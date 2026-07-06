К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.2 комментария
На фоне воздушной тревоги в Киеве прогремели четыре серии взрывов
В Киеве прогремели четыре серии взрывов за ночь, также взрывы произошли в Харьковской области Украины, сообщили украинские СМИ.
Взрывы были слышны в городе Изюме в Харьковской области, а также в самом Харькове, передает ТАСС.
Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве и большинстве областей Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, всю уходящую неделю российские войска наносили прицельные удары по топливной инфраструктуре, снабжающей украинские вооруженные формирования.
Прежде всего удары наносились по АЗС и хранилищам топлива.