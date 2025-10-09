Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Алиев: В Азербайджане и России позитивно воспримут встречу с Путиным
Алиев выразил уверенность в позитивном отклике обществ Азербайджана и России на встречу с Путиным
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил мнение, что обсужденные с президентом России Владимиром Путиным месседжи будут приняты положительно обеими странами.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Душанбе выразил уверенность, что информации, обсужденной между сторонами, будет дана положительная оценка в обществах обеих стран, передает ТАСС.
Алиев отметил: «Уверен, что те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут позитивно восприняты». Это заявление прозвучало в ходе переговоров с российским лидером.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, что крушение самолета AZAL под Актау было связано с нахождением в этом районе украинских беспилотников.
Россия заявила о готовности обеспечить необходимые компенсации в связи с крушением Embraer 190 авиакомпании AZAL.
Путин отметил, что потребуется время для установления объективных причин произошедшего.