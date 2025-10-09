Алиев: В Азербайджане и России позитивно воспримут встречу с Путиным

Алиев выразил уверенность в позитивном отклике обществ Азербайджана и России на встречу с Путиным

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Душанбе выразил уверенность, что информации, обсужденной между сторонами, будет дана положительная оценка в обществах обеих стран, передает ТАСС.

Алиев отметил: «Уверен, что те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут позитивно восприняты». Это заявление прозвучало в ходе переговоров с российским лидером.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, что крушение самолета AZAL под Актау было связано с нахождением в этом районе украинских беспилотников.

Россия заявила о готовности обеспечить необходимые компенсации в связи с крушением Embraer 190 авиакомпании AZAL.

Путин отметил, что потребуется время для установления объективных причин произошедшего.