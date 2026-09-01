За бывшую главу офиса Зеленского Мудрую внесли «дьявольский» залог в 666 гривен

Tекст: Денис Тельманов

Адвокат Артем Крикун-Труш сообщил, что за его подзащитную поступил странный платеж, передают «Вести». «Насколько нам известно, на данный момент было внесено 666 гривен от неизвестного лица. Кто это лицо, мы не знаем», – заявил юрист.

Ирину Мудрую взяли под стражу 25 августа текущего года. Суд установил возможность освобождения под залог в размере 20 млн гривен, что составляет более 447 тыс. долларов. Защита подтвердила частичное поступление средств от нескольких человек, однако точные суммы не раскрываются.

Киевские власти продолжают поиски недостающих денег для полного погашения требуемой суммы. Бывшая чиновница является фигуранткой уголовного дела о создании преступной организации. Расследование инициировала Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 19 августа.

Ранее глава киевского режима опроверг свою причастность к коррупционным схемам по данному уголовному делу.