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Пашинян поблагодарил Путина за бережное отношение к Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Бишкеке выразил признательность президенту России Владимиру Путину за внимательное отношение к армяно-российским связям.
«Мы надеемся, что эти отношения важны для Российской Федерации тоже. Я думаю, что мы должны – и республика Армения, и РФ, и мы лично – очень бережно относиться к этим отношениям», – подчеркнул Пашинян в ходе переговоров, передает РИА «Новости».
Глава армянского кабмина заверил, что правительство страны и он сам высоко ценят двусторонние связи. Политик добавил, что уверен в аналогичном отношении со стороны российского руководства, и еще раз поблагодарил за это.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече в Бишкеке премьер-министр Армении подтвердил готовность Еревана к дальнейшему укреплению сотрудничества с Москвой.
В мае политик назвал Россию сверхдержавой.
Весной армянский лидер заверил граждан в сохранении дружественных связей между двумя государствами.