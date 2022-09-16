Эксперт: Конфликт между Пекином и Тайбэем провоцируют американцы

«Если между Китаем и Тайванем произойдет военный конфликт, то исключительно по вине США, которые сами могут оказаться втянутыми в эту войну», – сказал газете ВЗГЛЯД китаист Александр Лукин. Ранее ЦРУ сообщило, что китайская армия якобы готовится захватить Тайвань к 2027 году.

«В случае нападения Тайвань будет сопротивляться, но насколько эффективно? Зарубежные военные эксперты делают самые разные прогнозы. Одни говорят, что Китай высадит десант и захватит территорию за несколько дней, а другие уверены, что такой сценарий реализовать не удастся, потому что американцы успеют подтянуть силы и вступить в войну», – сказал научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин, который уверен в неизбежности ввязывания в конфликт Соединенных Штатов.

В случае участия США операция Китая «может принять затяжной характер», отметил он, напомнив, что китайская и тайваньская армии очень давно не участвовали в боевых действиях, и сложно оценить их потенциал. «Однако исторический опыт говорит не в пользу китайцев, которые показали себя «довольно плохо» во времена вьетнамской войны. Боевой опыт тайваньской армии датируется сороковыми годами прошлого столетия. Поэтому мы не знаем, как Тайвань и Китай покажут себя в реальном бою. История говорит, что подобные конфликты происходят неожиданно и совсем не так, как некоторые рассчитывают», – указал Лукин.

Китаист убежден, что конфликт между Пекином и Тайбэем провоцируют американцы, поэтому не исключен сценарий развязывания полноценной войны США с Китаем вплоть до применения ядерного оружия. «Американцы вряд ли будут высаживать свои войска на территорию КНР, но они могут сосредоточить усилия на уничтожении китайского флота с помощью авиации и кораблей, возможна блокада китайского берега. Но решит ли Китай применить в ответ ядерные силы – неизвестно», – указал Лукин.

«Сам по себе Тайвань сопротивляться Китаю не будет. Иная ситуация была бы, если б они делали сами свое вооружение, а не закупали у американских компаний», – уверена ведущий научный сотрудник Институт Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Розалия Варфаловская.

Что касается вмешательства США в этот потенциальный конфликт, то, по словам собеседницы, все будет зависеть от власти в США. «Сама вероятность такого шага Пекина весьма велика – Си везде говорит о неделимости Китая и о том, что все страны должны это признать. Пока у Тайбэя с Пекином есть договоренность об экономическом разделении для самостоятельного развития Тайваня. Но это все временно. И не исключено, что именно в 2027 году Китай решит возвращать Тайвань», – пояснила она.

В пятницу вечером корреспондент CNN Ана Кабрера сообщила в Twitter, что «председатель КНР Си Цзиньпин сказал своим военным, что хочет, чтобы Китай имел возможность взять под контроль Тайвань силой к 2027 году», сославшись на заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна. «Но разведка США в настоящее время не считает, что Китай принял окончательное решение по этому вопросу», – говорится в сообщении.

Накануне комитет Палаты представителей по международным отношениям под председательством сенатора Роберта Менендеса одобрил выделение 6,5 миллиардов долларов для финансирования покупки вооружений для Тайбэя для «поддержки безопасности и права Тайваня на самоопределение», передает ABC News.

В ответ Пекин обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Китая. «Если законопроект будет продолжать обсуждаться, продвигаться или будет принят в качестве закона, он сильно пошатнет политическую основу китайско-американских отношений и вызовет чрезвычайно серьезные последствия для китайско-американских отношений, а также для мира и стабильности в Тайваньском проливе», – заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

Кроме того, Китай заявил, что вводит санкции против двух топ-менеджеров амеркианских оборонных компаний в связи с крупнейшей за последние два года сделкой США с Тайванем в области производства оружия. Под рестрикции подпадут главный исполнительный директор Boeing Defense, Space & Security Тед Колберт и гендиректор Raytheon Technologies Corp Грегори Хейс.

В этот же день президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде заявил Си Цзиньпину, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе.

Напомним, в августе спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.

Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая, и наложил санкции на нее. Также Китай провел масштабные учения вокруг Тайваня – тогда баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

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