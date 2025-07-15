Дело о мошенничестве против Долиной поступило в суд

Tекст: Валерия Городецкая

По информации суда, обвиняемыми стали Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова, передает РИА «Новости».

По версии следствия, группа лиц совместно с неустановленными сообщниками со 2 апреля по 12 июля 2024 года похитила у Долиной денежные средства на сумму 175 млн 120 тыс. рублей путем обмана. Кроме того, артистка лишилась прав на квартиру в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 млн рублей.

Общий ущерб, включая банковские комиссии и сопутствующие расходы, составил более 317 млн рублей. Всем фигурантам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

Расследование дела о мошенничестве против народной артистки России Ларисы Долиной было завершено в начале июля.

Ранее Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.