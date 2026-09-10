  • Новость часаТрамп назвал новый срок окончания войны с Ираном
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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

    0 комментариев
    10 сентября 2026, 02:25 • Новости дня

    Суд в США оставил под стражей экстрадированного россиянина Филимонова

    Суд в США оставил под стражей экстрадированного россиянина

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский федеральный суд в Атланте оставил под стражей экстрадированного из Грузии россиянина Сергея Филимонова, которого обвиняют в киберпреступлениях.

    В судебных документах отмечается, что обвиняемый не оспаривал меру пресечения, передает РИА «Новости».

    «Дело связано с серьезным риском того, что обвиняемый скроется в случае освобождения», – сказано в постановлении инстанции.

    Судья пришел к выводу о необходимости дальнейшего содержания Филимонова под арестом до завершения разбирательства.

    Минюст США 8 сентября сообщил об экстрадиции 36-летнего россиянина. Вину Филимонов не признал. Пока он находится под охраной Службы маршалов США.

    По версии американского следствия, Филимонов участвовал в международной схеме кибермошенничества. Злоумышленники создавали поддельные банковские сайты для кражи данных клиентов и последующего перевода средств.

    В случае признания россиянина виновным ему грозит от двух до 175 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте американский суд приговорил гражданина России Алексея Волкова к 81 месяцу лишения свободы за поддержку киберпреступных группировок.

    В мае Минюст США обвинил россиянина Илью Гаврилова в причастности к международной схеме инсайдерской торговли.

    Экс-хакер из Белоруссии рассказал об отношении к русскоязычным в тюрьмах США.

    8 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол Барбин вручил ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский посол Владимир Барбин передал ноту протеста в МИД Дании из-за травли детей, обучающихся в школе при дипломатической миссии.

    Барбин посетил датское министерство иностранных дел. В ходе визита дипломат обратил внимание на недопустимость нападок со стороны местных политиков и прессы на организацию учебного процесса в школе при посольстве, передает ТАСС.

    В ведомство была передана соответствующая нота. Дипломат подчеркнул, что «определение российских образовательных стандартов и содержания учебных программ является внутренним делом Российской Федерации».

    Травля образовательного учреждения, по словам посла, воспринимается как намеренное провоцирование враждебных настроений в датском обществе по отношению к дипломатической миссии. Подобные действия ставят под угрозу безопасность учащихся и педагогов.

    Барбин потребовал от датской стороны принять все надлежащие меры для обеспечения безопасности и предотвращения всякого нарушения спокойствия посольства. Дипломат сослался на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здания российской дипмиссии и школы в Копенгагене неоднократно обливались краской. Ранее власти Дании угрожали изъять участок под российским посольством.

    До этого Барбин назвал невозможным поддержание нормальных отношений с королевством.

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    9 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Мерц отменил звонок Трампу после поста президента США об успехе АдГ
    Мерц отменил звонок Трампу после поста президента США об успехе АдГ
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после слов главы Белого дома о победе партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах, пишет The Guardian.

    Представитель немецкого лидера не назвал агентству AFP причину отмены беседы, но уточнил, что решение не связано с накладками в расписании, пишет The Guardian.

    Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social назвал успех партии «Альтернатива для Германии» важным событием. Он использовал аббревиатуру MGGA, которая отсылает к его известному лозунгу, адаптированному под Германию.

    «Ух ты! У Популистской партии Германии сегодня был действительно грандиозный вечер. Им наконец-то надоели ужасные иммиграционные правила и нормы, которые так сильно навредили Германии. Они на подъеме и больше не собираются это терпеть! MGGA!!! Президент Дональд Трамп!», – написал американский лидер.

    Пресс-секретарь Мерца не стал напрямую комментировать заявления Трампа или подтверждать связь между ними и отменой звонка. Однако он подчеркнул, что канцлер выступает против вмешательства во внутренние дела страны, особенно в контексте выборов.

    Напомним, президент США Дональд Трамп своеобразно поздравил партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги этого голосования худшим поражением Христианско-демократического союза за многие годы.

    Ранее глава немецкого правительства призвал американскую сторону отказаться от вмешательства в избирательный процесс.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

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    9 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу

    Рубио: Есть перспектива дорожной карты для переговоров по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал журналистам в Колумбии некоторые детали о переговорах спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по украинскому вопросу в Москве.

    Рубио заявил, что не хотел бы давать оценок прошедшим в Москве переговорам и как-то характеризовать их.

    «Скажу разве, что они были содержательными. На них обсуждались новые идеи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский госсекретарь добавил, что не хотел бы выражать чрезмерный оптимизм, как и пессимизм, но ближайшие недели могут привести к разработке дорожной карты.

    «Есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих сторон», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Лавров связал сроки завершения спецоперации с разумностью советов Запада Киеву.

    Путин и Трамп провели во вторник часовой телефонный разговор по украинскому вопросу, детали которого раскрыл Ушаков.

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    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    9 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на шаги США к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Дональдом Трампом поделился своим видением шагов американской стороны для окончания военных действий на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Во вторник, 8 сентября, Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор, детали которого раскрыл Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.


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    9 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    Трамп назвал причину победы АдГ на выборах
    Трамп назвал причину победы АдГ на выборах
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп своеобразно поздравил немецкую партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в Саксонии-Анхальт.

    «Ого! Для популистской партии в Германии та ночь стала по-настоящему триумфальной. Они наконец устали от совершенно ужасных иммиграционных правил и норм, которые нанесли Германии такой серьезный ущерб», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что теперь эта политическая сила на подъеме и больше не намерена мириться с вредными для страны правилами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов. Германский политолог Александр Рар назвал результаты Христианско-демократического союза политическим Ватерлоо.

    Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт.

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    7 сентября 2026, 19:50 • Новости дня
    Трамп опубликовал карту с Кубой и Канадой в составе США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети карту, на которой десятки стран оказались закрашены в цвета американского флага.

    Американский лидер поделился изображением на своей странице в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости». На опубликованной им карте в цвета звездно-полосатого флага окрашены Куба, Канада, Мексика, Гренландия и Исландия. Кроме того, к американской территории на рисунке отнесены государства Центральной Америки и ряд стран Карибского бассейна.

    Политик оставил свою публикацию без каких-либо комментариев и подписей.

    Ранее глава Белого дома уже размещал карту штата Нью-Мексико, который был переименован в «Нью-Америка», отметив, что эта идея ему по душе. Также он делился снимком Луны на фоне Земли, добавив к нему подпись: «Луна наша».

    В конце августа Дональд Трамп опубликовал карту с переименованным в «озеро Америка» озером Онтарио.

    Ранее президент США заявил о возможном значительном увеличении американской территории.

    Американский лидер также предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов.

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    9 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Власти США потребовали от Ford разорвать связи с Китаем

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа во вторник резко раскритиковала компанию Ford Motor за деловые связи с китайскими компаниями, которые, по их словам, представляют угрозу национальной безопасности.

    Министр транспорта США Шон Даффи призвал генерального директора Ford Джима Фарли прекратить сотрудничество с китайскими компаниями из-за угрозы национальной безопасности, передает Reuters.

    В официальном письме руководству компании отмечается, что сделки с производителями аккумуляторов CATL, Geely и BYD вызывают серьезные опасения.

    «Когда компания намеренно решает углубить операционную зависимость от стратегических конкурентов, она не может действовать как надежный партнер», – заявил Даффи.

    Министр указал на зависимость завода Ford в Мичигане от технологий CATL, которая числится в американском списке связанных с китайскими военными компаний.

    Чиновник осудил решение отложить перенос сборки модели Lincoln Nautilus в США до 2030 года. В ответ представители Ford назвали обращение попыткой привлечь внимание прессы. В автоконцерне подчеркнули масштабные инвестиции в американское производство батарей и полный контроль над своими предприятиями.

    Давление на компанию происходит на фоне подготовки встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Одновременно Конгресс США рассматривает возможность полного запрета на продажу китайских автомобилей в стране без права на исключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США призвали страны G7 пересмотреть условия торговли с Китаем. МИД Китая заявил о готовности жестко противостоять давлению США. Пекин пообещал защитить попавших под санкции США китайских производителей.

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    9 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Потери армии США в конфликте с Ираном достигли 838 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Число американских военных, раненых и убитых в ходе обострения отношений с Ираном, превысило 800 человек, указано в данных о потерях Пентагона в конфликте.

    Количество американских военных, пострадавших и погибших в конфликте с Ираном, возросло до 838 человек, передает РИА «Новости».

    Согласно данным американского оборонного ведомства, список пострадавших пополнился еще 26 военнослужащими. Число раненых достигло 820 человек, тогда как количество погибших осталось неизменным – 18 военных.

    Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в июле американские военные провели несколько серий ударов по Ирану.

    Центральное командование ВС США объяснило действия ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума.

    Президент США 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало в августе о том, что в  киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. WP писала, что в войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов. Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln.

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    8 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Россиянина задержали в Румынии по подозрению в шпионаже
    Россиянина задержали в Румынии по подозрению в шпионаже
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Румынские спецслужбы задержали гражданина России по подозрению в подготовке диверсии на территории нескольких уездов страны.

    Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии задержало гражданина России, который якобы тайно фотографировал боевую технику союзных войск, передает ТАСС. «Российский гражданин задержан по подозрению в сборе информации военного характера», – говорится в сообщении управления.

    Следователи считают, что 40-летний мужчина тайно снимал передвижения техники на базах в Клуже, Констанце, Кэлэраше, Илфове и Бухаресте.

    Румынская служба безопасности в свою очередь обвинила гражданина России в подготовке диверсии. Подозреваемый находился под пристальным наблюдением спецслужб с февраля 2026 года в рамках масштабного расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецслужбы Румынии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России в мае 2024 года. В свою очередь годом позже российские силовики поймали в Сочи собиравшего данные для Украины румынского шпиона.

    В июле суд признал иностранца виновным в шпионаже и назначил ему 15 лет лишения свободы, отбывать которые придется в исправительной колонии строгого режима.

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    9 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью

    CENTCOM: США уничтожили пять танкеров Ирана с нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военнослужащие Центрального командования ВС США объявили об уничтожении 8 сентября пяти наполненных нефтью танкеров Ирана за попытки наводить ракеты на американский военный корабль.

    «Силы CENTCOM уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью 8 сентября после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня нацелился на военный корабль ВМС США баллистическими ракетами», – сказано в сообщении соцсети Х.

    Американский военный корабль, как уточнили американские военные, успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование региональных вод. Никто из американского персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру КСИР в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.


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    8 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Ушаков раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор, посвященный прежде всего урегулированию конфликта на Украине и перспективам российско-американских отношений. Беседа прошла конструктивно и откровенно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры обменялись мнениями по итогам поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. По словам Ушакова, результаты этих контактов получили положительную оценку, взаимодействие по данному и другим каналам будет продолжено, сообщает Кремль

    Центральной темой разговора стало урегулирование украинского конфликта. Трамп, как рассказал представитель Кремля, выступил за скорейшее прекращение противостояния, которое могло бы создать условия для восстановления полноценных отношений России и США.

    «Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и Россией», – сказал Ушаков.

    Особое значение американский президент придал перспективам экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

    «Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства», – рассказал помощник президента России.

    Российский лидер также дал положительную оценку посреднической деятельности Вашингтона и лично Трампа. «Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав, положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта», – сообщил Ушаков.

    Значительная часть беседы была посвящена ситуации непосредственно в зоне боевых действий. Путин изложил Трампу российскую оценку текущего положения и перспектив дальнейшего развития событий. «Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач», – рассказал помощник президента.

    Москва также обозначила возможные действия Вашингтона, которые, с точки зрения российской стороны, могли бы способствовать более быстрому завершению боевых действий. «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Отдельно Путин затронул заявления о якобы существующей угрозе европейским государствам со стороны России. «С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», – сообщил Ушаков.

    По словам помощника российского президента, Москва считает разговоры о подобной угрозе способом обоснования дальнейшего наращивания военных расходов и поддержки Киева. «Распространяемые мифы о российской угрозе служит европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов», – сказал он.

    Путин и Трамп также обсудили гуманитарную проблематику. Стороны договорились продолжать взаимодействие по обменам задержанными и осужденными.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на деятельность первой леди США Мелании Трамп, связанную с возвращением детей в семьи. «Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей», – рассказал Ушаков.

    По итогам беседы президенты договорились сохранять прямой контакт. «В целом еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заключил Ушаков.

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор.

    Ранее российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий.

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Президенты двух стран в ходе июльского телефонного разговора обсудили предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта.

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    9 сентября 2026, 03:15 • Новости дня
    Иран заявил об атаках КСИР на два американских эсминца

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о двух атакованных им эсминцах США, по которым были выпущены баллистические ракеты.

    «В среду утром пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем 14-м по счету сообщении объявила: атаке подверглись эсминцы DDG-119 и DDG-53, оснащенные крылатыми ракетами и системой «Иджис» (Aegis)», – сказано в Telegram-канале агентства IRNA.

    В следующем сообщении уточняется, что атака на американские боевые эсминцы была проведена с применением мощных баллистических ракет.

    При этом армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные 8 сентября сбили американский дрон  над Ормузским проливом, а также захватили американский подводный беспилотник. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.

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    8 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Tasnim: США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк

    Tasnim: США ударили ракетой по танкеру Ирана у острова Харк

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в четырех милях (6,4 км) от острова Харк, сообщает информационное агентство Tasnim.

    «Небольшой иранский танкер подвергся ракетной атаке со стороны американских вооруженных сил в четырех милях от острова Харк. Судно было поражено снарядом в районе якорной стоянки у острова», – сказано в Telegram-канале агентства.

    Местные источники сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал. Проводится эвакуация экипажа танкера.

    Выясняются подробности о масштабах повреждений и деталях происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. Иран также решил направить доходы от Ормузского пролива на оборону и инфраструктуру.

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