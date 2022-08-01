Взгляд
1 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 09:46  |  vz.ru
Разделы

Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия бросает вызов господству США в Мировом океане

Морская доктрина России – это ответ на амбиции США в Арктике Владимир Астапкович/РИА Новости
В день Военно-морского флота России президент Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. Предыдущий документ действовал семь лет и, как указывают эксперты, потерял свою актуальность. На какие положения новой доктрины стоит обратить внимание? Как ее принятие отразится на развитии флота и что означает для мира новая морская политика России?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия подготовит Донбасс и юг Украины к зиме

Районы, пострадавшие во время спецоперации, оперативно восстанавливаются SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
Предстоящую зиму жители освобожденных городов Донбасса должны встретить в достойных условиях. Такое распоряжение отдал Владимир Путин, напомнив, что ход спецоперации для простых людей связан с издержками. Как скоро жители освобожденных территорий заживут с российским уровнем комфорта? Подробности...
Перейти в раздел…

Одно слово разрушает весь авторитет Байдена

Сжатие экономики США американцы чувствуют на себе Teun Voeten/Sipa USA/Reuters
Началась ли в Соединенных Штатах рецессия (сокращение экономики) или нет? Этот вопрос, а также проблема употребления самого слова «рецессия», стали ключевой публичной дискуссией в США в последние дни. Как Белый дом попытался манипулировать данным понятием, что в точности оно означает и какими последствиями происходящее грозит Байдену и его соратникам? Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Русским важна справедливость в любой ее форме

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Стоит ли удивляться, что солдаты России и донецких республик идут в атаку, помолившись перед боем и взяв в руки красный флаг? Просто коммунистическая идеология и православие, если вдуматься, имеют больше схожих черт, чем противоречий, и в нужных условиях очень легко подвергаются синтезу – вот как сейчас. Подробности...

Зачем Европа превращает обычных людей в геев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Со всей этой ЛГБТ-повесточкой, а на самом деле – гигантской машиной подавления инакомыслящих, государство лезет в постель к своим гражданам. Да так, как несчастному СССР и не снилось. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Киркоров выбирает Россию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Филипп Киркоров пошел навстречу своей стране с открытым забралом, сделав публичный выбор. Послужит ли его поступок примером для других колеблющихся, отсиживающихся или фрондирующих «звезд»? Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
Перейти в раздел…

Как Сталин натравил Японию на США

Обсуждение: 16 комментариев

Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...

Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
Подробности...

Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
У вас есть родственники на Украине?
  • Да, близкие родственники

  • Да, дальние родственники

  • Нет

  • Я сейчас на Украине
Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?
  • Весьма важны

  • Не особо важны

  • Совсем не важны
Вы бы отказались от бесплатного второго гражданства?
  • Да

  • Нет

  • Уже есть второе гражданство
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Переправа через Днепр заработала в Херсоне у Антоновского моста
    Москва указала на провал политики США и ЕС на Балканах Появились сообщения о перестрелке на границе Косово и Сербии Алжир выразил заинтересованность в присоединении к БРИКС Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
    СК возбудил уголовное дело по факту атаки на штаб ЧФ в Севастополе Косово отложило запрет на сербские документы Шольцу и Макрону предрекли ссору с Брюсселем из-за России Вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в ЕС
    Соловьев назвал два варианта военных союзов для Сербии Эксперт: Конфликт России и Запада повлияет на сценарий на Балканах Жену президента Ирландии осудили за призыв к переговорам России и Украины Сокровища с затонувшего испанского галеона нашли у Багамских островов

    «победит Сербия»


    Вучич обещал не сдаваться в конфликте с Косово

    комплексы «Циркон»


    Слова Путина сочли в Британии «леденящей душу угрозой»

    «ужасающая ошибка»


    Тутберидзе призвала не раздавать титулы в фигурном катании без россиян

    Видео

    станции Красноармейск


    Зеленский объявил себя наследником вымышленного государства

    «Звездный час»


    Почему первая украинка в Конгрессе странно себя ведет

    по схеме Байдена


    Эксперты: Жизнь Виктора Бута важнее, чем равноценность обмена

    отопительный сезон


    Украина может стать самодостаточной по газу

    настоящая история России


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    национальные интересы


    Алексей Токарев: Какова роль «химии» отношений во внешней политике

    население планеты


    Герман Садулаев: Крах американской мечты и полотенца

    информационный проигрыш


    Ольга Андреева: Украинские хитрости перестают работать

    на ваш взгляд


    У вас есть родственники на Украине?

    Одно слово разрушает весь авторитет Байдена

    Сжатие экономики США американцы чувствуют на себе
    		   1 августа 2022, 09:20
    Фото: Teun Voeten/Sipa USA/Reuters
    Текст: Тимур Шафир

    Началась ли в Соединенных Штатах рецессия (сокращение экономики) или нет? Этот вопрос, а также проблема употребления самого слова «рецессия», стали ключевой публичной дискуссией в США в последние дни. Как Белый дом попытался манипулировать данным понятием, что в точности оно означает и какими последствиями происходящее грозит Байдену и его соратникам?

    «Фабрика грез» – обобщающее название американской киноиндустрии, известное миру более ста лет. Это название в полной мере отражает суть дела – в сознании даже самого наивного человека мечты отделены от реальности. Дополняют ее, но никогда не замещают полностью. Однако в последние годы складывается ощущение, что вся американская политика подчинена одной задаче – поменять мир реальный на выдуманный.

    Реальный мир, в котором США, в недавнем прошлом единственная сверхдержава, постоянно сотрясается экономическими кризисами, разъедается немыслимой инфляцией и расколот по всем критериям – расовому, идеологическому, классовому и другим. Но нам пытаются выдать за реальность мир политических фантазий. 

    В котором, например, президент Соединенных Штатов Байден – адекватный руководитель, а не пораженный глубокой деменцией заложник аппаратных игр. Мир, где спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, страдающей тем же возрастным недугом, что и президент, стоит только сесть на борт военного самолета, как внешние враги Штатов рассеются в тумане – и неважно, что итогом ее глупого и суетливого демарша станет лишь еще большая «потеря лица» американцами. Мир расового и полового разнообразия и гармонии, где главной заботой граждан является точный подсчет сотен новых видов гендера и тотальное покаяние потомков первых поселенцев перед согражданами, которым повезло родиться с иным, более темным цветом кожи.

    Высокопоставленные американские чиновники прилагают огромные усилия, чтобы окончательно смешать оба мира в сознании своих граждан – и большим подспорьем в этом деле им служат либеральные американские СМИ и журналисты «со скошенными к носу от постоянного вранья глазами». Например, в числе лауреатов международной премии «Эмми» за 2022 год в категории «Новости и документальные фильмы» (News and Documentary) имеет все шансы оказаться корреспондент CNN Омар Хименез (Omar Jimenez).

    Идеологически выдержанный журналист «прославился» два года назад в ходе освещения погромов в городе Кеноше, учиненных чернокожими и леворадикальными бандами. Стоя на фоне пылающих жилых домов, подожженных погромщиками, Омар выдал в эфир фразу, впоследствии ставшую расхожим мемом* по обе стороны океана. В соответствии с его комментарием, погромы и насилие в Кеноше носили «огненный, но преимущественно мирный» характер (fiery but mostly peaceful).

    Однако если подобные технологии годятся для того, чтобы подарить миру новый мем о двоемыслии или нового лауреата некогда престижной премии, то в области макроэкономики, напрямую отражающейся на жизни миллионов американцев, как показывает практика, они малоприменимы. Тем не менее американский бюрократический аппарат не оставляет попыток назвать черное – белым и придать вполне очевидным явлениям новые, совершенно бессмысленные значения.

    Именно так на свет появилось новое название для того положения, в которое Штаты неуклонно сползают уже второй месяц подряд. Речь идет о рецессии, то есть о последовательном отрицательном показателе роста ВВП на протяжении минимум двух месяцев подряд.

    Никаким иным словом невозможно назвать ситуацию, когда Федеральная резервная система в очередной раз повысила ставки для борьбы с высокой инфляцией, а ВВП США во втором квартале опустился на 0,9% в годовом исчислении (после 1,6% в первом квартале), назвать нельзя.

    Определение рецессии, ставшее классическим, впервые было применено американским экономистом Джулиусом Шискиным (Julius Shiskin), возглавлявшим правительственное Бюро трудовой статистики (Bureau of Labour Statistic) в 1974-м. С тех пор это эмпирическое правило регулярно цитируется в средствах массовой информации. Но главное – оно принято в документации ряда правительственных органов и межправительственных организаций: МВФ, Евростатом, национальными банками Великобритании, Индии и других стран.

    Но такое определение в нынешних условиях близкого политического банкротства для команды Джо Байдена звучит как окончательный приговор. По данным опроса Gallup, опубликованным 29 июля, Джо Байден – самый непопулярный президент США, после пребывания у власти в течение половины первого срока полномочий. Его рейтинг впервые упал ниже 40% и теперь составляет 38%.

    В силу этого лихорадочные попытки любыми способами избежать слова «рецессия» в публичном пространстве – это не экономическая, но политическая задача. «Рецессия» – страшное слово, особенно для избирателей старшего поколения, помнящих не только кризисы 2008-2012 годов, но и более ранние удары по экономике страны времен предыдущего «самого непопулярного» президента Джимми Картера.

    Рецессия вызывает в воображении образы очередей за пособием по безработице и на биржи труда. А главное – она равносильна политическому коллапсу правящей Демократической партии на осенних выборах в Конгресс. Поэтому сторонники Байдена будут максимально избегать этого слова, прибегая к любым методам, в том числе к прямым фальсификациям.

    Именно поэтому на прошедшей неделе в американском и англоязычном сегменте «Википедии» разразилась самая настоящая война правок из-за определения слова «рецессия». Более 70 правок на странице о рецессиях были сделаны до того, как руководство «Википедии» заблокировало возможность вносить дальнейшие изменения. В спор о том, что в точности означает термин «рецессия», публично и крайне нервно вступила даже пресс-секретарь Белого дома (разумеется, отрицая, что экономика США погрузилась в рецессию).

    Эта терминологическая война заставила взорваться мэра Нью-Йорка (в котором не так давно было введено ЧП из-за отсутствия детских питательных смесей) Эрика Адамса (Eric Leroy Adams). «Мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете. На Уолл-стрит коллапс. Мы в состоянии настоящей рецессии», – заявил он в ходе одного из публичных выступлений.

    Нет оснований сомневаться в том, что «Википедия» встала на сторону действующих американских властей. Таким образом, аппарат Байдена, фактически вводя запрет на термин «рецессия», пытается заткнуть экономические и политические бреши Белого дома при помощи громких слов и листков бумаги с текстами своих выступлений.

    «Знаете, как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово «паника» в контексте экономического кризиса. Нет слова – нет проблемы. Так же, видимо, решили и в этот раз: взяли и отменили слово «рецессия», – иронизирует по этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Однако американским чиновникам стоило бы гораздо больше беспокоиться о продолжающейся в стране инфляции. Ежеквартальные показатели ВВП включают как номинальный ВВП (общее количество долларов экономической активности), так и реальный ВВП (который корректируется с учетом изменений цен). И если номинальный рост ВВП в США во втором квартале по данным Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office) увеличился на 7,8%, то рост реального ВВП в ближайшее время не превысит 2%. Продолжение инфляции в стране неизбежно, если не замедлится рост номинального ВВП и увеличение его отрыва от реального.

    Для нынешней американской власти именно высокая инфляция, а не умеренная (пока еще!) рецессия, представляет наибольшую опасность. Наряду с упорными попытками перевести экономику страны на возобновляемую «зеленую» энергетику, броуновским движением во внешней политике, очередным «крестовым походом» против России и самыми мрачными для Демократической партии прогнозами на предстоящие ноябрьские выборы в Палату представителей.

    Администрация Байдена так и не уяснила, что граждане смогли бы простить ей определенные просчеты или ошибки в экономической или политической работе только в том случае, если в их мотивах лежали вопросы экономического благосостояния США и политической безопасности страны. Но сделав ложь и фальсификацию действительности основным инструментом своей политики, Байден и его соратники фактически подписали себе политический приговор. И отметить его не смогут никакие оруэлловские правки «Википедии» или запреты экономических терминов на букву «R».

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •