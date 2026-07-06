На фоне воздушной тревоги в Киеве прогремели четыре серии взрывов

Tекст: Антон Антонов

Взрывы были слышны в городе Изюме в Харьковской области, а также в самом Харькове, передает ТАСС.

Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве и большинстве областей Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, всю уходящую неделю российские войска наносили прицельные удары по топливной инфраструктуре, снабжающей украинские вооруженные формирования.

Прежде всего удары наносились по АЗС и хранилищам топлива.