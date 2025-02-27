Путин назвал изменения в международном ландшафте результатом мужества ВС России

Tекст: Валерия Городецкая

Президент подчеркнул, что Вооруженные силы России создали условия для серьезного диалога о решении украинского и других кризисов мирным путем. «Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – это в огромной степени результат мужества и стойкости наших Вооруженных сил, наших героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе, разумеется, – мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались, – мирным путем», – приводит слова президента сайт Кремля.

Путин отметил, что Россия стремится к созданию системы, обеспечивающей баланс и взаимный учет интересов, системы неделимой европейской и глобальной безопасности на долгосрочную перспективу. Он добавил, что безопасность одних не должна обеспечиваться за счет других, особенно не за счет России.

Президент также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, и выразил уверенность в необходимости диалога о фундаментальном решении кризисов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности президента России Владимира Путина решать ситуацию на Украине путем мирных переговоров, подчеркнув приверженность России к диалогу по вопросам безопасности.