Путин начал переговоры с Эрдоганом на саммите БРИКС

  • Новость часаСотрудники атакованной террористами аэрокосмической компании в Анкаре прячутся в укрытиях
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    Таллин покушается на права «эстонского Крыма»
    Эвакуированные Украиной люди начали возвращаться на неподконтрольные Киеву территории
    Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии в 2025 году
    Эксперты: Зеленский заявлением об энергетическом «перемирии» пытается повлиять на БРИКС
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    Страны БРИКС указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику
    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции
    Путин: Иран стал полноправным членом БРИКС
    Президент Ирана призвал БРИКС отказаться от доллара в торговых расчетах
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

    2 комментария
    23 октября 2024, 18:24 • Новости дня

    Путин начал переговоры с Эрдоганом на саммите БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал двустороннюю встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС, который проходит в Казани.

    На встрече главы государств обсудят основные аспекты торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание перспективам создания международного газового хаба на территории Турции, передает ТАСС.

    Ранее лидеры двух стран встречались в Астане в июле текущего года перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, в этом году они провели шесть телефонных разговоров.

    До этого на полях саммита БРИКС в Казани состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, где они обсудили создание нового миропорядка. Перед этим Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    23 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    СМИ: Заместитель посла Британии напал на журналистов во Внуково

    Shot: Заместитель посла Британии Том Додд вырвал бейдж и толкнул журналистку в московском аэропорту Внуково

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос, пишут СМИ.

    По данным Telegram-канала Shot, по прибытии в российскую столицу вместе с руководителем Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофером Алланом и его заместителем Лоррейн Фасси, Додд проявил агрессию к российским журналистам.

    Инцидент произошел, когда представители российских СМИ в аэропорту попытались задать вопросы британским дипломатам. По информации Shot, Додд вырвал бейдж у одного из них, после чего толкнул девушку с микрофоном, задававшую ему вопрос.

    Кристофер Аллан и Лоррейн Фасси прибыли в Москву для инспекции работы посольства Британии после недавнего скандала с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства.

    В начале октября Секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после инцидента, связанного с вопросами к главе МИД Германии Анналене Бербок. Позже Богданов сообщил о восстановлении полной аккредитации при ООН.

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    23 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В принятой странами БРИКС на саммите в Казани декларации лишь один из 134 пунктов посвящен Украине, в нем подчеркивается важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предложены инициативы по мирному урегулированию конфликта.

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, страны – участницы объединения напомнили о своих национальных позициях в отношении ситуации на Украине, ранее обозначенных на форумах, таких как Совбез и Генассамблея ООН.

    «Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», – говорится в декларации.

    Напомним, участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении. В ходе саммита президент России Владимир Путин заявил, что страны за время российского председательства в БРИКС укрепили свои связи по всем направлениям. Он также заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    23 октября 2024, 13:17 • Новости дня
    Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС
    Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На саммите БРИКС президент России Владимир Путин предложил обсудить создание зерновой биржи, которая может стать основой для формирования справедливых цен на продукты и со временем трансформироваться в полноценную товарную биржу.

    На саммите БРИКС в Казани Владимир Путин поднял вопрос о создании зерновой биржи в рамках объединения, сообщает ТАСС. Президент России отметил, что эта инициатива может способствовать формированию справедливых ценовых индикаторов на продукты и сырье. Он подчеркнул важность проекта для продовольственной безопасности стран БРИКС.

    По словам Путина, создание биржи поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания.

    Путин также отметил возможность трансформации зерновой биржи в полноценную товарную площадку в будущем. Этот шаг может расширить спектр торговли и усилить экономические связи между странами БРИКС. Ожидается, что предложение будет обсуждаться на предстоящем саммите.

    Ранее страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию зерновой биржи.

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    23 октября 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении, сообщил президент России Владимир Путин после заседания объединения в расширенном составе, выступая на правах хозяина саммита.

    После заседания Путин уточнил у своих коллег, имеются ли возражения или замечания относительно декларации, передает РИА «Новости». «Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? – спросил российский лидер. – Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой».

    Путин сообщил, что принятое решение предполагается распространить в ООН. «Хочу отметить, что мы планируем распространить ее [Казанскую декларацию саммита БРИКС] как наш общий совместный документ», – сказал Путин. Декларация содержит общие оценки положения дел в мире и обозначает цели на долгосрочную перспективу.

    Российский лидер также отметил успехи в продвижении стран БРИКС по всем магистральным направлениям в политике и экономике.

    «В целом в текущем году в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», – сказал он, отметив, что это хороший задел на будущее.

    В завершение Путин объявил закрытой расширенную встречу саммита БРИКС.

    Ранее Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества. Путин также подчеркнул значимость стран-участниц в формировании многополярного мира, назвав их ответственными за глобальную стабильность и безопасность. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС в Казани стал важным шагом в развитии механизмов сотрудничества, созданных при участии России.

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    23 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    В Турции у здания аэрокосмической компании совершен теракт, есть погибшие
    В Турции у здания аэрокосмической компании совершен теракт, есть погибшие
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил теракт на объекте турецкой аэрокосмической корпорации Tusas в районе Кахраманказан, в результате которого есть погибшие и раненые.

    «Террористическая атака была совершена против объекта Tusas в районе Кахраманказан в Анкаре. К сожалению, после этого нападения у нас есть погибшие и раненые», – написал Ерликая в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России), передает ТАСС.

    Подъездные дороги к атакованному объекту перекрыты, район окружен большим количеством полиции, спецназа, спасателей и медиков. Над местом происшествия барражируют полицейские вертолеты. По информации телеканала A Haber, взрыв произошел на одном из охраняемых въездов на территорию завода, который производит авиатехнику, беспилотники и вооружение.

    Предварительные данные указывают на то, что причиной взрыва мог быть террорист-смертник. После детонации началась перестрелка. По сообщению телеканала, нападение произошло во время пересменки охраны, что могло способствовать увеличению числа жертв.

    В апреле правоохранительные органы Турции задержали уроженцев Таджикистана и Киргизии, подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Стамбуле.

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    23 октября 2024, 13:41 • Новости дня
    Иран предложил БРИКС создать энерготранзитную сеть

    Президент Ирана предложил создать в БРИКС сеть для транзита энергоносителей

    Иран предложил БРИКС создать энерготранзитную сеть
    @ Алексей Никольский/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, воспользовавшись стратегическим расположением Ирана как транзитного хаба.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил на саммите БРИКС, который проходит в Казани, создать новую транзитную сеть для торговли энергоносителями, сообщает ТАСС. Это предложение было озвучено на заседании саммита в узком составе, где присутствовали лидеры стран-участниц объединения.

    Пезешкиан подчеркнул, что Иран располагает стратегически важным географическим положением и является транзитным хабом для нескольких международных транспортных коридоров, включая Север – Юг и Восток – Запад. Он отметил, что развитие плодотворного сотрудничества между странами БРИКС может способствовать созданию новой транзитной сети не только для энергоносителей, но и для других товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил создать платформу БРИКС для драгоценных металлов и алмазов, чтобы бороться с торговыми барьерами, мешающими рынку, а также он инициировал создание зерновой и товарной биржи БРИКС. Он также предупредил о риске мирового кризиса из-за долгов и санкций.

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    23 октября 2024, 14:04 • Новости дня
    Орбан заявил о намерении Брюсселя втянуть Европу в войну

    Орбан: Брюссель хочет втянуть ЕС в войну с Россией через вступление Украины в НАТО

    Орбан заявил о намерении Брюсселя втянуть Европу в войну
    @ Marton Monus/DPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель и Киев хотят втянуть всю Европу в конфликт с Россией через приглашение Украины в НАТО, но Венгрия не хочет этого, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Обращаясь к гражданам в связи с 68-й годовщиной венгерского восстания 1956 года, Орбан подчеркнул, что Европа еще никогда не была так близка к мировой войне, как сейчас, передает ТАСС. По его словам, европейские лидеры и брюссельские бюрократы уже втянули Европу в конфликт на Украине и теперь хотят вовлечь в войну весь Европейский союз.

    Орбан указал на намерение Брюсселя продолжать военную помощь Киеву и выдвинутый президентом Украины Владимиром Зеленским план, который предусматривает расширение войны путем вступления Украины в НАТО и переноса линии фронта на территорию России. Премьер отметил, что Венгрия противится такому «плану победы», поскольку не хочет видеть украинских солдат на своей территории.

    В своем выступлении Орбан озвучил опасения, что согласно плану Зеленского, после победы Украины на восточном фронте, страна обязуется обеспечить безопасность всей Европы собственной армией. «Мы, венгры, можем однажды проснуться и обнаружить славянских солдат с востока в Венгрии. Мы этого не хотим», – заявил он.

    Ранее директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО.

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    23 октября 2024, 14:21 • Новости дня
    Россия обогнала Японию по паритету покупательной способности ВВП

    МВФ назвал Россию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности

    Россия обогнала Японию по паритету покупательной способности ВВП
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в этом году заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности ВВП, обогнав Японию, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).

    По данным МВФ, доля России в мировом ВВП составила 3,55%, что позволило обогнать Японию с 3,38%, передает «Коммерсант». Первыми в рейтинге остаются Китай, США и Индия.

    Доклад фонда основан на новых данных Программы международных сопоставлений (ICP), экстраполированных на 2024 год. Индия и Россия получили наиболее значительные пересмотры: плюс 0,7 процентного пункта, по сравнению с предыдущим раундом ICP. Ранее доля России в мировом ВВП оценивалась в 2,9%.

    МВФ также пересмотрел прогнозы роста российской экономики на 2025 год, снизив их на 0,2 процентного пункта, до 1,3% вместо прежних 1,5%. Замедление связано с прогнозируемым снижением частного потребления и инвестиций.

    Ранее сообщалось, что Россия неожиданно стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности по итогам 2021 года, но об этом стало известно только в 2024-м благодаря обновленным данным Всемирного банка. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему четыре года потребовалось на выявление места экономики России на мировой арене.

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    23 октября 2024, 17:54 • Новости дня
    Сотрудники атакованной террористами аэрокосмической компании в Анкаре прячутся в укрытиях
    Сотрудники атакованной террористами аэрокосмической компании в Анкаре прячутся в укрытиях
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В турецкой столице работники компании TUSAS спрятались от террористов в укрытии и ожидают эвакуации, в районе слышна стрельба, сообщают местные телеканалы.

    Звуки стрельбы в районе здания корпорации TUSAS раздаются каждые 5–10 минут, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Haberturk.

    Отмечается, что в здании могут находиться заложники, на место стянуты сотрудники полиции и военные. В воздухе над районом барражируют полицейские вертолеты, а движение транспорта на ближайших автодорогах перекрыто.

    Двое из трех напавших на объект террористов могут быть ликвидированы, пишет газета Sabah.

    Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил теракт на объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS в районе Кахраманказан. Согласно предварительным данным, причиной взрыва мог быть террорист-смертник.

    Компания TUSAS занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16.

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    23 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Президент Ирана призвал БРИКС отказаться от доллара в торговых расчетах

    Президент Ирана выступил за независимую от доллара систему расчетов на саммите БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на саммите БРИКС о необходимости создания системы торговых расчетов, независимой от доллара США, для борьбы с неэффективностью финансовой политики Соединенных Штатов.

    Пезешкиан, выступая на заседании саммита БРИКС в Казани, подчеркнул, что независимые страны больше не желают оплачивать последствия ошибочной политики США в финансовой сфере, сообщает ТАСС. Пезешкиан отметил, что американские власти продолжают допускать неудачи в борьбе с коррупцией в своем финансовом секторе.

    В своей речи президент Ирана сделал акцент на необходимости создания независимой от доллара США системы торговых расчетов. «Нужно нарастить усилия, направленные на уменьшение доминирования доллара в мировой экономике, путем принятия группой БРИКС оперативных решений о создании валютной корзины БРИКС или нового механизма расчетов, независимого от доллара», – заявил Пезешкиан.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, акцентируя внимание на углублении финансового сотрудничества и развитии инфраструктуры.

    Президент России Владимир Путин предложил создать инвестиционную платформу БРИКС для поддержки экономик стран Глобального Юга и Востока на саммите БРИКС. Он также сообщил о запуске механизма консультаций стран БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации для формирования более справедливых правил в мировой экономике.

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    23 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин: Иран стал полноправным членом БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Присоединение Ирана к БРИКС открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

    «Иран стал полноправным членом БРИКС. Вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку. Ранее мы также энергично способствовали вашему подключению к Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, у нас с вами открываются дополнительные возможности для совместной работы на международной арене», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Накануне иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Он предложил создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, используя Иран как стратегический транзитный хаб. Пезешкиан также заявил, что взаимодействие стран БРИКС может положить конец однополярному миру и американскому тоталитаризму.

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    23 октября 2024, 16:22 • Новости дня
    Страны БРИКС указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику

    Страны БРИКС в Казанской декларации указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, принятую по итогам XVI саммита БРИКС. В ней отмечается, что односторонние незаконные санкции негативно влияют на мировую экономику и торговлю.

    Как указали в Telegram-канале Кремля, по итогам XVI саммита БРИКС принята Казанская декларация стран объединения. «Мы глубоко обеспокоены отрицательным воздействием нелегитимных односторонних принудительных мер, включая незаконные санкции, на мировую экономику, международную торговлю и достижение целей устойчивого развития», – говорится в документе.

    Из декларации следует, что «такие меры подрывают Устав ООН, многостороннюю торговую систему, устойчивое развитие и договоренности в сфере охраны окружающей среды». Они также негативно влияют на экономический рост, энергетику, здравоохранение и продовольственную безопасность, что приводит к ухудшению ситуации с бедностью и усугублению экологических проблем, уточняется в документе.

    В декларации подчеркивается важность реформирования международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем. Участники заявляют о необходимости создания справедливой системы управления и укрепления роли национальных валют.

    В тексте декларации отмечено, что высокий уровень долговой нагрузки в ряде стран ограничивает их бюджетные возможности. Это связано с внешними шоками, такими как колебания валютно-финансовой политики. Представители стран БРИКС считают, что необходимо комплексно решать вопросы международной задолженности, учитывая внутренние нормы каждой страны.

    Также в декларации говорится о ключевой роли Нового банка развития (НБР) в поддержке инфраструктурных и устойчивых проектов. БРИКС поддерживает расширение финансирования в национальных валютах и укрепление инновационных механизмов. «Мы поддерживаем создание новой инвестиционной платформы для увеличения инвестиций в страны БРИКС», – говорится в документе.

    Кроме того, обсуждается важность международных платежных систем и сотрудничества в области финансовых рынков. Приветствуется использование национальных валют в финансовых операциях и развитие корреспондентских сетей между банками. БРИКС намерен изучить возможность создания независимой трансграничной расчетной инфраструктуры BRICS Clear.

    В декларации также подчеркивается значимость Пула условных валютных резервов БРИКС как механизма краткосрочного финансового обеспечения. Участники выражают поддержку его совершенствованию, включая использование альтернативных валют.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны за время российского председательства в БРИКС укрепили свои связи по всем направлениям.

    В среду участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, которая подводит итоги российского председательства. Президент России отметил, что российская сторона стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем.

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    23 октября 2024, 13:33 • Новости дня
    Путин: БРИКС в 2024 году превзойдет G7 по доле в мировой экономике
    Путин: БРИКС в 2024 году превзойдет G7 по доле в мировой экономике
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что доля БРИКС в мировой экономике к концу 2024 года по паритету покупательной способности составит 36,7%, что превысит показатели Группы семи (G7).

    Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности к концу 2024 года, по словам президента России Владимира Путина, превзойдет долю стран G7, передает ТАСС. Во время выступления на саммите БРИКС в Казани Путин отметил, что доля БРИКС достигнет 36,7%, в то время как страны G7 будут иметь 30%.

    Путин подчеркнул, что в большинстве стран объединения ожидается опережающий темп экономического развития в среднесрочной перспективе. По предварительным оценкам, в 2024–2025 годах средний рост экономик БРИКС составит 3,8%, в то время как мировой ВВП увеличится лишь на 3,2-3,3%.

    Президент также обратил внимание на то, что доля стран G7 по итогам 2023 года составила 30% и в 2024 году может немного увеличиться. Однако предполагаемый рост доли БРИКС свидетельствует о значительном экономическом влиянии этой группы на мировую экономику.

    Ранее Путин отметил риск возникновения мирового кризиса из-за увеличения долговой нагрузки в развитых странах и расширения практики односторонних санкций.

    Медлу тем премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что БРИКС вдохновляет страны на сотрудничество в ходе заседания саммита БРИКС в узком составе.

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    23 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    Китай призвал БРИКС реформировать мировую финансовую систему
    Китай призвал БРИКС реформировать мировую финансовую систему
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, уделяя внимание углублению финансового сотрудничества и развитию инфраструктуры.

    По его словам, международная финансовая структура нуждается в реформах, чтобы лучше отражать изменения в экономической обстановке, передает ТАСС.

    Китайский лидер также отметил, что страны БРИКС должны усилить взаимодействие в финансовой сфере и обеспечить глобальную безопасность на высоком уровне.

    Кроме того, Си Цзиньпин указал на необходимость более активного участия стран БРИКС в укреплении своих позиций на финансовой арене, чтобы соответствовать вызовам мировой экономики и способствовать устойчивому развитию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил обсудить создание единой финансовой системы для стран БРИКС, а не замену национальных валют.

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    23 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    Захарова: СМИ из недружественных стран аккредитованы на саммите БРИКС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средства массовой информации из стран с недружественными режимами аккредитованы на саммит БРИКС в Казани, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Они имеют доступ к освещению всех мероприятий форума, сказала Захарова, и смогут осветить двусторонние встречи и итоговую пресс-конференцию, которая состоится 24 октября, передает ТАСС.

    «У нас нет сегрегации», – пояснила дипломат.

    Ранее на Петербургский международный экономический форум приглашали представителей СМИ из недружественных России стран для встречи с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не сожалеет о приглашении этих представителей на встречу с главой российского государства.

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    БРИКС снижает финансовую уязвимость перед Западом

    Тема создания странами БРИКС альтернативы западной финансовой системе волнует буквально весь мир. Россия обещает, что новая платежная система стран БРИКС будет круче SWIFT, от которой Запад отключил Россию. Чем же она будет лучше западного аналога и как она поможет России снизить уязвимость от санкций? Подробности

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    Запад внезапно осознал мощь БРИКС

    Старт саммита стран БРИКС в Казани вызвал повышенный интерес в западных СМИ. Почему Вашингтон и Брюссель перестали воспринимать организацию как «декорацию»? И какое событие послужило для Запада рубиконом, после чего его лидерам пришлось начать рассматривать БРИКС как серьезную силу? Подробности

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    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

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    Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию

    Сразу два образца лазерного оружия испытали в последнее время военные Великобритании. О каких именно системах идет речь, в чем их преимущества и недостатки, для поражения какого рода объектов они предназначены – и почему перед нами прямое свидетельство того, как внимательно на Западе изучают уроки российской спецоперации? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Андрей Медведев Андрей Медведев
      Русская армия мешает Западу думать

      Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

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    • Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков
      Уловка Зеленского показывает его слабое место

      Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Общество должно быть немного детским

      Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

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    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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