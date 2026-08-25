МИД Китая заявил о готовности жестко противостоять давлению США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пекин намерен твердо отстаивать свои национальные интересы на фоне угроз со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что экономическая кампания США будет направлена против любых государств, поддерживающих Иран. По его словам, Соединенные Штаты планируют перекрыть все источники доходов исламской республики.

«Китай примет все необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов», – подчеркнул официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Дипломат отметил, что сотрудничество двух стран опирается на международное право и не допускает вмешательства извне. Он также напомнил, что Пекин категорически против односторонних санкций, не одобренных Совбезом ООН.

В китайском внешнеполитическом ведомстве уверены, что экономическое давление не поможет решить накопившиеся проблемы. Подобные действия лишь обостряют мировые конфликты и разрушают глобальный финансовый порядок. В конечном итоге санкционная политика США нанесет серьезный ущерб законным правам других государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая пообещал принять ответные меры на американские санкции из-за сотрудничества с Ираном.

Министр финансов США Скотт Бессент объявил о начале финальной стадии экономического давления на Тегеран.

Американские власти анонсировали беспрецедентные меры изоляции исламской республики.