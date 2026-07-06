К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.2 комментария
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3 тыс. человек
Число погибших при землетрясениях в Венесуэле достигло 3342 человек
В результате разрушительных июньских землетрясений погибли 3342 человека, говорится в официальной сводке правительства Венесуэлы.
«Погибли 3 тыс. 342 человека, пострадали 16 тыс. 740, спасены 6 тыс. 462», – говорится в документе, который опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
За последние двое суток число спасенных не изменилось, тогда как количество погибших увеличилось на 388 человек, передает РИА «Новости».
По официальной информации, помощь уже получили 86 тыс. 794 семьи, без жилья остаются 17 тыс. 345 человек. В результате землетрясений повреждены 856 зданий, из них 190 полностью обрушились. После двух разрушительных землетрясений 24 июня в стране зарегистрировано 995 афтершоков.
В ликвидации последствий катастрофы задействованы 4 тыс. 088 иностранных спасателей, а также 29 тыс. 567 военнослужащих, сотрудников экстренных служб и других специалистов. Кроме того, на местах работают 27 тыс. 482 добровольца. Для размещения лишившихся крова развернуты 79 временных лагерей, в пострадавшие районы доставлены 9 тыс. 585 тонн продовольствия и 669 тыс. 008 литров питьевой воды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес объявила о введении общенационального режима чрезвычайного положения.
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