Одно слово разрушает весь авторитет Байдена 1 августа 2022, 09:20

Фото: Teun Voeten/Sipa USA/Reuters

Текст: Тимур Шафир

Началась ли в Соединенных Штатах рецессия (сокращение экономики) или нет? Этот вопрос, а также проблема употребления самого слова «рецессия», стали ключевой публичной дискуссией в США в последние дни. Как Белый дом попытался манипулировать данным понятием, что в точности оно означает и какими последствиями происходящее грозит Байдену и его соратникам? «Фабрика грез» – обобщающее название американской киноиндустрии, известное миру более ста лет. Это название в полной мере отражает суть дела – в сознании даже самого наивного человека мечты отделены от реальности. Дополняют ее, но никогда не замещают полностью. Однако в последние годы складывается ощущение, что вся американская политика подчинена одной задаче – поменять мир реальный на выдуманный. Реальный мир, в котором США, в недавнем прошлом единственная сверхдержава, постоянно сотрясается экономическими кризисами, разъедается немыслимой инфляцией и расколот по всем критериям – расовому, идеологическому, классовому и другим. Но нам пытаются выдать за реальность мир политических фантазий. В котором, например, президент Соединенных Штатов Байден – адекватный руководитель, а не пораженный глубокой деменцией заложник аппаратных игр. Мир, где спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, страдающей тем же возрастным недугом, что и президент, стоит только сесть на борт военного самолета, как внешние враги Штатов рассеются в тумане – и неважно, что итогом ее глупого и суетливого демарша станет лишь еще большая «потеря лица» американцами. Мир расового и полового разнообразия и гармонии, где главной заботой граждан является точный подсчет сотен новых видов гендера и тотальное покаяние потомков первых поселенцев перед согражданами, которым повезло родиться с иным, более темным цветом кожи. Высокопоставленные американские чиновники прилагают огромные усилия, чтобы окончательно смешать оба мира в сознании своих граждан – и большим подспорьем в этом деле им служат либеральные американские СМИ и журналисты «со скошенными к носу от постоянного вранья глазами». Например, в числе лауреатов международной премии «Эмми» за 2022 год в категории «Новости и документальные фильмы» (News and Documentary) имеет все шансы оказаться корреспондент CNN Омар Хименез (Omar Jimenez). На эту тему Идеологически выдержанный журналист «прославился» два года назад в ходе освещения погромов в городе Кеноше, учиненных чернокожими и леворадикальными бандами. Стоя на фоне пылающих жилых домов, подожженных погромщиками, Омар выдал в эфир фразу, впоследствии ставшую расхожим мемом* по обе стороны океана. В соответствии с его комментарием, погромы и насилие в Кеноше носили «огненный, но преимущественно мирный» характер (fiery but mostly peaceful). Однако если подобные технологии годятся для того, чтобы подарить миру новый мем о двоемыслии или нового лауреата некогда престижной премии, то в области макроэкономики, напрямую отражающейся на жизни миллионов американцев, как показывает практика, они малоприменимы. Тем не менее американский бюрократический аппарат не оставляет попыток назвать черное – белым и придать вполне очевидным явлениям новые, совершенно бессмысленные значения. Именно так на свет появилось новое название для того положения, в которое Штаты неуклонно сползают уже второй месяц подряд. Речь идет о рецессии, то есть о последовательном отрицательном показателе роста ВВП на протяжении минимум двух месяцев подряд. Никаким иным словом невозможно назвать ситуацию, когда Федеральная резервная система в очередной раз повысила ставки для борьбы с высокой инфляцией, а ВВП США во втором квартале опустился на 0,9% в годовом исчислении (после 1,6% в первом квартале), назвать нельзя. Определение рецессии, ставшее классическим, впервые было применено американским экономистом Джулиусом Шискиным (Julius Shiskin), возглавлявшим правительственное Бюро трудовой статистики (Bureau of Labour Statistic) в 1974-м. С тех пор это эмпирическое правило регулярно цитируется в средствах массовой информации. Но главное – оно принято в документации ряда правительственных органов и межправительственных организаций: МВФ, Евростатом, национальными банками Великобритании, Индии и других стран. Но такое определение в нынешних условиях близкого политического банкротства для команды Джо Байдена звучит как окончательный приговор. По данным опроса Gallup, опубликованным 29 июля, Джо Байден – самый непопулярный президент США, после пребывания у власти в течение половины первого срока полномочий. Его рейтинг впервые упал ниже 40% и теперь составляет 38%. В силу этого лихорадочные попытки любыми способами избежать слова «рецессия» в публичном пространстве – это не экономическая, но политическая задача. «Рецессия» – страшное слово, особенно для избирателей старшего поколения, помнящих не только кризисы 2008-2012 годов, но и более ранние удары по экономике страны времен предыдущего «самого непопулярного» президента Джимми Картера. Рецессия вызывает в воображении образы очередей за пособием по безработице и на биржи труда. А главное – она равносильна политическому коллапсу правящей Демократической партии на осенних выборах в Конгресс. Поэтому сторонники Байдена будут максимально избегать этого слова, прибегая к любым методам, в том числе к прямым фальсификациям. Именно поэтому на прошедшей неделе в американском и англоязычном сегменте «Википедии» разразилась самая настоящая война правок из-за определения слова «рецессия». Более 70 правок на странице о рецессиях были сделаны до того, как руководство «Википедии» заблокировало возможность вносить дальнейшие изменения. В спор о том, что в точности означает термин «рецессия», публично и крайне нервно вступила даже пресс-секретарь Белого дома (разумеется, отрицая, что экономика США погрузилась в рецессию). Эта терминологическая война заставила взорваться мэра Нью-Йорка (в котором не так давно было введено ЧП из-за отсутствия детских питательных смесей) Эрика Адамса (Eric Leroy Adams). «Мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете. На Уолл-стрит коллапс. Мы в состоянии настоящей рецессии», – заявил он в ходе одного из публичных выступлений. Нет оснований сомневаться в том, что «Википедия» встала на сторону действующих американских властей. Таким образом, аппарат Байдена, фактически вводя запрет на термин «рецессия», пытается заткнуть экономические и политические бреши Белого дома при помощи громких слов и листков бумаги с текстами своих выступлений. «Знаете, как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово «паника» в контексте экономического кризиса. Нет слова – нет проблемы. Так же, видимо, решили и в этот раз: взяли и отменили слово «рецессия», – иронизирует по этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако американским чиновникам стоило бы гораздо больше беспокоиться о продолжающейся в стране инфляции. Ежеквартальные показатели ВВП включают как номинальный ВВП (общее количество долларов экономической активности), так и реальный ВВП (который корректируется с учетом изменений цен). И если номинальный рост ВВП в США во втором квартале по данным Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office) увеличился на 7,8%, то рост реального ВВП в ближайшее время не превысит 2%. Продолжение инфляции в стране неизбежно, если не замедлится рост номинального ВВП и увеличение его отрыва от реального. Для нынешней американской власти именно высокая инфляция, а не умеренная (пока еще!) рецессия, представляет наибольшую опасность. Наряду с упорными попытками перевести экономику страны на возобновляемую «зеленую» энергетику, броуновским движением во внешней политике, очередным «крестовым походом» против России и самыми мрачными для Демократической партии прогнозами на предстоящие ноябрьские выборы в Палату представителей. Администрация Байдена так и не уяснила, что граждане смогли бы простить ей определенные просчеты или ошибки в экономической или политической работе только в том случае, если в их мотивах лежали вопросы экономического благосостояния США и политической безопасности страны. Но сделав ложь и фальсификацию действительности основным инструментом своей политики, Байден и его соратники фактически подписали себе политический приговор. И отметить его не смогут никакие оруэлловские правки «Википедии» или запреты экономических терминов на букву «R».