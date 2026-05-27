Экс-хакер из Белоруссии рассказал об отношении к русскоязычным в тюрьмах США

Экс-хакер Насковец сообщил о позитивном отношении к русскоязычным в тюрьмах США
Бывший киберпреступник из Белоруссии Дмитрий Насковец раскрыл секрет выживания русскоязычных в тюрьмах США и рассказал о позитивном отношении к ним со стороны других заключенных.
Белорусский киберпреступник Дмитрий Насковец, отсидевший более четырех лет за рубежом, пользовался уважением среди американских арестантов. Об этом он сам рассказал в интервью «Газете.Ru». По его словам, представители самых разных этнических группировок принимали выходцев из стран СНГ крайне позитивно.
«Вообще русскоязычных все хорошо принимают в американских местах заключения. Для white power – мы белые. Для латиносов у нас якобы традиции и культура семьи похожие. У черных в принципе на нас никаких обид нет. Нашего брата в американских тюрьмах будто бы всегда хорошо принимают, с уважением что ли», – заявил экс-хакер.
Насковец в конце нулевых был участником банды кардеров и кибермошенников. В составе преступной группы он общался с представителями банков, договариваясь с ними о разблокировке счетов, привязанных к украденным хакерами кредитным картам. В 2010-м Насковца арестовали в Чехии, после чего он больше четырех лет провел в европейских и американских тюрьмах.
При экстрадиции из Чехии подозреваемого перевозили обычным авиарейсом в сопровождении двух агентов ФБР. В целях безопасности мужчину заковали в цепи и запретили закрывать дверь туалета во время полета, опасаясь попытки побега.
В тюрьме предприимчивый арестант вместе с сокамерником наладил нелегальный бизнес. Мужчины выпекали до 20 пицц за ночь в промышленной духовке пищеблока. Горячую еду они успешно продавали местным криминальным авторитетам за неплохие деньги.
Ранее американский суд назначил россиянину Алексею Волкову почти семь лет тюрьмы за киберпреступления. До этого мать сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника также рассказала о хорошем отношении к ее сыну в американском заключении.
Между тем вернувшийся в Россию Роман Селезнев поделился подробностями об издевательствах со стороны тюремной администрации в США.