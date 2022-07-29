Захарова объяснила, почему власти США отказываются признавать рецессию

Американские власти решили изъять из оборота термин «рецессия» по принципу «нет слова – нет проблемы», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В Белом доме отрицают рецессию в США. Упрямо стоят на своем, спорят со своими же журналистами, мотают головой, злятся, отказываются отвечать на уточняющие вопросы о том, что же тогда «рецессия». Ну так я сейчас подскажу и пресс-секретарю Белого дома, и американским журналистам, что же на самом деле происходит. Знаете, как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово «паника» в контексте экономического кризиса. Нет слова – нет проблемы. Так же, видимо, решили и в этот раз: взяли и отменили слово «рецессия», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

«Кстати, понятие «рецессия» было введено в оборот в конце 30-х годов ХХ века, когда Штаты переживали очередную жесткую депрессию. Но общественный сговор политиков, политологов и финансистов с промышленниками постановил: изъять из оборота слово «депрессия» и ввести облегченный термин «рецессия». Старый фокус просто вынули из сундука и показывают заново», – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что раньше «американских политических эквилибристов» выручали словечки, типа «спад», «замедление». «Но сейчас ситуация настолько катастрофическая, что были придуманы «путинский налог», «путинские цены» и т.д. Уверена, нанятые Белым домом пиарщики изобретают что-то вроде «внешней рецессии» или «рециссионной интервенции Кремля», – заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил на экономическом совещании в Белом доме, что свежие данные об американском ВВП свидетельствуют не о скатывании национальной экономики в рецессию, а о ее скором переходе к стабильному росту и понижению инфляции. По его словам, американская экономика стоит на верном пути. В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен отмечала, что экономика страны вступает в новую фазу, и этот переход в данный момент охарактеризован значительным замедлением темпов ее развития.

Газета ВЗГЛЯД писала, что крупные бизнесмены и аналитики на Уолл-стрит переходят к открытым разговорам о предстоящей рецессии США.