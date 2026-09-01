Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».10 комментариев
Посольство России отвергло обвинения в миграционном кризисе в Сеуте
Российские дипломаты в Испании категорически опровергли слухи о том, что Москва якобы причастна к обострению ситуации с мигрантами в автономном городе Сеута.
«Заявления о причастности России к миграционному кризису в испанском автономном городе Сеута не соответствуют действительности», – сказано в официальном сообщении дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».
В дипмиссии также напомнили позицию Кремля по этому вопросу. Там сослались на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который ранее подчеркивал, что Москва не имеет никакого отношения к массовому наплыву нелегалов в Сеуту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес обвинил Москву в ухудшении миграционной обстановки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически опроверг эти утверждения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные заявления Мадрида бездоказательными.