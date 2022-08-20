Стало известно, что Си Цзиньпин просил Байдена не допустить поездки Пелоси на Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре просил президента США Джо Байдена найти способ не допустить поездки спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщили СМИ.

Как пишет The Washington Post, Си Цзиньпин обратился с такой просьбой к Байдену во время беседы, состоявшейся 28 июля. Перед этим разговором соответствующий вопрос неоднократно поднимался во время консультаций американских и китайских должностных лиц. Но президент США сказал председателю КНР, что не может заставить спикера отказаться, пояснив, что законодатели сами принимают решения о зарубежных поездках, передает ТАСС.

При этом представители вашингтонской администрации высокого ранга, как отмечают источники газеты, выражали глубокую обеспокоенность перед готовящейся на тот момент поездкой спикера палаты на остров. Они считали, что визит приведет к обострению ситуации вокруг Тайваня. Несмотря на то, что Пентагон и Белый дом предупредили Пелоси о возможных рисках, она приняла решение отправиться на остров. Как подчеркивает издание, поездка спикера «разочаровала американских чиновников, ухудшила и без того напряженные отношения между администрацией и влиятельным спикером Палаты представителей».

Пелоси дала понять сотрудникам Белого дома, что готова пересмотреть свою поездку, если Байден напрямую попросит ее не ехать, либо если глава администрации Тайваня Цай Инвэнь отзовет свое приглашение. Это поставило американского лидера в сложное положение, подчеркивает издание. По версии экспертов, если бы стало известно, что американский президент потребовал от спикера отказаться от поездки, то Китай бы расценил это как проявление слабости. В итоге глава государства не стал отговаривать Пелоси, несмотря на просьбу Си Цзиньпина.

Ранее в КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.