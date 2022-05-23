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Американист указал на «грандиозную провокацию» Байдена в отношении Китая
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«Заявления о готовности США вступить в военный конфликт с Китаем – грандиозная провокация, которая может вынудить Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны союзников Вашингтона», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США Джон Байден заявил, что США готовы вступить в военный конфликт с Китаем для защиты Тайваня.
«Реакцию Китая можно видеть уже сейчас – они ведут учения в Южно-Китайском море с моделированием того, как высаживать десант на Тайвань», – рассказал Дудаков. «Учения проходят ровно в тот момент, когда Байден в Японии делает заявления о готовности поддерживать оборону Тайваня», – добавил он.
«И чем дольше Америка будет продолжать накачивать Тайвань оружием, пытаясь там реализовать стратегию «дикобраза», обозначенную еще в эпоху Трампа, тем более вероятен украинский сценарий развития событий в этом регионе», – отметил политолог.
«Поэтому Китай будет все жестче и жестче выступать, и это логично. Заявления американского президента могут послужить грандиозной провокацией, которая вынудит Китай действовать военными методами чтобы избавить себя от угрозы со стороны проамериканского режима», – резюмировал он.
Напомним, Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров.
«Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», – подчеркнул Байден, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Байден напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна, передает ТАСС.
«Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», – добавил он, отметив, что подобная ситуация дестабилизирует весь регион.
В ходе пресс-конференции Кисида, в свою очередь, подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. Лидеры двух государств также в очередной раз призвали к мирному урегулированию любых конфликтов в этом регионе и подчеркнули недопустимость силового изменения устоявшегося миропорядка.
По словам премьера, власти Японии наращивают оборонную мощь в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. «Мы заняты наращиванием своей оборонной мощи, учитывая при этом ситуацию вокруг Тайваня», – подчеркнул Кисида.
Позже МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.
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Российская делегация вышла из зала АТЭС во время доклада США
Российская делегация покинула совещание министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время доклада американского представителя Кэтрин Тай.
На фотографии, опубликованной в Telegram-канале Минэкономразвития России, видно, что в момент выступления Тай кресло главы МЭР Максима Решетникова пустует.
Информацию о том, что российская делегация в этот момент покинула зал, также подтвердил РИА «Новости» один из участников заседания.
«Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал», – подтвердил ТАСС один из участников форума, добавив, что делегация вернулась в зал, когда слово было передано другим участникам встречи.
Ранее представители Японии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития РФ.
Форум АТЭС проходит 21-22 мая в Таиланде. В его рамках в совещании министров торговли в субботу выступил, в частности, глава Минэкономразвития Максим Решетников.
В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа – Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории – Гонконг и Тайвань. Таиланд принял председательство в организации от Новой Зеландии. Встреча лидеров стран – членов АТЭС запланирована на 18–19 ноября в Бангкоке.
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Маск потребовал от Twitter объяснить распространение фейка про Трампа и Россию
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Американский предприниматель Илон Маск, который собирается купить Twitter, спросил у руководства компании, почему предвыборному штабу Хиллари Клинтон дали распространять дезинформацию о «связи» Дональда Трампа с Россией.
Маск обвинил предвыборную команду Клинтон в «обмане», за который юрист Майкл Суссман оказался под следствием. Обращаясь к исполнительному директору Twitter Парагу Агравалу и главному юристу Twitter Виджае Гадде, Маск заявил: «Что вы скажете на это?» – передает РИА «Новости».
Накануне сообщалось, что ФБР провело расследование и не нашло доказательств существования какого-либо тайного канала между Trump Organization и российским «Альфа-банком». Как сообщил бывший главный советник ведомства Джеймс Бейкер, ФБР пришло к выводу, что эти обвинения были безосновательными.
В 2016 году Суссман, который был тогда юристом в предвыборном штабе Клинтон, передал следователям данные о якобы имевшемся «скрытом канале коммуникации» между Трампом и «Альфа-банком». При этом Суссман заявлял, что не работает на клиента, когда запрашивал встречи для передачи сведений о канале. Позднее стало известно, что он выставил кампании Клинтон счет за соответствующие действия. В результате Суссман был привлечен к суду за лжесвидетельство.
Напомним, Маск заявил, что первый раз в жизни проголосует
за республиканцев. Отношения между ним и Белым домом охладились около года назад. Обострение конфликта произошло после серии «твитов», в которых Маск подверг критике «новую этику». Маск начал переговоры о покупке Twitter, чтобы вернуть в соцсеть свободу высказываний. Блокировку аккаунта экс-президента CIF Дональда Трампа он при этом назвал «аморальной». По мнению Маска, реальным руководителем американского государства является человек, который пишет Джо Байдену телесуфлеры, а сам Байден пребывает в заблуждении, будто его выбрали для изменения Америки, тогда как на самом деле голосовавшим за него «хотелось поменьше драмы».
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В Пентагоне заявили о росте вероятности конфликта с Россией
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Вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав растет, а не снижается, заявил глава объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Марк Милли.
Милли выступил перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт. Он заявил, что США «сталкиваются с двумя мировыми державами, Россией и Китаем». Он подчеркнул, что обе страны «располагают значительным военным потенциалом и серьезно намерены изменить нынешние правила, основанные на порядке», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Обращаясь к выпускникам, он заявил, что у мира, в который те выпускаются, «есть вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав». Он призвал выпускников Вест-Пойнта готовиться к такому развитию событий.
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин подчеркивал, что США не воюют с Россией на Украине. Остин подчеркнул: «Совершенно ясно, что это борьба Украины». По его мнению, ситуация на Украине не является скрытым конфликтом России и НАТО. Глава Пентагона заявил, что другие страны только помогают Киеву. В свою очередь, Москва подчеркивала, что Запад участвует в прокси-войне против России на Украине.
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В США признали провал попытки поставить российскую экономику на колени
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Западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире, написал в статье для американского портала OilPrice аналитик Джош Оуэнс. Он отметил, что российские энергоресурсы и продовольствие крайне важны для глобальной стабильности.
«Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По словам аналитика, экспорт нефти и газа по рекордным ценам позволяет Москве добиться внушительного положительного сальдо торгового баланса.
«Первый и самый важный момент состоит в том, что Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортера и энергоресурсов и важнейшего продовольствия, и это позволяет ей оставаться на плаву», – уточнил аналитик.
Оуэнс также пояснил, что прочные торговые отношения с Китаем и Индией обеспечивают Россию мощным притоком иностранной валюты и снимают все опасения по поводу платежеспособности страны.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка 1 трлн рублей.
При этом введенные против России санкции обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что непродуманная политика Запада является основной причиной проблем в мировой энергетике. Глава государства подчеркивал, что Россия успешно справляется с санкциями.
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Москва закрыла въезд в Россию для актера Моргана Фримана
Известный американский актер Морган Фриман попал в российский «стоп-лист», теперь ему пожизненном запрещено въезжать на территорию страны, сообщили в МИД России.
«Известный киноактер, в сентябре 2017 г. записавший видео-обращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Также в этом списке оказался кинопродюсер и генеральный директор анимационной студии «Dreamworks Animation» Джеффри Катценберг. Отмечается, что в список не внесли американского актера Арнольда Шверцнеггера, который в марте записал видеообращение, где он призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию на Украине.
Ранее сообщалось, что МИД России опубликовал национальный стоп-лист из 963 граждан США, которым в качестве ответной меры на постоянной основе закрыт въезд в Россию
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Рейтинг Байдена обновил антирекорд
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Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал до рекордных 39% – самой низкой отметки за время его пребывания на посту главы американского государства, сообщает газета The Washington Times со ссылкой на опрос Центра общественных исследований AP-NORC.
Опрос, в котором с 12 по 16 мая приняли участие 1172 жителя США, показал, что деятельность Байдена на посту президента одобряют всего 39% взрослых американцев – на 6% меньше, чем в апреле. При этом только около 20% респондентов считают, что США движутся в правильном направлении, передает RT.
Поддержка Байдена среди сторонников Демократической партии упала до 73% в мае, по сравнению с 83% месяцем ранее. Только 33% из них считают, что страна движется в правильном направлении, по сравнению с 49% в апреле.
Последний опрос был проведен на фоне попыток главы Белого дома решить целый ряд проблем – от инфляции и роста числа преступлений с применением огнестрельного оружия до дефицита поставок.
Две трети американцев не одобряют его деятельность в сфере экономики, и эти цифры остаются практически неизменными на протяжении последних месяцев. Более половины американцев – 51% – считают, что политика Байдена скорее навредила, чем помогла экономике страны. И только 18% уверены в обратном.
Всего 37% опрошенных сторонников Демократической партии довольны экономической политикой Байдена, хотя в апреле в этом признавались 45% респондентов, а 44% считают, что его политика ничего не изменила.
Как напоминает The Washington Times, годовая инфляция в США в марте составила 8,3%. Рост цен обновил рекорд с января 1982 года, то есть более чем за 40 лет.
Напомним, американцы критиковали Байдена за разгон неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.
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Путин: Киберагрессия против России провалилась
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Киберагрессия, как и в целом «санкционный наскок», против России провалилась, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.
«Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет, именно все последние годы. Ну а с началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными», – передает его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что «по сути против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве». «Прежде всего, кратно, в разы, увеличилось число кибератак, в том числе комплексных», – сказал глава государства.
На заседании СБ президент предложил обсудить комплекс вопросов, связанных с защитой и обеспечением надежной работы информационных систем и сетей связи, меры, призванные парировать внешние угрозы в этой сфере.
Эта тема, по словам Путина, является комплексной и крайне актуальной для всех, важнейшей для суверенитета и безопасности России, для отечественной экономики, государственного управления и для общественной стабильности.
Путин пояснил, что осуществляются попытки вывести из строя объекты критической инфраструктуры России, социально значимые порталы, сети.
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В Сенате США назвали пакет помощи Киеву попыткой «открыть» Одесский порт
Новый пакет американской помощи Украине должен «оказать влияние» на открытие Одесского порта, заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл.
По версии Макконнелла, «украинцы пытаются перейти в наступление». Он заявил, что новый «пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что им нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и, надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть Одесский порт». Сенатор заявил, что «отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Напомним, бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
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Пентагон открестился от планов «уничтожения Черноморского флота»
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг заявления украинской стороны о том, что в США якобы «готовят план уничтожения Черноморского флота».
О подобных планах, которые якобы имеются у Вашингтона, заявил в соцсетях советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Также Геращенко заявил, что США обсуждают поставки Украине «мощного противокорабельного оружия». Кирби, услышав соответствующий вопрос на брифинге, попросил журналистов: «Повторите еще раз». После он ответил: «Так, я могу с определенностью сказать вам, что это неправда», – передает ТАСС.
Кирби также заявил, что «главная потребность, которую продолжают подчеркивать украинцы, – это огневые средства поражения большой дальности». Он сообщил, что США «содействуют им в получении систем <…> огневого поражения большой дальности». Однако США хотели бы избежать дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины, поскольку «эскалация, разумеется, не пошла бы во благо народу Украины, региону», а также интересам Вашингтона и «российскому народу», заявил Кирби. Он заверил, что США «отслеживают обстановку и имеющиеся угрозы, четко памятуя об управлении эскалацией».
Однако, составляя новые пакеты военной помощи, США прежде всего учитывают потребности ВСУ, задают Киеву вопрос о том, что ему необходимо в первую очередь, сказал Кирби. США хотят обеспечить ВСУ преимущество «на поле боя» и вследствие этого усилить позиции Киева на переговорах с Москвой.
Напомним, в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона.
Ранее Кирби подтверждал, что Вашингтон предоставлял Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников. Белый дом заявля, что глава американского государства Джо Байден недоволен утечками информации, после которых СМИ заявили, что США предоставили Украине разведданные о крейсере «Москва». По мнению Байдена, утечки «преувеличивают роль» США, «отражают ее неверно».
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт.
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Посольство США на Украине пририсовало Байдена на картину Репина «Запорожцы»
Американское посольство на Украине опубликовало в соцсетях картину Ильи Репина «Запорожцы», на которой изобразило президента США Джо Байдена.
Посольство пояснило в Twitter, что публикует «художественную визуализацию» главы государства, «подписывающего двухпартийный акт о дополнительной поддержке Украины».
Напомним, Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 млрд долларов. Закон предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».
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Байден перепутал фамилию президента Южной Кореи
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Президент США Джо Байден в своей речи при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее неправильно обратился к лидеру Республики Корея Юн Сок Елю, перепутав того с бывшим лидером страны Мун Чжэ Ином, но сразу исправился, сообщил телеканал YTN.
«Альянс между Республикой Корея и США – основа мира, стабильности и процветания региона и планеты. Благодарю вас всех, и президента Мун – Юн – за то, что вы успели сделать», – сказал Джо Байден в конце выступления, передает ТАСС.
Инаугурация Юн Сок Еля прошла 10 мая, до этого главой Южной Кореи был Мун Чжэ Ин.
Ранее глава американского государства Джо Байден, говоря о министре образования США Мигеле Кордоне, назвал его сенатором.
Напомним, Байден неоднократно попадал в подобные ситуации. Так, он оговорился, назвав мужа вице-президента Камалы Харрис «супругом первой леди». Кроме того, он назвал украинцев иранцами, а также перепутал, какая из стран – Россия или Германия – угрожала Украине.
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Блинкен захотел посвятить Путину песню
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Глава Госдепа Энтони Блинкен намекнул на то, что власти США не собираются налаживать отношения с Россией.
Блинкен выступил перед выпускниками Джорджтаунского университета. Он отметил, что «у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала Тейлор Свифт». Однако, как пошутил Блинкен, аппарат госсекретаря «не позволил» ему «принести гитару» и посвятить песню Свифт We Are Never Ever Getting Back Together («Мы никогда больше не будем вместе») президенту России Владимиру Путину. «Они сказали, что это будет недипломатично, а также всем будет неловко», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони указывал, что ни у Европы, ни у мира нет лидеров, которые могли бы вести с президентом России переговоры по ситуации вокруг Украины. Он напомнил, что «один из мировых лидеров, который должен был привести Путина за стол переговоров», оскорбил его, а другой – генсек НАТО Йенс Столтенберг – «заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана». Как подчеркнул Берлускони, «с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол». Американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил, что Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем.
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Россия ввела санкции против вице-президента США Камалы Харрис
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МИД России опубликовал национальный стоп-лист из 963 граждан США, которым в качестве ответной меры на постоянной основе закрыт въезд в Россию. В список попала, в том числе, вице-президент США Камала Харрис.
«В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», – говорится в заявлении на сайте российского дипведомства.
На сайте приводится список из почти 1 тыс. человек, в том числе политики, чиновники, а также ряд высших должностных лиц США, которые находятся в российском «стоп-листе» еще с 15 марта: президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.
«Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор», – отмечается в заявлении.
Также в МИД России подчеркнули, что «российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии».
«Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога, отделяя американский народ, который неизменно пользуется у нас уважением, от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает. Именно эти люди вносятся в российский черный список», – отметили в министерстве.
Ранее в МИД России объявили о введении санкций против супруги премьера Канады Джастина Трюдо. В списке из 26 лиц значатся жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи, командующий ВВС Канады генерал-лейтенант Эрик Джин Кенни, командующий ВМС Канады, вице-адмирал Ангус Иан Топши, командующий Сухопутными войсками Канады, генерал-лейтенант Джослин «Джо» Пол.
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США лишили авиакомпанию «Россия» экспортных привилегий
Минторг США заявил, что авиакомпания «Россия» нарушила экспортные ограничения, введенные против российского государства, в связи с чем лишена экспортных привилегий.
Американское ведомство издало приказ об отказе авиакомпании «в экспортных привилегиях в связи с продолжающимися нарушениями мер экспортного контроля против» России. Указывается, что решение вводится на 180 дней, но «может быть продлено», передает РИА «Новости».
Замглавы ведомства Алан Эстевес заявил, что США и их союзники хотят «лишить Россию возможности приобретать детали и ресурсы, необходимые ей для продолжения военной агрессии». Решение минторга США, по его словам, «способствуют соблюдению данных ограничений».
Министерство назвало свое решение «убедительным сигналом правительству» России «о том, что США сохраняют бдительность и без колебаний применят свои правоохранительные инструменты против российских юридических и физических лиц, которые нарушают закон».
В четверг Великобритания включила в свой санкционный список российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии».
Американскую компанию поймали на одновременной работе на Ростех и Пентагон
Консалтинговая компания McKinsey, работая с Пентагоном, одновременно сотрудничала с российской госкорпорацией Ростех, сообщают СМИ.
NBC со ссылкой на собственное расследование сообщил, что компания выполняла конфиденциальные контракты в сфере нацбезопасности для Пентагона и разведки США. При этом McKinsey не указывала, что возможен конфликт интересов из-за ее работы с Ростехом, передает РИА «Новости».
Представитель компании Нил Грейс заверил, что она «соблюдает все действующие законы США о контрактах, включая те, которые касаются конфликтов интересов». Он пояснил, что McKinsey, работая на Вашингтон, использует «отдельное юридическое лицо с отдельными оперативными структурами и отдельными информационными технологиями», если требуется. Грейс заверил, что работа на подразделения Ростеха не была связана с вооружениями, а «касалась основных коммерческих вопросов и практических вопросов».
Экс-сотрудник разведки высокого ранга сообщил NBC, что McKinsey продолжает оказывать услуги разведведомствам США. Компания заявила, что перестала обслуживать российских клиентов. При этом в Конгрессе США уже ставился вопрос о контрактах McKinsey в сфере нацбезопасности из-за ее работы на государственные компании Китая.
Напомним, Ростех попал в санкционные списки США еще до начала российской специальной военной операции на Украине.
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