного архипелага Спратли. Как утверждает вьетнамский военный обозреватель Данг Зуан, в том же районе были замечены ракетный эсминец ВМС НОАК типа 052D и фрегат 054A, которые находились на расстоянии 27 и 23 км соответственно, передает ТАСС.

Ранее американский атомный авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей вошли в Южно-Китайском море после успешного визита в порт Сингапура. В то же время НОАК укрепляет свое присутствие в регионе. В пятницу Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море.

До этого канал NBC сообщил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во главе делегации американских законодателей начнет турне по Азии в пятницу, о возможной поездке на Тайвань пока информации нет.

Сообщалось, что Соединенные Штаты планируют нарастить присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, включая истребители и корабли, на время возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.

МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.

Американист Малек Дудаков пояснил газете ВЗГЛЯД, что «заявления о готовности США вступить в военный конфликт с Китаем – грандиозная провокация.