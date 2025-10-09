  • Новость часаАлиев: В Азербайджане и России позитивно воспримут встречу с Путиным
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 комментариев
    9 октября 2025, 15:52 • Новости дня

    Алиев: В Азербайджане и России позитивно воспримут встречу с Путиным

    Алиев выразил уверенность в позитивном отклике обществ Азербайджана и России на встречу с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил мнение, что обсужденные с президентом России Владимиром Путиным месседжи будут приняты положительно обеими странами.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Душанбе выразил уверенность, что информации, обсужденной между сторонами, будет дана положительная оценка в обществах обеих стран, передает ТАСС.

    Алиев отметил: «Уверен, что те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут позитивно восприняты». Это заявление прозвучало в ходе переговоров с российским лидером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, что крушение самолета AZAL под Актау было связано с нахождением в этом районе украинских беспилотников.

    Россия заявила о готовности обеспечить необходимые компенсации в связи с крушением Embraer 190 авиакомпании AZAL.

    Путин отметил, что потребуется время для установления объективных причин произошедшего.

    8 октября 2025, 20:33 • Новости дня
    Названа дата встречи Путина и Алиева в Душанбе

    Песков: Путин и Алиев встретятся в Душанбе в четверг

    Названа дата встречи Путина и Алиева в Душанбе
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в четверг, 9 октября, проведет в Душанбе встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева состоится в Душанбе, куда в среду с госвизитом прибыл российский лидер, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По словам Пескова, встреча двух лидеров состоится в четверг, 9 октября.

    «Да, будет встреча с президентом Азербайджана Алиевым завтра», – сказал Песков.

    Он добавил, что повестка встречи затрагивает вопросы двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. Кроме того, Путин и Алиев намерены обсудить «все насущные моменты», подчеркнул Песков.

    По словам пресс-секретаря Путина, с российской стороны наблюдается «позитивный настрой» по поводу предстоящей встречи.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в Душанбе в среду с трехдневным рабочим визитом. В Таджикистане российский президент примет участие в ряде международных мероприятий и встретится с лидерами стран региона.

    Свой визит в Душанбе Путин начал с возложения цветов к мемориалу основателю первого государства таджиков Исмоилу Сомони.


    Комментарии (6)
    8 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели в Ботаническом саду «Ирам» («Райский сад») в Душанбе неформальную встречу, в ходе которой российский лидер вручил своему таджикскому коллеге книгу.

    Президент Таджикистана лично встретил Путина у трапа самолета. Российский лидер, посещающий Таджикистан с государственным – высшим по статусу – визитом подарил главе Таджикистана роскошно оформленную книгу, передает ТАСС.

    «Такая книга, называется «Таджики». Их всего 25», – рассказал Путин и добавил, что преподносит Рахмону первый экземпляр. «Это научное исследование, монография», – описал российский лидер.

    Рахмон назвал книгу «самым лучшим подарком».

    Отмечается, что после их встречи последует неформальный обед.

    Напомним, Путин начал трехдневный визит в Душанбе, где планирует принять участие в ряде международных мероприятий. Президент России прибыл в мемориальный комплекс в центре Душанбе, чтобы отдать дань уважения основателю первого государства таджиков Исмоилу Сомони.

    Комментарии (11)
    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин прибыл в Таджикистан
    Путин прибыл в Таджикистан
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Душанбе, где примет участие в ряде международных мероприятий и встретится с лидерами стран региона.

    Путин прибыл в столицу Таджикистана, передает ТАСС. Его встретил в международном аэропорту президент Таджикистана Эмомали Рахмон, были подняты государственные флаги и выстроен почетный караул. Лидеры проследовали вместе через павильон почетных гостей, после чего Путин отправился к мемориальному комплексу «Национальное единство и возрождение Таджикистана» на площади Дусти, где стартуют официальные мероприятия.

    В течение трех дней российский лидер будет участвовать в государственном визите, а также в саммите «Россия – Центральная Азия» и заседании Совета глав государств СНГ. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о запланированной встрече Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетит Таджикистан в начале октября. Глава государства также примет участие в саммите «Центральная Азия – Россия».

    Комментарии (4)
    9 октября 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин и Алиев встретились в резиденции Кохи Сомон в Душанбе
    Путин и Алиев встретились в резиденции Кохи Сомон в Душанбе
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе.

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе, передает ТАСС.

    Президенты России и Азербайджана пожали руки перед началом переговоров, передает РИА «Новости». Встреча была запланирована заранее и анонсирована накануне.

    В Кремле рассчитывают, что главы России и Азербайджана обсудят текущее состояние двусторонних отношений и проблемные моменты.

    Резиденцию в Душанбе украсили к встрече Владимира Путина и Ильхама Алиева.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично звонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и обсудить вопросы сотрудничества.

    Комментарии (9)
    9 октября 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин связал крушение AZAL с украинским беспилотником

    Путин объяснил крушение самолета AZAL присутствием украинских беспилотников в небе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин объяснил, что крушение самолета AZAL под Актау было связано с нахождением в этом районе украинских беспилотников.

    Россия в день крушения самолета AZAL «вела» три украинских беспилотника, которые пересекли границу, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана  Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

    «Мы вели сразу три таких (украинских – прим. ВЗГЛЯД) беспилотника, которые пресекли границу Российской Федерации», – сказал глава государства.

    «Сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами. Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник», – сказал Путин.

    По его словам, две выпущенные ракеты ПВО не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах.

    «Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах», – пояснил Путин.

    Он добавил, что самолет, скорее всего, был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами.

    Глава государства выразил искренние соболезнования семьям погибших в катастрофе и добавил, что в момент трагедии в небе находился украинский беспилотник, что также сыграло роль в происшествии.

    Напомним, пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В авиакатастрофе выжили 29 человек, среди них были девять граждан России. Всего на борту находились 16 россиян.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофа самолета AZAL не рассматривается как преднамеренное нападение.

    МИД Азербайджана предъявил России претензии по поводу расследования катастрофы самолета AZAL под Актау.

    Причиной крушения Embraer 190 у Актау в AZAL назвали «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Российская сторона выразила готовность дождаться решений международных судов при подаче иска Азербайджаном.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин заверил Алиева в выплате компенсаций в связи с катастрофой самолета AZAL
    Путин заверил Алиева в выплате компенсаций в связи с катастрофой самолета AZAL
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия заявила о готовности обеспечить необходимые компенсации в связи с крушением пассажирского Embraer 190 авиакомпании AZAL под Актау, об этом сообщил президент России Владимир Путин во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Россия выполнит все обязательства по выплате компенсаций в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    «Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям», – заявил Путин, подчеркнув готовность оказать поддержку пострадавшим и их семьям.

    Путин также выразил соболезнования семьям погибших в трагедии.

    «В нашем первом телефонном разговоре я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших», – напомнил российский президент, обращаясь к Алиеву.

    Пассажирский самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек, среди них девять граждан России. Всего на борту было 16 россиян.

    Ранее Алиев заявил, что катастрофа с самолетом авиакомпании AZAL не рассматривается как преднамеренное нападение.

    МИД Азербайджана выдвинул России претензии по расследованию катастрофы самолета AZAL под Актау в декабре 2024 года.

    Причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау в авиакомпании AZAL назвали «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Российская сторона заявила о готовности дождаться решений международных судов в случае подачи иска Азербайджаном после катастрофы возле Актау.

    Комментарии (4)
    9 октября 2025, 11:44 • Новости дня
    Путин и Рахмон заявили об углублении стратегического партнерства России и Таджикистана
    Путин и Рахмон заявили об углублении стратегического партнерства России и Таджикистана
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по итогам двусторонних переговоров приняли совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества России и Таджикистана.

    Президенты России Владимир Путин и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства и союзничества между странами. Документ определяет новые ориентиры взаимодействия России и Таджикистана, включая расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, передает ТАСС.

    В присутствии Путина и Рахмона также прошел обмен подписанными соглашениями. Всего было оформлено пятнадцать документов, охватывающих различные аспекты двусторонних отношений.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что подготовленное совместное заявление задает вектор дальнейшего развития отношений между странами и способствует укреплению сотрудничества на долгосрочную перспективу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эмомали Рахмон пообещал новый импульс развитию сотрудничества между Таджикистаном и Россией. Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили наиболее чувствительные вопросы в формате личной встречи.

    Комментарии (6)
    9 октября 2025, 08:42 • Новости дня
    На Западе осудили ответ Зеленского на предложение Путина

    Член финского «Альянса свободы» Мема осудили ответ Зеленского на предложение Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема подверг критике реакцию Владимира Зеленского на инициативу Владимира Путина по мирным переговорам.

    Мема раскритиковал Владимира Зеленского за его ответ на предложение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Зеленскому предлагают посетить Москву для мирных переговоров, чтобы положить конец войне на Украине. Вместо этого он угрожает напасть на Москву», – заявил Мема.

    Политик добавил, что с каждым днем все очевиднее становится отказ Украины от дипломатического решения конфликта. Мема подчеркнул, что на месте Зеленского он бы пошел на переговоры, чтобы выслушать предложения России по прекращению противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского и делегацию Киева в Москву и гарантировал им безопасность. Зеленский проигнорировал вопрос о перспективах встречи с Путиным.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 09:50 • Новости дня
    Путин и Рахмон начали переговоры в Душанбе
    Путин и Рахмон начали переговоры в Душанбе
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон начали двусторонние переговоры в формате тет-а-тет во Дворце нации.

    Российский лидер Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон приступили к двусторонним переговорам. Беседа проходит в формате тет-а-тет, во Дворце нации, передает ТАСС.

    Отмечается, что это уже четвертая личная встреча глав государств в текущем году. Накануне президенты уже пообщались в неформальной обстановке.

    Планируется, что после разговора с глазу на глаз, который продлится не менее получаса, к президентам присоединятся члены делегаций.

    Ранее Путин на лимузине Aurus приехал ко Дворцу Нации Душанбе на встречу с Рахмоном.

    В среду Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом. Президент России начал свой визит с возложения цветов к мемориалу Исмоила Сомони.

    После этого президенты России и Таджикистана провели неформальную встречу в Ботаническом саду «Ирам», где Путин вручил Рахмону книгу о таджиках.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 19:25 • Новости дня
    Путин начал визит в Душанбе с возложения венка к памятнику Сомони

    Владимир Путин возложил венок к памятнику Исмоилу Сомони в Душанбе

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России прибыл в мемориальный комплекс в центре Душанбе, чтобы отдать дань уважения основателю первого государства таджиков Исмоилу Сомони.

    Визит президента России Владимира Путина в Таджикистан стартовал с посещения памятника Исмоилу Сомони, передает ТАСС. Путин прибыл на территорию мемориального комплекса «Национальное единство и возрождение Таджикистана» на площади Дусти, где находится монумент основателю первого таджикского государства. Российский лидер возложил венок, выразив уважение исторической фигуре.

    Памятник Исмоилу Сомони был открыт 6 сентября 1999 года и посвящен 1100-летию государства Саманидов. Комплекс включает 13-метровую бронзовую скульптуру, 43-метровую арку с короной, музей с моделью мавзолея династии Саманидов и бронзовых львов по обеим сторонам памятника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Душанбе, где планирует принять участие в ряде международных мероприятий. Путин посетит Таджикистан для участия в саммите «Центральная Азия – Россия», а также в заседании Совета глав государств СНГ, где планируется согласовать пакет межгосударственных соглашений и утвердить новые инициативы по безопасности и сотрудничеству.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин пообещал дать объективную оценку крушению самолета AZAL

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе отметил, что потребуется время для установления объективных причин крушения самолета AZAL.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дать объективную оценку обстоятельствам крушения самолета AZAL и определить истинные причины происшествия, передает РИА «Новости».

    «Наш долг, мы с вами с самого начала об этом разговаривали, дать объективную оценку всему, что происходило, объявить истинные причины», – сказал Путин во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана.

    Путин подчеркнул, что Россия намерена дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, связанных с инцидентом.

    «Будет дана правовая оценка всех должностных лиц. Конечно, словами, связанными с этой трагедией и направленными на моральную поддержку семей, в таких случаях не решить главной проблемы – не вернуть людей, которые ушли из жизни в результате этой трагедии. Но наш долг, повторяю еще раз, мы с вами с самого начала об этом говорили, дать объективную оценку всего, что происходило, и объявить истинную причину», – подчеркнул Путин

    «Это требует определенного времени для того, чтобы окончательно поставить точку», – добавил президент.

    Кроме того, Путин рассказал Алиеву, что его оперативно информировали о причинах крушения, и за день до встречи он связывался с Москвой, чтобы уточнить наличие новых деталей расследования, сообщает ТАСС.

    Напомним, пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В авиакатастрофе выжили 29 человек, среди них были девять граждан России. Всего на борту находились 16 россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана объяснил, что катастрофу с самолетом AZAL не рассматривают как преднамеренное нападение. Министерство иностранных дел Азербайджана выдвинуло России претензии по расследованию катастрофы под Актау.

    Причиной крушения Embraer 190 у Актау в AZAL назвали «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Российская сторона выразила готовность дождаться решений международных судов по иску Азербайджана.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 10:14 • Новости дня
    Путин оценил пышность приема в Душанбе

    Путин: Пышность госвизита отразила суть отношений России и Таджикистана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметил позитивное развитие отношений России и Таджикистана, подчеркнув, что их суть отражает пышность государственного визита.

    Российский лидер Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном заявил о позитивном развитии отношений между странами, передает ТАСС.

    «Спасибо вам прежде всего за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом. Это связано с определенной внешней стороной дела – с протокольной, но суть наших отношений, наполнение наших отношений соответствует внешней атрибутике», – заявил Путин.

    Глава государства также подчеркнул, что стороны выполняют все договоренности и фундаментальные цели, заложенные в Договоре о дружбе 1993 года. Отношения развиваются позитивно по всем направлениям.

    Ранее Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками во всех сферах.

    В свою очередь Рахмон заявил Путину о развитии сотрудничества с Россией в сфере безопасности.

    До этого Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон начали переговоры в Душанбе.

    В среду президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом. Его встретил в международном аэропорту президент Таджикистана Эмомали Рахмон, были подняты государственные флаги и выстроен почетный караул.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 11:10 • Новости дня
    Путин обсудил с Рахмоном с глазу на глаз наиболее «чувствительные» темы

    Путин обсудил с Рахмоном с глазу на глаз наиболее чувствительные темы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин рассказал о проведенной с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном беседе, где лидеры обсудили наиболее важные и чувствительные вопросы в формате доверительного диалога.

    Президент России Владимир Путин сообщил о личной встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которой были затронуты самые чувствительные темы, передает ТАСС.

    «Спасибо еще раз за приглашение, – обратился глава российского государства к своему коллеге. – Мы сейчас имели возможность с вами с глазу на глаз поговорить на наиболее чувствительные темы. Хотя еще вчера вечером это произошло», – заявил Путин.

    Путин подчеркнул, что подобный доверительный обмен мнениями помогает выстраивать прочные двусторонние отношения. Президент поблагодарил Рахмона за атмосферу и возможность провести откровенный разговор наедине. Российский лидер отметил, что такие встречи позволяют обсуждать сложные вопросы без формальностей.

    Кроме того, Путин отметил, что отношения между Россией и Таджикистаном динамично развиваются во всех сферах, но впереди у двух стран остается значительный объем совместной работы. Он добавил, что в ходе визита планируется подписание ряда новых документов, включая соглашения по энергетике, подготовленные рабочими группами стран.

    «В том числе и в ходе визита вашего премьера в Москву 23 апреля этого года, когда был подписан протокол, который определяет дальнейшие условия работы по очень многим направлениям, в том числе и по энергетике, по энергетическим вопросам», – отметил Путин.

    Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками во всех сферах. Рахмон заявил Путину о развитии сотрудничества с Россией в сфере безопасности.

    Путин и Рахмон провели переговоры в Душанбе с глазу на глаз.

    В среду президенты двух стран провели неформальную встречу в Ботаническом саду «Ирам», где российский лидер вручил таджикскому коллеге книгу о таджиках.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 09:37 • Новости дня
    Путин прибыл на встречу с Рахмоном в Душанбе

    Путин на лимузине «Аурус» приехал ко Дворцу Нации Душанбе на встречу с Рахмоном

    Tекст: Вера Басилая

    В Душанбе стартовала программа государственного визита президента России Владимира Путина Таджикистан, он прибыл во Дворец Нации на встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

    Официальная программа государственного визита Владимира Путина в Таджикистан началась, передает ТАСС.

    На площади возле дворца были подняты государственные флаги России и Таджикистана. Почетный караул построился для встречи, а военный оркестр исполняет торжественную музыку.

    Президент России приехал на лимузине «Аурус» к главному входу во Дворец Нации в Душанбе на встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом. В Таджикистане российский лидер примет в ряде международных мероприятий и проведет встречи с лидерами стран региона.

    Свой визит в Душанбе Путин начал с возложения цветов к мемориалу Исмоилу Сомони.

    Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели неформальную встречу в Ботаническом саду «Ирам», где российский лидер вручил Рахмону книгу о таджиках.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 12:13 • Новости дня
    Путин заявил о весомом вкладе граждан Таджикистана в экономику России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость трудовых мигрантов из Таджикистана для экономики страны, отметив их активное участие в строительной и транспортной сферах.

    Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе, передает ТАСС.

    Путин отметил, что в России трудятся более 1 млн граждан Таджикистана. По его словам, они заняты в различных отраслях, особенно в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте и логистике. Президент подчеркнул: «Они вносят свой весомый вклад в рост российской экономики».

    Глава государства добавил, что денежные переводы трудовых мигрантов на родину серьезно поддерживают семьи и экономику Таджикистана. Путин также указал, что Россия стремится обеспечить достойные условия труда и социальной защиты для граждан Таджикистана.

    Он подчеркнул, что профильные ведомства России продолжают взаимодействие с таджикистанскими коллегами по вопросам миграционной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон приняли совместное заявление об углублении стратегического партнерства и союзничества.

    Эмомали Рахмон выразил уверенность, что итоги переговоров дадут новый импульс развитию отношений между странами.

    Владимир Путин рассказал о проведении доверительного диалога с таджикским лидером, где обсуждались важные и чувствительные вопросы.

    Комментарии (2)
