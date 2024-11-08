Лукашенко захотел вернуть молодежь в деревню

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает Первый информационный телеканал, Лукашенко подчеркнул необходимость возвращения молодежи в деревню для решения инновационных задач. Он отметил, что для этого важно создать условия, которые будут способствовать привлечению молодых специалистов, пишет ТАСС.

«Село должно идти в ногу со временем. Нам надо вернуть в деревню молодежь и приобщить ее к решению инновационных задач, создать условия для этого и давать возможность проявить себя», – сказал он.

По словам президента, необходимо развивать современные агрогородки, строить жилье и улучшать условия труда и зарплаты в сельской местности. «Без этого никакая молодежь туда не пойдет», – отметил он, подчеркивая сложность и важность этого процесса. Лукашенко также указал на необходимость доверять молодежи и давать ей возможность проявить себя.

Президент добавил, что в стране появилось много молодых фермеров, которые выращивают различные виды сельхозпродукции – от фундука до яблок и арбузов. Он подчеркнул важность материальных стимулов и предложил разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов, включающий арендное жилье и финансовое обеспечение.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия является «тихим и спокойным уголком», поэтому граждане России и Украины могут за небольшие деньги приобрести участки в «неперспективных селах», чтобы не дать им «погибнуть».