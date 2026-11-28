На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.2 комментария
В Киеве задержали за взятку главу управления логистики Воздушных сил Украины
Сотрудники правоохранительных органов в Киеве задержали руководителя одного из управлений командования логистики Воздушных сил ВСУ по подозрению в получении откатов за государственные тендеры.
В Киеве правоохранители задержали начальника одного из управлений командования логистики Воздушных сил Украины. По данным следствия, он подозревается в коррупции, передают «Вести».
Чиновник требовал откат в размере 7,5% от суммы государственных тендеров, которые выделялись на восстановление и ремонт военных аэродромов.
После задержания офицера командование Воздушных сил Украины инициировало служебное расследование. В ходе него планируется установить все обстоятельства коррупционной схемы и возможных соучастников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на Украине задержали подполковника ВСУ, требовавшего взятку за смягчение наказания фигуранту уголовного дела.
Днем ранее Служба безопасности Украины провела обыски в Государственной авиационной службе страны.
В середине месяца начальника научно-исследовательского центра военного вуза на Украине задержали за фальсификацию экспертиз некачественной амуниции.